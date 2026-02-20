दिल ही नहीं दिमाग के लिए भी घातक है बैड कोलेस्ट्रॉल, यूं करें मैनेज

ज्यादातर लोग जानते हैं कि सही खान-पान, नियमित व्यायाम और दवाइयां कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह है मानसिक तनाव।

Why Patients with Bad Cholesterol Should Control Mental Stress: खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसे मेडिकल भाषा में LDL (लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन) कहा जाता है, दिल की बीमारी और स्ट्रोक का एक बड़ा कारण है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि सही खान-पान, नियमित व्यायाम और दवाइयां कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह है मानसिक तनाव। जिन लोगों का LDL ज्यादा होता है, उनके लिए अनियंत्रित तनाव दिल की सेहत को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकता है और गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है।

मानसिक तनाव और कोलेस्ट्रॉल का संबंध

जब व्यक्ति तनाव में होता है, तो शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे तनाव हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन शरीर को “लड़ो या भागो” की स्थिति के लिए तैयार करते हैं। थोड़े समय के लिए यह सामान्य है, लेकिन लंबे समय तक तनाव बना रहे तो ये हार्मोन लगातार ऊंचे रहते हैं। इससे शरीर में वसा (फैट) का संतुलन बिगड़ता है और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) तथा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं।

तनाव अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को भी कम कर देता है। HDL का काम खून से खराब कोलेस्ट्रॉल को हटाना होता है। जब HDL कम हो जाता है, तो LDL खून में जमा होने लगता है और धमनियों की दीवारों पर चिपकने लगता है।

तनाव और सूजन: खतरनाक मेल

लंबे समय तक मानसिक तनाव शरीर में सूजन (इंफ्लेमेशन) बढ़ाता है। जब ज्यादा LDL और सूजन साथ आते हैं, तो धमनियों के अंदर प्लाक (चर्बी की परत) जल्दी बनने लगती है। इस स्थिति को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इससे रक्त नलिकाएं संकरी हो जाती हैं और दिल व दिमाग तक खून का प्रवाह कम हो जाता है। आगे चलकर यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकता है।

तनावग्रस्त लोगों में धमनियां सख्त भी हो जाती हैं, जिससे खून का प्रवाह और मुश्किल हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए यह स्थिति ज्यादा खतरनाक होती है।

तनाव से जुड़ी गलत आदतों के कारण कोलेस्ट्रॉल की समस्या

लगातार तनाव व्यक्ति को गलत जीवनशैली अपनाने की ओर धकेल सकता है, जैसे:

ज्यादा खाना या तली-भुनी चीजें खाना

धूम्रपान या ज्यादा शराब पीना

थकान के कारण व्यायाम न करना

नींद पूरी न होना

ये सभी आदतें LDL को बढ़ाती हैं और HDL को घटाती हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है।

तनाव बढ़ाता है ब्लड प्रेशर

तनाव सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन भी तेज करता है। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, तो LDL धमनियों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और प्लाक तेजी से बनता है। यह स्थिति दिल की बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ा देती है।

कोलेस्ट्रॉल मरीजों के लिए तनाव नियंत्रण क्यों जरूरी है?

खराब कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए तनाव कम करना बहुत जरूरी है। इससे:

सूजन कम होती है

कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बेहतर होता है

ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है

दवाइयों का असर बेहतर होता है

जीवनशैली सुधारने में मदद मिलती है

जो मरीज तनाव को नियंत्रित करते हैं, उनमें दिल की जटिलताओं का खतरा कम होता है।

तनाव कम करने के आसान उपाय

रोजाना हल्का व्यायाम या योग करें

गहरी सांस लेने और ध्यान का अभ्यास करें

पर्याप्त नींद लें

परिवार और दोस्तों से खुलकर बात करें

काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें

निष्कर्ष

खराब कोलेस्ट्रॉल और मानसिक तनाव मिलकर दिल के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। सही खान-पान और दवाइयों के साथ-साथ तनाव को नियंत्रित करना भी उतना ही जरूरी है। शांत मन और संतुलित जीवनशैली ही स्वस्थ दिल की कुंजी है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें।