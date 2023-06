किडनी को वक्त से पहले खराब करती हैं आपकी ये 5 आदतें! जानें किस आदत से पड़ता है किडनी पर सबसे बुरा असर

किडनी कमजोर होने के कारण रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कत आती है। वहीं, एडवांस किडनी डिजिज होने पर लोगों को डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ सकती है और किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है।

Harmful habits damaging kidneys: क्रोनिक किडनी डिजिज (Chronic kidney disease) या क्रोनिक किडनी फेलियर जैसी स्थितियों में किडनी के कार्य करने की क्षमता तेजी से कम हो जाती है। जैसा कि हमारी किडनियों का काम शरीर में अटकी गंदगी और एक्स्ट्रा लिक्विड ( filter wastes and excess fluids ) को छानकर उसे शरीर से बाहर निकालना है। लेकिन, जब किडनी कमजोर हो जाती है या बीमार हो जाती है तो इससे किडनी को ना केवल काम करने में दिक्कत आती है बल्कि, इससे उनकी पूरी हेल्थ पर भी असर पड़ता है। (Effects of kidney damage)

किडनी कमजोर होने के कारण रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कत आती है। वहीं, एडवांस किडनी डिजिज होने पर लोगों को डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ सकती है और किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। डॉ. भाविन पटेल (Dr. Bhavin Patel, Consultant Urologist Zen Multispecialty Hospital) बता रहे हैं किडनी को स्वस्थ रखने के उपाय और उन स्थितियों के बारे में जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन सबके साथ-साथ किडनी डैमेज को गम्भीर बनाने वाली कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स के भी बारे में। पढ़ें ये सभी जानकारियां इस लेख में।

कमजोर किडनी के संकेत क्या हैं? ( Symptoms Of Damaged Kidney )

उल्टी और मतली ( Nausea, vomiting)

भूख ना लगना (poor appetite)

कमजोरी (weakness)

ठीक तरह से सो पाने में दिक्कत (inability to sleep)

बार-बार पेशाब आना या बिल्कुल भी पेशाब ना आना ( frequent or less urine)

या बिल्कुल भी पेशाब ना आना ( frequent or less urine) मसल्स में दर्द और अकड़न (muscle cramps)

पांव और टखनों में सूजन (swelling of feet and ankles)

स्किन में खुजली और ड्राईनेस ( dry, itchy skin)

हाइपरटेंशन (hypertension)

सांस लेने में दिक्कत (breathe due to fluid buildup in the lungs)

सीने में दर्द (chest pain)

किडनी डैमेज के कारण क्या हैं? (Causes of kidney damage and kidney diseases)

डॉ. भाविन पटेल के अनुसार, किडनी की बीमारियों और किडनी को नुकसान पहुंचने के कई कारण (Causes of kidney damage) हो सकते हैं। जैसे,

अनुवांशिक कारण ( Genetics)

हार्ट या किडनी में इंफेक्शन (Hart and kidney infections)

(Hart and kidney infections) डायबिटीज की बीमारी (diabetes can harm kidney)

मोटापा (obesity or excess weight can harm kidney)

वहीं लोगों की कई आदतों और रोजमर्रा की जिंदगी में की जाने वाली कुछ गलतियों के चलते भी किडनी को नुकसान (lifestyle habits that are harmful for kidney health) पहुंच सकता है। ऐसी ही कुछ आदतें हैं-

You may like to read

सिगरेट पीना (smoking) या तम्बाकू का सेवन करना कसरत ना करना और वजन को कम ना करना बढ़ती उम्र के साथ लाइफस्टाइल में बदलाव ना करने या अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना। बहुत अधिक तला-भुना खाना या फैटी फूड्स का सेवन करना शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोलना करना

किडनी को डैमेज से बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए?

डॉ. भाविन पटेल कहते हैं कि, धूम्रपान की आदत छोड़ने, वजन को कम करने या हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करने और हेल्दी-बैलेंस्ड डाइट किडनी की समस्याओं को कम करने और किडनी को हेल्दी बनाने के उपाय हैं। इसके अलावा डायबिटीज (controlling diabetes) और ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन (controlling high blood pressure levels) करने से भी क्रोनिक किडनी डिजिज से बच पाना और किडनी को स्वस्थ रखना आसान हो सकता है। (expert tips to prevent chronic kidney disease)