30 के बाद कुछ लोगों की स्किन जवां तो कुछ लोगों की बूढ़ी क्यों होने लगती है? आखिर क्या गलती कर रहे हम लोग?

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Written By: Mukesh Sharma | Published : June 30, 2026 8:21 PM IST
Medically Verified By: Dr. Vineeta Singh Tandon
उम्र के साथ-साथ हमारी हेल्थ में भी बहुत कुछ बदलने लगता है, जब हम बचपन से जवान हो रहे होते हैं तो तब शरीर के अंदर लग ही ताकत महसूस करते हैं और स्किन ग्लो भी उस समय अपने चरम होती है। लेकिन जैसे-जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं, तो स्ट्रेंथ भी धीरे-धीरे कम होने लगती है और स्किन भी अपना ग्लो खोने लगती है और ढीली पड़ने लगती है। लेकिन ऐसा सबसे साथ नहीं होता है किसी की स्किन 30 के बाद अपने ग्लो खोने लगती है और ढीली पड़ जाती है, जबकि कुछ लोगों को स्किन पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है और उनकी स्किन जवां रहती है। लेकिन इसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकते हैं इस बारे में हम इस लेख में कुछ खास जानकारियां लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या हम कोई गलती कर रहे हैं जिस कारण से हमारी स्किन जल्दी बूढ़ी और कमजोर होन लगी है? ISIC मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट की सीनियर कंसल्टेंट डॉ. विनीता सिंह टंडन से इस बारे में हम कुछ जरूरी जानकारियां लेंगे।
देखा गया है कि ज्यादातर लोगों की स्किन 30 साल के बाद ही ढीली पड़ने लगती है और नेचुरल ग्लो भी कम होने लगता है। लेकिन उसमें उम्र की गलती नहीं बल्कि हमारे लाइफस्टाइल की गलती होती है। सरल शब्दों में कहें तो हम ही कुछ ऐसी गलतियां अक्सर करते हैं, जिनके कारण हमारी स्किन कमजोर पड़ने लगी है और ये गलतियां कुछ इस प्रकार हो सकती हैं -
कोलेजन हमारी स्किन के लिए एक बेहद जरूरी प्रोटीन होता है, जो स्किन को टाइट और हेल्दी रखने में मदद करता है ताकि आपकी स्किन जवां रह सके। लेकिन रिसर्च भी कहती हैं कि 30 की उम्र के बाद हर एक साल में आपका शरीर कोलेजन बनाना 1 प्रतिशत तक कम कर देता है, ऐसे में अगर आप डाइट लाइफस्टाइल को सही नहीं रखेंगे तो स्किन पर इसका असर दिखने लग जाता है।
भारतीयों में ज्यादातर देखा गया है कि 30 के बाद स्किन तेजी से बूढ़ी होने लगती है और इसलिए 30 से पहले ही अपनी स्किन की खास देखभाल करना शुरु कर देना चाहिए और 30 के बाद खासतौर पर अपनी स्किन हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। इसलिए लिए निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है जैसे -
हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि 30 के बाद जवां दिखना पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि उम्र के साथ-साथ शरीर में कुछ बदलाव आते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। लेकिन सही डाइट, लाइफस्टाइल और अपनी स्किन हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखकर आप 30 के बाद आपको अपनी स्किन को जवां रखने में काफी हद तक मदद मिल सकती है।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल उम्र के साथ बढ़ी स्किन एजिंग प्रॉब्लम्स और उनके पीछे के कारण के बारे में जानकारी देनाहै। हालांकि, इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के लिए नहीं है और उसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।