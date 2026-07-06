ज्यादा स्ट्रेस लेने से पेट की चर्बी क्यों बढ़ने लगती है? जानें क्या कहती हैं रिसर्च

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Written By: Mukesh Sharma | Published : July 6, 2026 4:30 PM IST
दुनियाभर में कई ऐसी रिसर्च की जा चुकी हैं जिनमें पाया गया है कि स्ट्रेस आपकी हेल्थ के लिए सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। ऐसा नहीं है कि तनाव के कारण आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। दरअसल, तनाव एक अजीब और बुरी सी भावना नहीं है, बल्कि आपकी हेल्थ को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है। स्ट्रेस पर सैकड़ों बार रिसर्च हो चुकी हैं, जिनमें पाया गया है कि यह अलग-अलग की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। कुछ रिसर्च में यह भी पाया गया है कि लंबे समय तक तनाव रहना पेट के आसपास चर्बी बढ़ाता है। आज के समय में एक बड़ी संख्या में लोगों में देखा गया है कि पेट के आसपास चर्बी जमा होने के पीछे आमतौर पर बढ़ते स्ट्रेस का ही हाथ होता है। इस लेख में हम जानेंगे आखिर पेट की चर्बी और बढ़ते स्ट्रेस के बीच क्या कनेक्शन है और साथ ही जानेंगे इसके पीछे का कारण और बचाव के तरीके।
ScienceDirect की एक स्टडी में यह पाया गया है कि जिन लोगों को लंबे से तनाव यानी क्रोनिक स्ट्रेस की समस्या है, तो उन्हें बेली फैट बढ़ने का ज्यादा खतरा रहता है। रिसर्च में यह भी पाया गया कि स्ट्रेस के कारण बेली फैट बढ़ने का ज्यादा खतरा उन लोगों में है, जिन्हें पहले से बैड कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का ज्यादा खतरा रहता है। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति को बैड कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड शुगर की समस्या है, तो उन्हें भी लंबे समय से स्ट्रेस रहने के कारण शरीर का वजन बढ़ने व पेट की चर्बी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है।
पेट की चर्बी बढ़ने के कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं और इनमें से एक क्रोनिक स्ट्रेस भी होता है। अक्सर लोग अपने शरीर का वजन बढ़ने या बेली फैट ज्यादा होने के पीछे के कारण का पता नहीं लगा पाते हैं। हालांकि, ज्यादातर लोग अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश करते हैं, जबकि फिर भी उनके शरीर का वजन कम नहीं हो पाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग अक्सर स्ट्रेस जैसे इसके अंदरूनी कारणों को इग्नोर करते रहते हैं और बाद में स्थिति खराब हो जाती है।
सिर्फ पेट की चर्बी या शरीर का बढ़ता वजन ही नहीं बल्कि स्ट्रेस के कारण एक नहीं बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं कई गंभीर हो सकती हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत कई अलग-अलग तरीके से बढ़ती हैं। बहुत ही कम लोग स्ट्रेस को गंभीरता से लेते हैं, बल्कि यह हार्ट अटैक समेत कई गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है।
स्ट्रेस मैनेज करने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना जरूरी है कि स्ट्रेस सिर्फ एक बुरी भावना नहीं बल्कि एक मानसिक समस्या है। स्ट्रेस की गंभीरता को एक्सेप्ट करने इसे कंट्रोल करने के सबसे पहले स्टेप्स में से एक है। तनाव को कम करने की कुछ तकनीक हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है जैसे -
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य स्ट्रेस के कारण बढ़ती पेट की चर्बी और अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी देना है। इस लेख में में दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के लिए नहीं है और उसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।