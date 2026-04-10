क्यों टीनएज में ज्यादा पिंपल आने लगते हैं और इससे कैसे बचा जाए, डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें

Pimples in Teenage: टीनएजर्स को सबसे ज्यादा पिंपल से ही डर लगता है, क्योंकि इस उम्र में पिंपल ज्यादा आते हैं। इस लेख में टीनएज में पिंपल आने के कारण और उसके इलाज के बारे में जानेंगे।

Causes and prevention of pimples in teeage

किशोरावस्था यानी टीनएज में पिंपल्स या एक्ने बहुत कोमन होते हैं और यह भी उनके शारीरिक बदलाव का एक कारण माना जाता है। वैसे तो पिंपल किसी भी उम्र में आ सकते हैं और ये किसी को पसंद नहीं होते हैं। लेकिन टीनएजर्स में ये सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, जिससे वे काफी परेशान रहते हैं। अब हम ये तो जान चुके हैं कि किशोरावस्था में पिंपल्स आना कोमन है, लेकिन ये आते क्यों हैं इस बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। इस बारे में ग्रेडर नोएडा के NIIMS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन एक्सपर्ट डॉ. शेफाली महलावत ने इस बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जिनके बारे में जरूर जानना चाहिए।

टीनएज में पिंपल आने का कारण

पिंपल होने का सबसे बड़ा कारण शरीर में होने वाले हार्मोन से जुड़े बदलाव यानी हार्मोनल चेंजेस हैं। प्यूबर्टी के दौरान शरीर में एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन हमारी स्किन की ऑयल गलैंड्स (Sebaceous Glands) को ज्यादा एक्टिव बना देते हैं, जिससे स्किन में एक्स्ट्रा ऑयल यानी सीबम (Sebum) बनने लगता है। त्वचा में जब ये अतिरिक्त बना हुआ तेल डेड स्किन सेल्स के साथ मिल जाता है, तो स्किन के रोम छिद्र (Pores) ब्लॉक हो जाते हैं। स्किन पोर्स ब्लॉक होने के बाद बैक्टीरिया बढ़ने लगता है, जिससे इन्फेक्शन के कारण लालिमा, सूजन, खुजली और पस आदि बनने लगता है।

(और पढ़ें - गर्मियों में ज्यादा पिंपल क्यों आते हैं?)

पिंपल्स से बचने के तरीके

अपनी स्किन को साफ रखना बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम दो बार हल्के फेस वॉश से अपना चेहरा धोएं। ध्यान रखें कि ज्यादा जोर से स्क्रबिंग न करें, क्योंकि इससे स्किन में दिक्कत हो सकती है और पिंपल कम होने की बजाय और बढ़ सकते हैं। पिंपल को बार-बार हाथ से छूने की आद न डालें और न ही उन्हें नाखूनों या उंगलियों से नोचें। ऐसा करने से इंफेक्शन फैल सकता है और चेहरे पर परमानेंट निशान यानी स्कार्स बन सकते हैं। बार-बार हाथ नहीं लगाएंगे तो पिंपल्स बढ़ने की संभावना कम होगी। स्किन के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी और ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करे। स्किन के लिए नॉन-कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जो स्किन पोर्स को ब्लॉक नहीं होने देता और पहले से ब्लॉक हुए पोर्स को खोलने में भी मदद करता है। डाइट का खास ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि स्किन को हेल्दी रखने के लि डाइट बेहद जरूरी है इसलिए अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां शामिल करें। खूब पानी पीएं और बाहर बना खाना, ज्यादा फैट वाली चीजें, डेयरी प्रोडक्ट्स व रिफाइन्ड शुगर वाली चीजें बहुत ही कम लें। स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव भी पिंपल बढ़ा सकता है और इसलिए इससे निपटना भी जरूर है। इसके लिए आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही घर पर मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज आदि भी कर सकते हैं। स्किन को हेल्दी रखने के लिए बालों का साफ होना भी जरूरी है। अगर आपके बालों में अक्सर डैंड्रफ की समस्या रहती है, तो इससे डैंड्रफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बालों की हेल्थ अच्छी न होने के कारण खासतौर पर माथे पर ज्यादा पिंपल आने का खतरा रहता है। इसलिए अपने बालों को नियमित रूप से धोएं और धूल-मिट्टी से बचाएं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना भी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है। हालांकि, आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि जिम से आने के बाद अपना चेहरा अच्छे से धोएं, क्योंकि पसीने के कारण पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं।

हालांकि, ऊपर बताई गई ये टिप्स पिंपल्स का कोई पक्का ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इनकी मदद से काफी हद तक चेहरे पर दाने या मुंहासे होने से रोका जा सकता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।