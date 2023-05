World Hemophilia Day 2022: हीमोफिलिया के मरीजों में मोटापा बढ़ा सकता है मुश्किलें, वेट लॉस और पोषण पाने के लिए अपनाएं ये उपाय

अतिरिक्त वजन घुटनों पर अधिक दबाव बनाता है जिससे ब्लीडिंग की समस्या बढ़ सकती है।

World Hemophilia Day 2022: हीमोफिलिया एक अनुवांशिक बीमारी है जो माता-पिता से बच्चों को विरासत में मिलती है। हीमोफिलिया में शरीर में लगातार खून बहने की स्थिति देखी जाती है। हीमोफिलिया में रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया (Blood Clotting Process) धीमी गति से काम करती है और इस वहज से पीड़ित व्यक्ति में लगातार ब्लीडिंग या रक्तस्राव (Bleeding) हो सकता है। आमतौर पर यह बीमारी पुरुषों में अधिक और महिलाओं में कम दिखायी देता है। हिमोफिलिया 3 प्रकार ( hemophilia type) की होती है-टाइप A, टाइप B और टाइप C। हीमोफिलिया में नाक से लगातार खून बहने, जोड़ों में दर्द , मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव और दिमाग में रक्तस्राव होता रहता है। (World Hemophilia Day 2022 in Hindi. )

हीमोफिलिया में मोटापा कितना हानिकारक

बात की जाए हीमोफिलिया के कारणों की तो मोटापा एक बड़ा रिस्क फैक्टर है।आंकड़ों के अनुसार, दुनियाभर में हीमोफिलिया के मरीजों में मोटापा एक बड़ी समस्या है। सेंटर्स फॉर डिजिज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (Centers for Disease Control and Prevention) के अनुसार साल 1980 से लेकर साल 2008 के बीच बच्चों में मोटापा बहुत तेज गति से बढ़ा है। अनुवांशिक हीमोफोलिया के लक्षण बच्चों में ही दिखायी देने लगते हैं इसीलिए हीमोफिलिया से पीड़ित बच्चों में मोटापा (obesity) एक गम्भीर स्थिति में योगदान दे सकता है।

जैसा कि हीमोफिलिया से पीड़ित लोगों में अत्यधिक ब्लीडिंग की संभावना होती है और इसीलिए पीड़ित बच्चों को शारीरिक श्रम करने या खेलने-कूदने से मना किया जाता है। फिजिकली एक्टिव ना होने के कारण बच्चों में मोटापे का खतरा लगातार बना रहता है। एक्सपर्ट्स के अनुमान के अनुसार किशोरों और बच्चों में मोटापे का खतरा लगभग दोगुना होता है। यह अतिरिक्त वजन घुटनों पर अधिक दबाव बनाता है जिससे ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है।

पोषण और वजन कंट्रोल करने के लिए डाइट टिप्स

डाइट की मदद से मोटापा कंट्रोल करने और पोषक तत्वों की ज़रूरत पूरी करने के लिए आपको ऐसे फूड्स का सेवन करना चाहिए जिसमें प्रोटीन, आयरन (iron), protein, कॉपर (copper), विटामिन सी (vitamin C), विटामिन बी12 (vitamin B12), विटामिन बी6 (vitamin B6) और फॉलिक एसिड (folic acid) जैसे तत्व पाए जाते हैं। हीमोफिलिया के मरीजों के लिए फायदेमंद कुछ फूड्स के बारे में पढ़ सकते हैं यहां। ये सभी फूड्स रक्त में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं और बीमारी के लक्षण भी कम हो सकते हैं। (dietary tips for people with hemophilia)

You may like to read

आयरन से समृद्ध फूड्स

हीमोफिलिया में आयरन रिच फूड्स (Iron Rich Foods) का सेवन महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्त बहने के साथ शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं-

लीन मीट, लिवर और चिकन

हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक(spinach) और केल (kale), ब्रोकोली (broccoli)

बींस, साबुत अनाज, किशमिश आदि

साबुत अनाज

साबुत अनाजों का सेवन करने से भूख शांत होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है। ये सभी स्थितियां हीमोफिलिया के मरीजों के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। इन अनाजों का सेवन किया जा सकता है-

ओट्स (oats), जौ (barley), साबुत गेंहू (whole wheat), गेंहू की चोकर या भूसी (bran)

ब्राउन राइस (brown rice)

पास्ता(pasta) आदि

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई डाइट और बीमारी से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी टिप पर अमल करने या किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।