30 की उम्र के बाद ऑटोइम्यून बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ता है? एक्सपर्ट ने दिया जवाब

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रूमेटाइड आर्थराइटिस, सोरायसिस, डायबिटीज टाइप 1 और लूपस जैसी बीमारियों के बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि ये ऑटोइम्यून कंडीशन हैं। आज के समय में ऑटोइम्यून डिजीज का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। दरअसल, ये इम्यून सिस्टम से जुड़ी बीमारियां होती हैं, जब शरीर में किसी गड़बड़ी के कारण शरीर का बचाव करने वाला इम्यून सिस्टम खुद शरीर के किसी विशेष हिस्से या अंग पर अटैक करना शुरू कर देता है, तो उस स्थिति को ऑटोइम्यून डिजीज कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के जोड़ों में मौजूद ऊतकों और कोशिकाओं पर अटैक करना शुरू कर दे तो वह रूमेटाइड आर्थराइटिस है और अगर बाहरी स्किन को नुकसान पहुंचाने लग जाए तो वह सोरायसिस है। ऑटोइम्यून डिजीज सिर्फ ये ही नहीं बल्कि कई अलग-अलग प्रकार की हैं, लेकिन उन सब में एक ही चीज कॉमन है और वह है इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी। डॉ. रोहित शर्मा बताएंगे आखिर क्यों 30 की उम्र के बाद ऑटोइम्यून डिजीज का खतरा बढ़ने लगता है।
आज के समय में ऑटोइम्यून बीमारियां तेजी से बढ़ती हुई एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी हैं। खासतौर पर 30 की उम्र के बाद इनका जोखिम बढ़ने लगता है। ऑटोइम्यून बीमारियां वे होती हैं, जिनमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) गलती से अपने ही स्वस्थ अंगों और ऊतकों पर हमला करने लगती है। इसमें रूमेटाइड अर्थराइटिस (जोड़ों की सूजन), टाइप 1 मधुमेह, थायरॉयड विकार और लूपस जैसी बीमारियां शामिल हैं।
डॉ. रोहित शर्मा, कंसलटेंट - इंटरनल मेडिसिन, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, जयपुर
30 की उम्र के बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में धीरे-धीरे बदलाव आने लगते हैं और क्यों कि ये बदलाव उम्र के साथ-साथ होते हैं इसलिए आप इन्हें इम्यून सिस्टम कमजोर होने के लक्षण यह पहले जितनी संतुलित नहीं रहती, जिससे शरीर की सुरक्षा प्रणाली सही और गलत कोशिकाओं में फर्क करने में गलती करने लगती है। इसी कारण शरीर खुद पर ही हमला करने लगता है। उदाहरण के रूप में इम्यून सिस्टम त्वचा के बाहरी ऊतकों को डैमेज करना शुरू कर देता है, तो वह सोरायसिस बन जाता है।
(और पढ़ें - 30 की उम्र के बाद किन बीमारियों का खतरा बढ़ता है?)
खासकर महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि 30 के बाद उनके हार्मोन से जुड़े बदलाव तेज हो जाते हैं। एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि महिलाओं में ऑटोइम्यून बीमारियों का खतरा पुरुषों की तुलना में अधिक देखा जाता है। गर्भावस्था, डिलीवरी और हार्मोनल असंतुलन भी इस जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जो महिलाओं में खासतौर पर 30 के बाद ही देखा जाता है।
ऑटोइम्यून डिजीज के सटीक कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन लाइफस्टाइल से जुड़ी गलत आदतें इसके सबसे प्रमुख फैक्टर्स में से एक है। आज के बिजी लाइफस्टाइल में जंक फूड, अनियमित दिनचर्या, कम नींद और व्यायाम की कमी आम हो गई है। 30 की उम्र तक आते-आते इन आदतों का असर शरीर पर दिखाई देने लगता है। लगातार तनाव भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
इस कंडीशन को मेडिकल भाषा में क्रॉनिक इंफ्लेमेशन कहा जाता है, जो उम्र बढ़ने के साथ शरीर में हल्की लेकिन लगातार इन्फ्लेमेशन बनी रहती है। यह स्थिति इम्यून सिस्टम को असंतुलित कर सकती है, जिससे शरीर अपने ही ऊतकों को नुकसान पहुंचाने लगता है और ऑटोइम्यून बीमारियां विकसित हो सकती हैं। यह आमतौर पर स्ट्रेस व खराब बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स के कारण ज्यादा बढ़ती है।
कुछ लोगों में इन बीमारियों का खतरा परिवार से मिलता है, यानी यह वंशानुगत हो सकता है। इसके अलावा प्रदूषण, धूम्रपान, संक्रमण और केमिकल्स के संपर्क में रहना भी इन बीमारियों को ट्रिगर कर सकता है। 30 की उम्र तक इन सभी का प्रभाव शरीर पर बढ़ जाता है। उम्र जितनी बढ़ती है, उन हैबिट्स व जेनेटिक कंडीशन्स से होने वाली ऑटोइम्यून डिजीज का खतरा और ज्यादा बढ़ता है।
आंत को शरीर की “दूसरी रोग प्रतिरोधक प्रणाली” माना जाता है। गलत खानपान और दवाओं के अधिक इस्तेमाल से आंत के अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम असंतुलित हो सकता है और ऑटोइम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बहुत ही कम लोगो को पता है कि इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए आंतों का हेल्दी होना भी बहुत जरूरी है।
इन बीमारियों से बचने के लिए संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना और तनाव को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। साथ ही समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, ताकि किसी भी बीमारी के शुरुआती लक्षण को समय रहते पहचाना जा सके। इन सभी बातों का ध्यान रखना ऑटोइम्यून डिजीज व अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के खतरे का काफी हद तक कम कर सकता है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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