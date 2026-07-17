डिप्रेशन दूर करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, अपनों से बात करना या दवाएं?

डिप्रेशन से लड़ रहे लोगों के लिए दवाएं तो मदद करती ही हैं, लेकिन अपनों से खुलकर बात शेयर करना कहीं अधिक असरदार हो सकता है। डिप्रेशन दूर करने के लिए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं।

recovery for depression (AI generated image)

डिप्रेशन एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है इसमें लोगों को लगातार उदासी और थकान महसूस होती है और वे उन कामों में दिलचस्पी खो देते हैं जो उन्हें पहले पसंद थे। यह किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने और अपने आस-पास की दुनिया को देखने के तरीके पर असर डालता है। डिप्रेशन का मतलब सिर्फ उदास महसूस करना नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं ज्यादा हो सकता है, जैसे किसी से मिलने या बिस्तर से उठने का मन न करना, लोगों से दूर रहना या ज्यादातर समय अकेलापन महसूस करना। डिप्रेशन से जूझ रहा व्यक्ति सबसे दूर हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि लोग उन्हें कर रहे हैं, गलत समझ रहे हैं या उनकी कोई अहमियत नहीं है। उन्हें लग सकता है कि उन्हें अकेले ही इस से निपटना होगा। इसलिए उनके लिए लोगों से बात करना मुश्किल होता है। लाइफस्माइल में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डॉ. नेहा शर्मा ने बताया कि जब कोई डिप्रेशन से जूझ रहा होता है या उसे डिप्रेशन का पता चलता है, तो लोग सोचते हैं कि इसका एकमात्र समाधान दवा है। लेकिन कोई भी एक और उतनी ही जरूरी मदद के बारे में बात या सोचता नहीं है।

अपनों से बात करना किसी दवा से कम नहीं

ऐसे लोगों का साथ होना जिनके साथ व्यक्ति को लगता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसे समझा जा रहा है, उसकी अहमियत है और वह सुरक्षित है। सिर्फ प्रियजनों से बात करने से ही डिप्रेशन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। यह डिप्रेशन की गंभीरता पर भी निर्भर करता है; हल्के से मध्यम स्तर के डिप्रेशन वाले लोगों को जरूरी नहीं कि दवा की जरूरत हो, लेकिन मध्यम से गंभीर स्तर के डिप्रेशन वाले लोगों को प्राथमिकता के तौर पर दवा की जरूरत हो सकती है। लेकिन डिप्रेशन के तीनों स्तरों में, एक सहयोगी रिश्ता बहुत फायदेमंद होता है और उन्हें सकारात्मकता के साथ ठीक होने की यात्रा में मदद करता है।

डिप्रेशन दूर करने के लिए दवा की जरूरत कब

डिप्रेशन को ठीक करने में दवा अहम भूमिका निभाती है, लेकिन एक सहयोगी रिश्ता भी उतना ही जरूरी है। दवा आपके दिमाग में मौजूद केमिकल, जिससे स्ट्रेस हार्मोन, को कंट्रोल या बैलेंस करने में मदद करती है। दवा आपके शरीर में डिप्रेशन से जुड़े केमिकल या बायोलॉजिकल बदलावों को ठीक करने या हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करती है। थेरेपी आपको भावनाओं, तनाव और अन्य पहलुओं को संभालने में मदद करती है, और एक सहयोगी रिश्ता या किसी ऐसे व्यक्ति का साथ जिससे आप बात कर सकें, आपको भावनात्मक सुरक्षा देता है और ठीक होने की दिशा में और मदद करता है।

डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति में आत्मविश्वास होना जरूरी

दवा जरूरी है, लेकिन एक सहयोगी रिश्ता उस व्यक्ति के लिए स्थिति को थोड़ा बेहतर बना सकता है जो इससे गुजर रहा है। आप भावनात्मक रूप से समर्पित महसूस कर सकते हैं। आपका खुद को अलग-थलग करने का मन नहीं करता क्योंकि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे आप बात कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई मुश्किल या नकारात्मक विचार आता है, तो उस व्यक्ति से बात करने से आपको उस स्थिति के बारे में सोचने के और तरीके मिल सकते हैं और नकारात्मक सोच का स्तर कम हो सकता है। यह सोचने के बजाय कि किसी को परवाह नहीं है, डिप्रेशन से जूझ रहा व्यक्ति इसे इस तरह बदल सकता है: "हालात बेहतर होंगे। मैं अकेला नहीं हूँ।" अगर आप या आपका कोई अपना डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो बस उनके साथ रहकर उनकी मदद करें। चुपचाप तकलीफ न सहें। क्योंकि आपके साथ और सपोर्ट ही उन्हें इस दौर से बाहर निकलने में बहुत बड़ी सकारात्मक मदद दे सकते हैं।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल यह बताना है कि डिप्रेशन जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या को दूर करने के लिए किस प्रकार दवाओं और अपनों से बात करना दोनों जरूरी है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के लिए नहीं है और उसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।