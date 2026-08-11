जोड़ों में लगातार दर्द रहना क्यों खतरनाक हो सकता है? बढ़ती उम्र की समस्या समझ कर न करें इग्नोर

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Written By: Mukesh Sharma | Published : August 11, 2026 6:10 PM IST
Medically Verified By: Dr. Vivek Mahajan
बारिश का मौसम आते ही जुकाम व खांसी जैसी समस्याओं से बचने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि हम सब को पता है कि बदलते मौसम में इस तरह की समस्याएं अक्सर होने लग जाती हैं। लेकिन बारिश के मौसम के कारण सिर्फ सर्दी-खांसी जुकाम वाली समस्याएं नहीं बल्कि आपके शरीर को जोड़ भी प्रभावित होने लगते हैं। ISIC मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एंड एचओडी डॉ. विवेक महाजन ने इस बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। उन्होंने बताया कि उम्र के साथ घुटनों, कंधों या दूसरे जोड़ों में दर्द होना आम होता है और यही कारण है कि कई बार गंभीर समस्याओं को भी शुरुआत में आम मान लिया जाता है और बाद में स्थिति गंभीर हो जाती है। लेकिन हर तरह का जोड़ों का दर्द केवल उम्र बढ़ने की वजह से नहीं होता, बल्कि यह अगर लंबे समय तक बना रहे तो कई अंदरूनी स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से जोड़ों में सूजन रहना या सुबह उठने के काफी बाद भी जोड़ों में अकड़न महसूस हो तो उन्हें डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।
अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वह आपकी बढ़ती उम्र के कारण ही हो रहा है। बल्कि कई बार किसी अंदरूनी बीमारी के कारण भी यह समस्या हो सकती है जैसे गठिया व हड्डियों व जोड़ों से जुड़ी अन्य बीमारियां। सामान्य घिसाव में दर्द अक्सर गतिविधि या ज्यादा चलने-फिरने के बाद बढ़ सकता है। वहीं इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से जोड़ों के आसपास सूजन पैदा कर सकती है।
इसलिए डॉ. विवेक महाजन के अनुसार जोड़ों में लगातार दर्द रहना कोई आम समस्या नहीं है और जल्द से जल्द इसकी जांच एक बार डॉक्टर से जरूर करा लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि अगर यह किसी अंदरूनी हेल्थ कंडीशन के कारण हो रहा है तो समय रहते उसका इलाज किया जा सके।
कभी-कभार किसी जोड़ में दर्द होना आम हो सकता है, लेकिन अगर कई दिन से जोड़ में दर्द है, दर्द बहुत ज्यादा है या फिर एक साथ शरीर के कई जोड़ों में दर्द महसूस हो रहा है तो यह अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है और इस बारे में जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए -
अगर ये लक्षण कुछ दिनों या हफ्तों तक बने रहते हैं, बार-बार लौटते हैं या धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, तो इसे सामान्य उम्र से जुड़ी परेशानी मानकर छोड़ना सही नहीं और लंबे समय तक इन्हें इग्नोर करने की बजाय जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।
इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस का समय रहते पता लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर लंबे समय तक यह समस्या रहती है तो इससे धीरे-धीरे जोड़ों को भी नुकसान पहुंचने लगता है। सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेने से बीमारी की स्थिति को समझने और उचित उपचार की दिशा तय करने में मदद मिल सकती है।
किसी भी टेस्ट को करने से पहले डॉक्टर जोड़ वाले हिस्से की फिजिकल जांच करते हैं और इस दौरान अगर उन्हें कुछ दिक्कत लगने लगती है तो फिर उनके अनुसार अन्य टेस्ट आदि भी किए जा सकते हैं। शारीरिक जांच के आधार पर आगे की जांच की सलाह देते हैं। जरूरत पड़ने पर कुछ ब्लड टेस्ट और इमेजिंग जांच भी की जा सकती हैं।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी उद्देश्य केवल शैक्षणिक एवं सूचनात्मक है, जिसमें यह बताया गया है कि जोड़ों में दर्द होना हर बार जरूरी नहीं है कि बढ़ती उम्र का ही संकेत हो, बल्कि कई बार यह किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत भी हो सकता है और इसलिए समय पर जांच बेहद जरूरी है। इस लेख में दी गई कोई भी जानकारी किसी भी समस्या के इलाज के लिए नहीं है और Thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।