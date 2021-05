आज ”वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे” (World Hand Hygiene day 2021) है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है लोगों को अपने हाथों की साफ-सफाई के प्रति जागरूक करना, ताकि आप कई तरह की संक्रामक बीमारियों से खुद को बचाए रख सकें। जब भी आप कहीं से आते हैं तो हाथों को अच्छी तरह से साफ (Washing Hands) करके आप इंफेक्‍शन को रोकने से बचते हैं। खासकर, बच्चों को हैंड वॉशिंग के बारे में जरूर बताना चाहिए, क्योंकि उनका हाथ काफी गंदा रहता है और नासमझी में वो गंदे हाथों से ही कुछ भी खा लेते हैं। हाथों की साफ-सफाई की शुरुआत घर से ही होती है। यदि बड़े इस बात का ध्यान रखेंगे, तो बच्चे भी उन्हें फॉलो करेंगे। किसी भी प्रकार के इंफेक्‍शन से बचने के लिए अपने हाथों को बार-बार धोना जरूरी है। ”वर्ल्‍ड हैंड हाइजीन डे 2021” पर जानें, कब-कब और किस तरीके से हाथों को धोना (How and when to wash hands) चाहिए, ताकि आप लंबे समय तक हेल्‍दी रह सकें। Also Read - Global Handwashing Day: सैनिटाइजर या साबुन, क्या है बेटर? जानें, कब, कैसे और कितनी देर धोएं हाथ

कब-कब धोना चाहिए हाथ (How and when to wash hands in Hindi)

फल और सब्जियां पकाने या काटने से पहले।

खाने से पहले।

बीमार व्यक्ति की देखभाल करने से पहले।

घाव का इलाज करने के पहले।

कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से पहले।

ये काम करने के बाद जरूर धोएं हाथ (How and when to wash hands)

भोजन की तैयारी करने के बाद।

किसी जानवर, पशु का चारा या कचरा छूने के बाद।

शौचालय का उपयोग करना या डायपर बदलने के बाद।

किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करने के बाद।

नाक बहना, खांसना या छींकने के बाद।

कचरा फेंकने के बाद। बाहर से आने के बाद।

कैसे धोएं हाथ (How to wash Hand)

हाथों को धोने के लिए मेडिकेटेड साबुन का यूज करें। हाथों को अच्छी तरह से पानी से गीला करें। साबुन या हैंड वॉश लिक्विड लगाकर 20 सेकंड तक अच्‍छी तरह से रगड़ें। कलाई, उंगलियों के बीच, नाखूनों के नीचे अच्छी तरह से साबुन लगाकर रगड़ें। फिर पानी से अच्छी तरह से हाथों को धो लें। साफ तौलिये से हाथों को पोछें। अपने तौलिये को दो दिन पर साफ करें।

एल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का उपयोग

पानी और साबुन नहीं है तो अल्‍कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइजर लगाएं। सैनिटाइजर में कम से कम 60 प्रतिशत अल्कोहल हो। हाथों की हथेली पर सैनिटाइजर लें ताकि पूरा हाथ अच्छी तरह से गीला हो सके। हाथों को एक साथ रगड़ें। पूरे हाथों को कवर करें, जब तक कि हाथ ड्राई न हो जाएं।

बच्‍चों को हाथों की सफाई के लिए यूं करें तैयार

जब बड़े ही हाथों की साफ-सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, तो बच्चों से उम्मीद करना सही नहीं है। आप जब भी बाहर से आएं, तो बच्चों के सामने अपने हाथों को साफ करें। बच्चों को बार-बार हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें खुद से हाथों को धोना सिखाएं। बच्चे के साथ अपने हाथों को धोएं। वे जल्दबाजी में हाथों को ठीक से नहीं धोते हैं, इसलिए उन्हें बताएं कि हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक तो धोना ही है।

बच्चों के लिए हैंड सैनिटाइजर

अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन अल्कोहल-बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग करते समय हमेशा बच्‍चों की निगरानी करें। अगर यह गलती से बच्‍चा के मुंह में चला जाएगा, तो उनकी सेहत को नुकसान हो सकता है। बोतल को बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

