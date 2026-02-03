40 की उम्र के बाद महिलाओं की क्यों हो रही किडनी फेल? ये 5 गलतियां हैं इसके पीछे की वजह

Mahilao me Kidney Kharab Hone ke Karan: हर बीमारी बढ़ती उम्र के कारण नहीं बल्कि हमारे द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियों के कारण होती है। इस लेख में हम महिलाओं 40 की उम्र के बाद किडनी खराब होने के कुछ कारणों के बारे मं जानेंगे।

Kidney Disease in Women After 40: ये बात बहुत आम है और हर किसी को पता है कि उम्र के साथ-साथ शरीर में कई बीमारियां पैदा होने लगती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप 40 की उम्र के बाद ही बूढ़े होने लगेंगे। दरअसल, हमारे द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियां होती हैं, जिनके कारण ऐसी बीमारियां होने लगती हैं। महिलाओं में 40 की उम्र के बाद किडनी खराब होने लग सकती है और यह सिर्फ बढ़ती उम्र के कारण नहीं हुआ बल्कि इसके पीछे भी कुछ गलतिया हो सकती हैं। महिलाओं के द्वारा बढ़ती गई छोटी-छोटी लापरवाही भी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। खासतौर पर किडनी की सेहत को लेकर इस उम्र में सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि 40 की उम्र के बाद महिलाओं में किडनी की परेशानियां बढ़ जाती हैं जो कि कई तरह के संकेत भी देती है। ऐसे में डॉक्टरों के अनुसार, कुछ गलत आदतें लंबे समय तक जारी रहीं तो किडनी डैमेज या किडनी फेलियर का खतरा बढ़ सकता है। कैसे लिए जानते हैं।

पानी कम पीना (Not Drinking Enough Water)

40 की उम्र के बाद कई महिलाएं पानी पीना कम कर देती हैं, जो की शारीरिक प्रक्रिया है, क्योंकि कई महिलाओं में प्यास कम लगती है जिस कारण वह पानी कम पीती हैं। इससे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ऐसे में रोजाना पर्याप्त पानी न पीने से किडनी स्टोन और इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है।

बार-बार पेशाब रोकना (Holding Urine For Too Long)

आप घर में हो या ऑफिस में कहीं भी पेशाब को अधिक देर तक रोकना आप नुकसान पहुंचजाता है। पेशाब रोकने से किडनी पर दबाव पड़ता है जिससे किडनी फेलियर और डैमेज का खतरा काफी बढ़ जाता है। इससे यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, जो धीरे-धीरे किडनी तक पहुंच सकता है। यह आदत किडनी फेल होने का कारण भी बनती है।

बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं लेना (Taking Medicine Without Prescription)

बहुत से लोगों में यह आदत देखी जाती है किवह दर्द, सिरदर्द या जोड़ों के दर्द में अक्सर पेनकिलर का सहारा ले लेते हैं। दिन भर ऑफिस या फिर घर के काम करते रहने वाली महिलाएं अक्सर इन दर्द को कम करने के लिए दवाइयां ले लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक बिना सलाह दवाएं लेना किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। अध्ययन बताते हैं कि कुछ दवाएं किडनी की फिल्टरिंग क्षमता को कमजोर कर देती हैं।

हाई ब्लड प्रेशर व डायबिटीज को नजरअंदाज करना (Ignoring Blood Pressure and Diabetes Leves)

40 की उम्र के बाद बहुत सी महिलाओं में हाई बीपी और शुगर की समस्या बढ़ जाती है। यह समस्या उन लोगों के लिए इतनी आम हो जाती है कि वह इसे नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर इन्हें कंट्रोल में न रखा जाए, तो ये दोनों किडनी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। अनकंट्रोल्ड शुगर और बीपी से किडनी की नसें धीरे-धीरे खराब होने लगती हैं।

अनहेल्दी डाइट व ज्यादा नमक का सेवन (Taking Unhealthy and High Salt Diet)

कहीं महिलाओं को ज्यादा नमक खाने की आदत होती है। मगर ज्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड और तले-भुने खाने से किडनी पर दबाव बढ़ता है। इससे सूजन, हाई बीपी और किडनी डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। 40 के बाद संतुलित और पौष्टिक आहार बेहद जरूरी है, जिससे आप इन समस्याओं से बच सकते हैं।

किडनी को ऐसे रखे स्वस्थ (How to Keep Kidney Healthy)

40 के बाद आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं, नियमित हेल्थ चेकअप कराएं, हल्का व्यायाम करें और किसी भी समस्या पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तभी आप एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर आपको किडनी की समस्या से जुड़ा कोई भी लक्षण महूसहोता है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। धूम्रपान व शराब आदि का सेवन करने वाले लोग तुरंत इनका सेवन छोड़ दें जिसके लिए आप डॉक्टर से मदद भी ले सकते हैं।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।