30 की उम्र के बाद महिलाओं की हड्डियां तेजी से हो सकती हैं कमजोर! जानिए कैसे कम करें ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा

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Women's bone health strong bones start with daily habits and smart movement: हम जब भी महिलाओं के सेहत की बात करते हैं तो बात अक्सर सिर्फ स्किन, बाल और हार्मोनल हेल्थ पर आकर रुक जाती है। लेकिन महिलाओं की सेहत का सबसे बड़ा पहलू जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, वो है हड्डियों का स्वास्थ(Bone Health)। पबमेड सेंट्रल की वेबसाइट पर मौजूद रिसर्च बताती है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हड्डियों से जुड़ी समस्या ज्यादा होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि हड्डियों से जुड़ी परेशानी 40 या 50 की उम्र में शुरू होती है, लेकिन हड्डियों से जुड़ी बीमारी 30 से शुरू हो जाती है। इसके पीछे कई कारण होते हैं, बढ़ती उम्र के साथ हार्मोनल बदलाव, कैल्शियम और विटामिन D की कमी, शारीरिक गतिविधि की कमी और महिलाओं के बीच खुद की सेहत के प्रति जागरूकता की कमी।
डॉ. अतुल शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, हेलियन ISC का कहना है कि गलत खानपान, फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण इन दिनों महिलाओं को 30 की उम्र में ही मेनोपॉज (Menopause) हो रहा है। मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हड्डियों का घनत्व तेजी से घटने लगता है, जिससे Osteoporosis और Osteopenia जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।
डॉ. अतुल शर्मा बताते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल मुख्य रूप से हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं को मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन कहा जाता है। इनमें शामिल हैं:
मस्कुलोस्केलेटल समस्याओं के कारण होने वाला दर्द कई बार इतना असहनीय होता है कि महिलाओं को अपने रोजमर्रा के काम करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि भारत जैसे देश में महिलाओं को हड्डियों से जुड़ी परेशानियों की जानकारी कम उम्र में ही दी जाए, तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो सकता है। साथ ही, स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ने वाला बोझ भी कम हो सकता है।
डॉक्टर बताते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हड्डियों को मजबूत बनाए रखना। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में नीचे बताए गए उपायों को अपना सकते हैं।
कैल्शियम हड्डियों का सबसे जरूरी तत्व है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर और खोखली कर सकती हैं। इसलिए महिलाओं को 30 साल की उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव करने के लिए कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। कैल्शियम की पूर्ति के लिए खाने में दूध, दही, पनीर, बादाम, टोफू, हरी पत्तेदार सब्जियां (पालक, केल) और रागी को शामिल करें।
डॉ. अतुल का कहना है कि महिलाएं घुटने और हड्डियों से जुड़े दर्द की समस्या को तब तक इग्नोर करती हैं, जब तक कि वह सहन से ज्यादा न हो जाए। हड्डियों के दर्द को नजरअंदाज करने से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कई गुणा ज्यादा हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि समय- समय महिलाएं अपनी हड्डियों की जांच करवाएं। जिन लोगों के परिवार में हड्डियों की बीमारी का इतिहास है या जल्दी मेनोपॉज हुआ है, तो उन्हें हर 3 से 6 महीने में एक बार Bone Density Test जरूर करवाना चाहिए। इससे शुरुआती स्टेज में ही ऑस्टियोपोरोसिस का पता चल जाता है और समय पर इलाज करना आसान हो जाता है।
विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है।
डेस्क जॉब और लंबे समय तक एक कमरे में बंद रहने के कारण इन दिनों Vitamin D Deficiency आजकल एक आम समस्या बन चुकी है। जो महिलाएं अपना लंबा समय घर के अंदर बिताती हैं, उनमें यह परेशानी ज्यादा देखी जाती है। विटामिन D शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो, तो कैल्शियम लेने के बावजूद हड्डियां मजबूत नहीं बन पातीं। इसलिए महिलाओं के लिए जरूरी है कि वह विटामिन डी की पूर्ति करें। विटामिन डी को पूरा करने के लिए रोजाना सुबह 15 मिनट धूप में जरूर बैठें।
ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या आपको परेशान न करें, इसके लिए शरीर का पूरी तरह से एक्टिव करना बहुत जरूरी है। रोजाना 30 मिनट से 1 घंटे तक एक्सरसाइज करने हड्डियां मजबूत होती हैं। इससे गिरने के बावजूद गंभीर चोट लगने का खतरा कम होता है और शरीर का संतुलन भी बेहतर होता है।
महिलाएं अगर समय पर हड्डियों की कमजोरी को नजरअंदाज करती हैं, तो यह आगे चलकर गंभीर समस्या बन सकता है। 30 की उम्र के बाद अगर महिला की हड्डियों का घनत्व कम होता है तो इससे नीचे बताई गंभीर स्थिति का खतरा हो सकता हैः
इसलिए जरूरी है कि महिलाएं कम उम्र से ही अपनी हड्डियों का ख्याल रखें।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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