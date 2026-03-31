Perimenopause: 35 की उम्र के बाद महिलाओं में कौन सी बीमारियां ज्यादा होने का खतरा रहता है

Women Health Problems: एक उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में अलग-अलग कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ने लगता है और उम्र के उस फेज को पेरिमेनोपॉज कहा जाता है, जिसके बारे में हम इस लेख में जानेंगे

Health Problems After 35 in women in hindi: मेनोपॉज महिलाओं के जीवन का वह हिस्सा है, जो जीवन में आता ही आता है। यह समस्या अक्सर हॉट फ्लैशेस, नींद की समस्या, मूड स्विंग्स, वजन बढ़ना और योनी में सूखेपन के रूप में आती है। 35 की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाते हैं, इसे मेडिकल की भाषा में पेरिमेनोपॉज कहा जाता है। आपको बता दें कि यह वह समय होता है, जब महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन का स्तर कम होने लगता है और शरीर मेनोपॉज की ओर बढ़ रहा होता है। महिलाओं को लगता है कि मेनोपॉज का असर सिर्फ पीरियड्स पर ही होता है यानी इसके बाद से पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है, मेनोपॉज का असर आपके पूरे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। हालांकि कई महिलाएं इन संकेतों को नजरअंदाज कर देती हैं, जबकि यह समय ही होता है खास सावधानी बरतने और जागरूक होने का, क्योंकि इस दौरान कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वह बीमारियां कौन सी हैं आइए आज हम आपको बताते हैं।

हड्डियों कमजोरी हो जाएंगी

पेरिमेनोपॉज के दौरान धीरे धीरे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है। इस हार्मोन की कमी हड्डियां की कमजोर का कारण बनती है। ऐसे में अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर हड्डियां आसानी से टूट जाती हैं। वहीं शरीर में कैल्शियम की कमी होने के कारण या फिर विटामिन डी लेवल कम होने के कारण यह स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है।

दिल से जुड़ी बीमारियां

इस समय जब शरीर हार्मोनल बदलाव से गुजर रहा होता है, तब महिलाओं में दिल की बीमारियों का जोखिम बी कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में अक्सर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, ब्लड प्रेशर का असंतुलित होना और धमनियों में रुकावट और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। इसलिए इस समय आपको अपनी सेहत के साथ ही दिल का भी विशेष ख्याल रखना होता है।

वजन का बढ़ना

पेरिमेनोपॉज के दौरान मेटाबॉलिज्म अक्सर धीमा हो जाता है। इस कारण अधिकतर महिलाओं में वजन बढ़ने जैसी परेशानियां सामने आती हैं। खासकर पेट के आस-पास चर्बी जमा होने लगती है। समय पर इस समस्या पर ध्यान न देने से भविष्य में डायबिटीज होने और अन्य मेटाबॉलिक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है।

मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी अहम

पेरिमेनोपॉज एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसे नजरअंदाज को बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। इस समय मूड स्विंग, तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी एक नहीं कई समस्याएं बढ़ सकती हैं। आप परेशान रहती हैं और आपकी वजह से अन्य लोग भी। असल में हार्मोनल असंतुलन होने पर इसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। इस कारण अक्सर आपको नींद की कमी और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, जिससे निपटने के लिए आपको काम करना चाहिए।

यह तरीका मददगार है

बात करें इस समस्या से निपटने की तो नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाना पेरिमेनोपॉज में बीमार होने के जोखिमों को काफी हद तक कम कर सकता है। वहीं सही समय पर सही तरह से जागरूकता अपनाना और सही जीवन-शैली के साथ जीना महिलाओं के इस चरण को स्वस्थ और संतुलित कर सकता है।

You may like to read

Add The HealthSite as a Preferred Source

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।