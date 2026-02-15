Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Vitamin D3 And Vitamin B12: हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स जैसे सभी तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, जो हमारे शरीर में अहम भूमिका निभाते हैं। खासकर जहां आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित खानपान और धूप से दूरी ने विटामिन D3 और B12 की कमी को आम समस्या बना दिया है। लेकिन इसे नजरअंदाज करना कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा का कहना है कि ‘विटामिन D3 और B12 दोनों ही शरीर के लिए बुनियादी पोषक तत्व हैं। इनकी कमी लंबे समय तक बनी रहे तो हड्डियों, नसों, दिमाग और हृदय पर गहरा असर पड़ सकता है।’
ऐसे में हमारा इन दो विटामिन्स पर अत्यधिक ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आज हम आपको इस लेख में विटामिन डी 3 और विटामिन बी 12 की कमी से होने वाले शरीर के अलग-अलग अंगों पर होने वाले प्रभावों के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही इनकी पूर्ति के लिए सही आहार के बारे में भी बताएंगे। आइए अब हम इस विषय पर विस्तार से जानते हैं।
कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी- विटामिन D3 कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी होता है, जो हड्डियों और दांतों के विकास और रखरखाव में मदद करता है।
हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है- हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए भी विटामिन डी 3 बहुत जरूरी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस और अन्य हड्डियों की समस्याओं का खतरा कम होता है।
इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है- बहुत कम लोग जानते हैं कि विटामिन D3 इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे शरीर इंफेक्शन और बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है।
मसल फंक्शनिंग को बनाए रखता है- विटामिन D3 हमारी मसल्स की कम करने की क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे वह कमजोरी और थकान से बचती हैं।
सूजन और संक्रमण से लड़ने में मददगार- विटामिन D3 सूजन और संक्रमण से लड़ने में मददगार है, जिससे शरीर को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। डॉक्टर कहते हैं, ‘विटामिन D3 की कमी से सिर्फ हड्डियां ही नहीं, बल्कि पूरी बॉडी सिस्टम प्रभावित होता है।’
लगातार थकान- विटामिन D की कमी से शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है, जिससे लगातार थकान महसूस होती है।
हड्डियों और जोड़ों में दर्द- हड्डियों और जोड़ों में दर्द हो सकता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस या अन्य हड्डियों की समस्याओं का संकेत हो सकता है।
मांसपेशियों में कमजोरी- मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और चलने-फिरने में परेशानी हो सकती है।
बार-बार संक्रमण- विटामिन D3 की कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, जिससे बार-बार संक्रमण हो सकता है।
मूड स्विंग या डिप्रेशन- विटामिन डी3 की कमी से मूड स्विंग या डिप्रेशन हो सकता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
हड्डियां- अगर शरीर में विटामिन डी 3 की कमी हो जाए तो हड्डियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जिससे ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर का खतरा, बच्चों में रिकेट्स, मांसपेशियां, कमजोरी, गिरने का जोखिम बढ़ना, दिमाग, डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
हृदय- विटामिन डी की कमी सिर्फ हड्डियों ही नहीं बल्कि हृदय रोगों का जोखिम और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ाती है।
इम्यून सिस्टम- शरीर में अगर विटामिन डी की कमी होने लगे तो बार-बार सर्दी-जुकाम और संक्रमण होने की आशंका भी बढ़ जाती है।
प्राकृतिक स्रोत- आपको बता दें कि विटामिन डी3 का सबसे अच्छा और नेचुरल सोर्स सूरज की धूप है। यानी कि अगर आप रोज 15–20 मिनट सुबह की धूप में बैठते हैं तो शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है।
मांसाहारी स्रोत- अंडे की जर्दी खाएं क्योंकि इसमें लगभग 40 IU विटामिन D3 होता है। फैटी फिश जैसे सैल्मन, ट्यूना खाएं और फिश लिवर ऑयल का सेवन करें।
शाकाहारी स्रोत- वहीं अगर आप शाकाहारी हैं तो फोर्टिफाइड दूध, दही, मशरूम, फोर्टिफाइड अनाज आदि का सेवन करें।
विटामिन B12 नसों और खून के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रंजन कहते हैं कि ‘B12 की कमी धीरे-धीरे बढ़ती है, लेकिन इसका असर गंभीर हो सकता है, खासकर शाकाहारी लोगों में यह ज्यादा देखने को मिलता है।’
हाथ-पैरों में झनझनाहट- विटामिन बी12 की कमी से हाथ-पैरों में झनझनाहट होती है, जो नसों की समस्याओं का संकेतहो सकती है। यह झनझनाहट आमतौर पर हाथों और पैरों में होती है और दर्दनाक भी हो सकती है।
कमजोरी- विटामिन बी12 की कमी से शरीर में कमजोरी आ जाती है, जिससे चलने-फिरने में परेशानी हो सकती है। और आपको थका हुआ महसूस हो सकता है।
चक्कर आना- जब शरीर में विटामिन बी12 की कमी होने लगती है तो कभी भी चक्कर आ सकते हैं, जो ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं का संकेतहो सकता है।
याददाश्त कमजोर होना- अगर आप छोटी-छोटी बातें अधिक भूलने लगे हैं तो विटामिन बी12 की कमी से याददाश्त कमजोर हो सकती है। जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। वैसे तो याददाश्त कमजोर होना उम्र बढ़ने के साथ होता है, लेकिन विटामिन बी12 की कमी से यह समस्या और भी बदतर हो सकती है।
जीभ में जलन- विटामिन बी12 की कमी से जीभ में जलन हो सकती है, जो पाचन समस्याओं का संकेत हो सकता है। यह जलन आमतौर पर जीभ के किनारों पर होती है, और यह दर्दनाक भी हो सकती है।
एनीमिया- विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया हो सकता है, जो रक्त कोशिकाओं की कमी का संकेत है। यह एनीमिया आमतौर पर लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण होता है, और यह व्यक्ति को थका हुआ और कमजोर महसूस करा सकता है।
मेमोरी लॉस और कन्फ्यूजन- दिमाग की कोशिकाओं के बीच संकेत भेजने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे फोकस में कमी और भूलने की बीमारी होने लगती है।
डिप्रेशन और मूड स्विंग्स- विटामिन बी12 सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे 'फील-गुड' केमिकल को बनाने में मदद करता है। लेकन जब इसकी कमी हो जाए तो व्यक्ति उदासी और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकता है।
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया-विटामिन बी12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। यह ऐसी समस्या है जिसमें शरीर नॉर्मल साइज से बड़ी और इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स बनाता है, जो ठीक से काम नहीं करती हैं। जिससे शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है।
गंभीर कमजोरी- ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति को हर समय थकान, सुस्ती और सांस फूलने की समस्या रहती है।
नर्व डैमेज और सुन्नपन- विटामिन बी12 की कमी से माइलिन परत के खराब होने से नसें डैमेज हो जाती हैं। फिर होता यह है कि इससे हाथों और पैरों में 'सुई चुभने' जैसी सनसनी या सुन्नपन महसूस होता है।
संतुलन में कमी- नर्व डैमेज होने पर व्यक्ति को चलने-फिरने में कठिनाई या शरीर का संतुलन बनाए रखने में समस्या हो सकती है।
B12 की कमी से रक्त में होमोसिस्टीन नाम का अमीनो एसिड का लेवल बढ़ जाता है। यह धमनियों को नुकसान पहुंचाता है और खून के थक्के जमने का खतरा बढ़ा देता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है।
जीभ में सूजन- अगर आपको जीभ में जलन, सूजन या दर्द महसूस हो रहा है या खाने का स्वाद भी कम महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है।
भूख की कमी- पाचन प्रक्रिया धीमी होने के कारण व्यक्ति को भूख कम लगती है, जिससे वजन घटने और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
अधिकतर शाकाहारियों को डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेना पड़ सकता है।
डॉक्टर के अनुसार दोनों विटामिन की कमी को नजरअंदाज करना सेहत के साथ एक गंभीर परेशानी बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दोनों पोषक तत्व हमारे शरीर की बुनियादी कार्यप्रणाली का आधार हैं। एक ओर जहां विटामिन डी3 केवल हड्डियों की मजबूती के साथ-साथ कैल्शियम के अवशोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और कोशिकाओं के विकास के लिए भी जरूरी होता है। इसकी लंबे समय तक कमी हड्डियों को खोखला बना सकती है और हार्ट डीसीज के जोखिम को बढ़ा देती है।
वहीं दूसरी ओर डॉक्टर विटामिन B12 को नर्वस सिस्टम और डीएनए के निर्माण के लिए ऑक्सीजन की तरह ही जरूरी बताते हैं। इसकी कमी से नर्व डैमेज हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप हाथों-पैरों में झुनझुनी, अत्यधिक थकान और याददाश्त में कमी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं।
डॉक्टर आगाह करते हैं कि इन दोनों विटामिनों का निम्न स्तर न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है, जिससे डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। बता दें कि इनके लक्षण शुरुआत में बहुत सामान्य लगते हैं, लेकिन भविष्य की बड़ी स्वास्थ्य जटिलताओं और क्रॉनिक डिजीज से बचने के लिए इनकी नियमित जांच और समय पर उपचार बेहद जरूरी है।
आजकल युवा और कामकाजी लोग धूप से दूर रहते हैं और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा लेते हैं, जिससे यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। नियमित हेल्थ चेकअप, ब्लड टेस्ट और संतुलित आहार के जरिए इनकी कमी को समय रहते पहचान कर पूरा किया जा सकता है। याद रखें कि थकान, कमजोरी या मूड स्विंग को सामान्य समझकर नजरअंदाज करना सही नहीं है। कभी-कभी इसके पीछे विटामिन D3 और B12 की कमी छिपी होती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information