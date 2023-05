World Infection Prevention Week: बच्चों में इन लक्षणों से करें किडनी इंफेक्शन की पहचान

World Infection Prevention Week: बच्चों में इन लक्षणों से करें किडनी इंफेक्शन की पहचान

बच्चों में भी किडनी इंफेक्शन या रोग होने की संभावना रहती है। 70-80 प्रतिशत किडनी प्रभावित नहीं होती, तब तक इससे संबंधित रोगों के लक्षण जल्दी सामने नजर नहीं आते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को अपने बच्चों में होने वाले पेट दर्द, यूरिन में समस्या आदि को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।

World Infection Prevention Week 2021: 'वर्ल्ड इंफेक्शन प्रिवेंशन वीक 2021' 17 से लेकर 23 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इस बार 'वर्ल्ड इंफेक्शन प्रिवेंशन वीक' के लिए 'इंफेक्शन प्रिवेंशन एंड यू' थीम चुनी गई है। इस पूरे एक सप्ताह लोगों को इंफेक्शन से होने वाली बीमारियों और इससे बचने के उपायों के प्रति जागरूक किया जाता है। शरीर के किसी भी अंग में किसी भी तरह का संक्रमण यानी इंफेक्शन होना सेहत के लिए सही नहीं होता है। अक्सर किडनी इंफेक्शन से भी लोग पीड़ित होते हैं। गुर्दा या किडनी (Kidney) हमारे शरीर का बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह शरीर से टॉक्सिन और व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकाल कर हमें स्वस्थ रहने में मदद करती है। किडनी में एक बार संक्रमण (kidney infection) होने पर उसे जल्द से जल्द इलाज कराना जरूरी हो जाता है वरना गंभीर किडनी इंफेक्शन (kidney infection in Kids) होने से जान भी जा सकती है। किडनी की कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। बड़ों के साथ ही बच्चों में भी किडनी इंफेक्शन होने की संभावना रहती है। 70-80 प्रतिशत किडनी प्रभावित नहीं होती, तब तक इससे संबंधित रोगों के लक्षण (symptoms of kidney infection in Kids) जल्दी सामने नजर नहीं आते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को अपने बच्चों में होने वाले पेट दर्द, यूरिन में समस्या आदि को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।

कई कारणों से बच्चों को किडनी संबंधित समस्याएं हो सकती हैं जैसे-

किडनी में किसी तरह का इंफेक्शन होना

जन्म के समय से ही कोई समस्या

वंशानुगत

यूरिन में ब्लॉकेज होने

बच्चों में नजर आने वाले किडनी रोग के लक्षण (Kidney disease symptoms in kids)

पेशाब करने में जलन या दर्द होना

पीले रंग की बजाय भूरे रंग का पेशाब होना

बेहद कम पेशाब लगना

दिन भर पेशाब करने जाना

हड्डी से संबंधित समस्या

शारीरिक विकास सही से ना होना

बहुत ज्यादा प्यास लग सकती है।

अगर ये समस्याएं बच्चे में नजर आएं, तो डॉक्टर से बिना देर किए जरूर मिलें।

बच्चों में किडनी रोग का इलाज

इलाज किडनी में किस तरह की समस्या है, उस पर निर्भर करती है। यदि बच्चे को यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दे सकता है। ऊपर बताए गए लक्षण नजर आने पर डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखते हैं, जिसके बाद ही सही इलाज की प्रक्रिया शुरू होती है।

RECOMMENDED STORIES