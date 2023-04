World Health Day 2022: विश्व के 99% लोग लेते हैं खराब हवा में सांस, जानें कैसे और क्यों निर्भर करता है प्रकृति पर हमारा स्वास्थ्य

प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और इस वर्ष इस विशेष दिन की थीम ((World Health Day 2022 Theme) है- ऑवर प्लानेट ऑवर हेल्थ जिसका मतलब है कि अपनी धरती, अपना स्वास्थ्य।

World Health Day 2022: नेचर या प्रकृति और हमारा स्वास्थ्य एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भारत में कहा भी जाता है कि हमारा शरीर पंचतत्वों से बना हुआ है जिसमें पृथ्वी, हवा, जल, आकाश और अग्नि का अपना हिस्सा है। इसीलिए, अगर हमारे आसपास का पर्यावरण शुद्ध और साफ नहीं होगा तो इन पांच तत्वों के माध्यम से हमारा शरीर भी अस्वस्थ ही रहेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम भी ऐसी रखी गयी है कि जिसकी मदद से प्रकृति और स्वास्थ्य के बीच के संबंध के महत्व को समझाया जा सके। बतां दें कि प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और इस वर्ष इस विशेष दिन की थीम है- ऑवर प्लानेट ऑवर हेल्थ (Our Planet, Our Health) जिसका मतलब है कि अपनी धरती, अपना स्वास्थ्य। (World Health Day 2022 Theme In Hindi.)

पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण कैसे कर सकता है हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित?

कोरोना वायरस महामारी के साये तले बीते पिछले दो सालों का समय वैश्विक स्वास्थ्य संकट के तौर पर उभरा। दुनियाभर में लाखों लोगों की असमय मृत्यु हो गयी तो वहीं, कई लोगों ने कोरोना संक्रमण (covid-19 infection) की चपेट में आने के बाद मौत और ज़िंदगी के बीच एक लम्बी लड़ाई लड़ी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को एक-दूसरे से दूरी बनाने और खुली हवा में सांस ना लेने की सलाह दी गयी। क्योंकि, कोरोना फैलाने वाले सार्स-कोवि-2 (SARS Cov-2) हवा में तैरकर आपके श्वसन मार्ग (respiratory system) से होते हुए आपके फेफड़ों (lungs) पर हमला कर सकते हैं और लोगों के शरीर में जाने वाली प्राण वायु ही उनकी जान को आफत में डाल सकती है। इससे, यह समझा जा सकता है कि प्रकृति अगर जीवित रहने में सहायता करती है तो प्रकृति जीवन को खतरे में भी डाल सकती है।

गौरतलब है कि, कोरोना वायरस से पहले भी हवा के ज़रिए फैलने वाली अन्य बीमारियों जैसे टीबी (Tuberculosis), फ्लू (Influenza) और अन्य कई प्रकार के संक्रमण (Respiratory Infection) के खतरे के प्रति एक्सपर्ट्स द्वारा समय-समय पर चेतावनी दी जाती रही है। बता दें कि हर साल बड़ी संख्या में लोग इन बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और कई देशों के लिए अभी भी इन बीमारियों से पीड़ित लोगों की तादाद एक गम्भीर समस्या है।

वायु प्रदूषण क्यों है चिंता का विषय

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization ) की एक नयी रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनियाभर के 99 फीसदी लोग ऐसी हवा में सांस लेते हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मापदंडों के अनुसार शुद्ध नहीं है। इसका अर्थ है कि वैश्विक आबादी आज वायु प्रदूषणके खतरे से घिरी है।

वायु प्रदूषण बढ़ने से श्वसन मार्ग से जुड़ी बीमारियां (respiratory illness), गले, नाक, मुंह, फेफड़े जैसे महत्वपूर्ण अंगों में कैंसर (cancer) और गम्भीर बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है। आंकड़ों के अनुसार, विश्वभर में 70 लाख से अधिक लोगों की असमय मृत्यु वायु प्रदूषण (early deaths occur because of air pollution) से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हो जाती है और इसमें घर के भीतर और घर के बाहर की प्रदूषित हवा के सम्पर्क में आए लोगों के आंकड़े शामिल हैं। जबकि दूषित पानी पीने के कारण होनेवाली मौतों का आंकड़ा 17 लाख के आसपास रहा।(ways human health get affected by nature's health)

ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान

साइंस जर्नल नेचर (Natura) में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार,भविष्य में वायुमंडल का तापमान बहुत अधिक बढ़ सकता है जिससे, हमारे ग्रह पर भी गर्मी बढ़ सकती है। ऐसा अनुमान है कि, वर्ष 2100 तक पृथ्वी का औसत तापमान 5.5 अंश सेन्टीग्रेट तक बढ़ सकता है। गौरतलब है कि ग्लोबल वॉर्मिग बढ़ाने वाले सबसे बड़े कारण (causes of global warming) है- लगातार कम होते पेड़, थर्मल पॉवर या बिजली के उत्पादन के दौरान निकलने वाला कचरा और धुआं, कारखानों से निकलने वाली केमिकल युक्त गैस, प्रदूषित जल और धुआं।

गौरतलब है कि इस प्रदूषण का असर जहां व्यापक स्तर पर पर्यावऱण (effects of air pollution) में देखा जा सकता है वहीं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों और आसपास रहने वाले लोगों में भी अस्थमा (asthma), टीबी (TB), आंखों में धुंधलापन और फेफड़े कमज़ोर होने (Weaker Lungs) जैसी समस्याएं और बीमारियां बहुत अधिक तादाद में देखी जाती हैं।

बढ़ते जल प्रदूषण और ग्लोबल वॉर्मिंग से बढ़ सकता है कई बीमारियों का खतरा

इसके साथ ही कार्बन-डाइऑक्साइड (carbon dioxide) जैसी ग्रीनहाउस गैस(greenhouse gases) के बढ़ते स्तर के कारण ग्लोबल वॉर्मिंग (Global warming) की समस्या बढ़ सकती है। इससे ग्लेशियर पिघल सकते हैं समुद्र का स्तर बढ़ सकता है। नतीजतन दुनियाभर में बाढ़,सूखा, जीवाणुओं और कीटाणुओं की संख्या में असंतुलन जैसे खतरे पैदा हो सकते हैं। गौरतलब है कि,

