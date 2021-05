Symptoms of Blood Cancer: ब्लड कैंसर (Blood Cancer) उन गम्भीर बीमारियों में से है जिसकी वजह से लोगों की समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है। इस जानलेवा बीमारी का समय पर और जल्दी पता लग जाने से मरीज़ की जान बचायी जा सकती है। इसीलिए, ब्लड कैंसर के डाग्नोसिस और उसके समय पर इलाज की कोशिश डॉक्टर करते हैं। वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे (World Blood Cancer Day 2021) पर लोगों को इसी जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूक करने के प्रयास से कई एक्टिविटीज़ और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन, कई बार लोगों को इसके लक्षणों का पता समय पर नहीं चलता। तो वहीं, कई बार लोग इन समस्याओं को मामूली मानकर उन्हें नज़रअंदाज़ कर देते हैं। ब्लड कैंसर के प्रमुख लक्षणों के बारे में हम यहां लिख रहे हैं। (Symptoms of Blood Cancer in Hindi) : Also Read - ब्लड कैंसर के मरीजों पर कोरोना वैक्‍सीन का प्रभाव कम: रिसर्च

ब्लड कैंसर के प्रमुख लक्षण (Symptoms of Blood Cancer):

बहुत अधिक थकान

हिमोग्लोबिन का स्तर कम होने के कारण शरीर कमज़ोर हो जाता है। ब्लड कैंसर में इस तरह की कमज़ोरी के कारण बहुत अधिक थकान महसूस हो सकती है। जैसा कि, हिमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स का एर महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जिसकी कमी सांस लेने में तकलीफ और बहुत अधिक थकान की वजह बन सकती है। Also Read - क्या है ल्यूकेमिया और इसके शुरुआती लक्षण और संकेत?

बुखार

यह ब्लड कैंसर का एक अहम लक्षण है। जब, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो यह इंफेक्शन का एक संकेत हो सकता है। ब्लड कैंसर में पीड़ित व्यक्ति के बॉडी सेल्स इंफेक्शन का सामना नहीं कर पाते। जिसके चलते आपको बार-बार बुखार होता रहता है।

ब्लीडिंग

कई बार किसी बीमारी के लक्षण के तौर पर ब्लीडिंग की समस्या होने लगती है। पेशाब और स्टूल में खून का दिखना ब्लड कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। इसमें, नाक और मुंह से भी बिना चोट लगे खून बहने लगे तो, वह ब्लड कैंसर की वजह से हो सकता है।

बहुत अधिक पसीना

ब्लड कैंसर का एक महत्वपूर्ण संकेत है यह। मरीज़ को रात में नींद में भी बहुत अधिक पसीना हो सकता है। जिससे, उसकी नींद भी बार-बार टूट जाती है। अच्छे एयर सर्कुलेशन वाली जगह में भी यह परेशानी हो सकती है। इसीलिए, जब आपको यह समस्या दिखायी पड़े तो अपने डॉक्टर से सम्पर्क करें। (Symptoms of Blood Cancer)

