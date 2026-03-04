होली के बाद क्यों बढ़ जाता है स्किन इन्फेक्शन का खतरा? डर्मेटोलॉजिस्ट बता रहे हैं त्वचा को कैसे रखें सुरक्षित

Skin Infection After Holi : होली के बाद कई लोगों को स्किन इन्फेक्शन की परेशानी होने लगती है। इसके पीछे रंगों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स होते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

Skin Infection After holi

Why Skin Infections Increase After Holi : होली खुशियों का त्यौहार होता है, इस अवसर पर हर कोई एक-दूसरों को रंग लगाकर इस खास अवसर को सेलेब्रेट करते हैं। लेकिन कई बार ये खुशियों का रंग हमारी स्किन को खराब कर देता है, जिसकी वजह से कुछ लोग होली को सेलेब्रेट करने से कतराते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि होली के बाद स्किन पर तरह-तरह की परेशानी होने लगती है। इसके पीछे की वजह होली का रंग नहीं, बल्कि इन रंगों में मिले केमिकल्स होते हैं। इस विषय की जानकारी के लिए हमने साकेत स्थिति मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलियटी हॉस्टिपल के डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड और कंसल्टेंट डॉक्टर कशिश कालरा से बातचीत की है। आइए जानते हैं होली के बाद क्यों बढ़ जाता है स्किन इन्फेक्शन का खतरा और कैसे रहें सुरक्षित?

होली के बाद क्यों बढ़ जाता है स्किन इन्फेक्शन?

डॉक्टर कशिश का कहना है कि होली के बाद स्किन इन्फेक्शन होने का मुख्य कारण रंगों में मौजूद तरह-तरह के केमिकल्स होते हैं। मुख्य रूप से इन रंगों में भारी धातुएं, जैसे सीसा, पारा होता है। इसके आलावा रंगों में मौजूद सिलिका और एस्बेस्टस स्किन पर इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। रंगों में मौजूद ये केमिकल्स कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, स्किन पर दरारें, एलर्जी इत्यादि के खतरों के बढ़ा सकती हैं। मुख्य रूप से अगर आप केमिकल युक्त रंगों को चेहरे पर रगड़-रगड़कर साफ करते हैं, तो इससे स्किन की परतें कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से रैशेज, पिंपल्स और संक्रमण होने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है।

होली के रंगों से कैसे रखें स्किन को सुरक्षित?

होली के रंगों से अगर आप अपनी स्किन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ आसान से टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन टिप्स के बारे में-

त्वचा पर लगाएं गहराई से मॉइस्चराइज - अगर आप बाहर होली खेलने जा रहे हैं या फिर रंग खेलने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी त्वचा पर गाढ़ा तेल या फिर अच्छे से मॉइस्चरइज लगाएं। इससे आपकी स्किन को एक गहरा आवरण मिलता है, जिससे स्किन को रंगों में मौजूद केमिकल्स से सुरक्षित रखा जा सकता है।

सनस्क्रीन का करें इस्तेमाल - घर से बाहर निकलने से पहले अपने चेहरे पर अच्छे से सनस्क्रीन लगाएं। यह स्किन के लिए एक सुरक्षित कवर माना जाता है, जिससे रंगों से स्किन को सुरक्षित रखा जा सकता है।

सही रंगों का करें इस्तेमाल - अगर आप अपनी स्किन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो सही रंगों का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि त्वचा पर प्रयोग करने के लिए प्राकृतिक और हर्बल रंगों का ही प्रयोग करें। यह स्किन के लिए सुरक्षित माने जाते हैं।

सही तरीके से स्किन से हटाएं रंग - कई बार गलत तरीके से रंग हटाने की वजह से स्किन पर रैशेज हो जाते हैं। साथ ही अन्य परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि रंगों को ज्यादा रगड़-रगड़कर न हटाएं। कोशिश करें कि रंग हटाने के लिए माइल्ड क्लींजर का ही प्रयोग करें। रंगों को हटाने के लिए साबुन का प्रयोग न करें। रंग हटाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं, ताकि स्किन हाइड्रेट रहे।

Highlights

होली के रंगों में कई तरह के केमिकल्स होते हैं, जिससे स्किन को नुकसान पहुंच सकता है।

रंग खेलने से पहले त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करें।

त्वचा से रंग हटाने के लिए माइल्ड क्लींजर का ही प्रयोग करें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।