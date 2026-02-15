World Childhood Cancer Day 2026: क्या बचपन में होने वाले कैंसर को रोका जा सकता है?

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Can childhood cancer be prevented Doctor tells : बचपन में होने वाला कैंसर अक्सर डर और कई सवालों से जुड़ा होता है। सबसे आम सवाल यह होता है कि क्या इसे रोका जा सकता है? 15 फरवरी को वैश्विक स्तर पर हम इंटरनेशनल चाइल्ड हुड अवेयरनेस डे मना रहे हैं। इस खास मौके पर गाजियाबाद स्थित मणिपाल हॉस्पिटल्स के कंसल्टेंट- सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. कुंदन बता रहे हैं कि बचपन में होने वाले कैंसर को रोका जा सकता है या नहीं।
डॉ. कुंदन का कहना है- सच यह है कि ज्यादातर मामलों में बचपन के कैंसर (चाइल्डहुड कैंसर) का संबंध बच्चे के खान-पान, खेलकूद या रोजमर्रा की परवरिश से होता ही नहीं है। कई बार यह बीमारी शरीर में बहुत शुरुआती समय में होने वाले जीन (आनुवंशिक) बदलावों की वजह से होती है, जो कभी-कभी जन्म से पहले ही शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसे रोक पाना मुश्किल होता है।
इसी वजह से माता-पिता को खुद को दोष नहीं देना चाहिए। ल्यूकेमिया (खून का कैंसर), ब्रेन ट्यूमर या लिम्फोमा जैसे बचपन के कैंसर आमतौर पर सामान्य परवरिश से नहीं होते है। फिर भी, गर्भावस्था और शुरुआती बचपन में स्वस्थ माहौल बनाए रखना जरूरी है।
डॉक्टर के अनुसार, बचपन के कैंसर के बचाव के लिए तंबाकू के धुएं से दूर रहना, हानिकारक रसायनों और अनावश्यक रेडिएशन से बचना बहुत जरूरी है। जीन के कारण बच्चों में चाइल्डहुड कैंसर जैसी घातक स्थिति पैदा न हो, इसके लिए प्रेग्नेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप, डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाओं का सेवन करना जरूरी है।
हालांकि हर बार कैंसर को रोका नहीं जा सकता, लेकिन समय पर पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे को लगातार बुखार रहे, बिना वजह वजन कम हो, बार-बार संक्रमण हो, शरीर में असामान्य सूजन दिखे या बिना कारण चोट/ नील पड़ें, तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर डॉक्टर से सलाह लेने से जल्दी जांच और बेहतर इलाज संभव होता है।
अगर बचपन में कैंसर की पुष्टि हो जाती है, तो इलाज की प्रक्रिया शुरू होती है। इलाज आमतौर पर बच्चे की उम्र और शरीर को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। कीमोथेरेपी अक्सर पहला कदम होता है, जो तेजी से बढ़ने वाली कैंसर कोशिकाओं को रोकने का काम करती है। ठोस ट्यूमर के मामलों में सर्जरी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आजकल सर्जरी की तकनीकें काफी सुरक्षित और कम तकलीफ वाली हो गई हैं, जिससे बच्चे की सामान्य बढ़त और विकास पर कम से कम असर पड़े। जागरूकता, समय पर जांच और तुरंत इलाज बच्चों और उनके परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information