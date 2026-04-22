अग्न्याशय क्या है और शरीर के लिए क्यों जरूरी है?

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Pancreas Function: अग्न्याशय हमारे शरीर का एक छोटा लेकिन बेहद जरूरी अंग है। यह पाचन-तंत्र और हार्मोन सिस्टम, दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है। अग्न्याशय पेट के पीछे, पेट और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। इसके बिना शरीर का सामान्य रूप से काम करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अग्न्याशय का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। आपको बता दें कि यह एक ग्रंथि है, जो पाचन एंजाइम और हार्मोन बनाने का काम करती है। इसके अलावा भी यह छोटा-सा अंग कई कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। आइए, आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉ. शरद मल्होत्रा (Dr. Sharad Malhotra Senior consultant and Director gastroenterology Aakash Healthcare) से जानते हैं अग्न्याशय क्या काम करता है?
अग्न्याशय ऐसे एंजाइम बनाता है, जो भोजन को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ने में मदद करता है। आपको बता दें कि एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, वहीं लिपेज फैट को तोड़ता है और प्रोटीएज प्रोटीन को पचाने का काम करता है। इन एंजाइम्स के बिना खाना सही से नहीं पच पाता है। इससे पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।
ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए, अग्न्याशय का सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी होता है। यह इंसुलिन और ग्लूकागन जैसे हार्मोन बनाता है। इंसुलिन ब्लड में शुगर को कम करता है और ग्लूकागन ब्लड शुगर को बढ़ाता है। इसलिए ब्लड शुगर का संतुलन में बने रहने के लिए, इन दोनों का बैलेंस में रहना जरूरी होता है। अगर यह संतुलन बिगड़ता है तो डायबिटीज रोग हो सकता है।
अग्न्याशय, शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह अंग तय करता है कि शरीर में ऊर्जा को कब स्टोर करता है और इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। यह पूरे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है, तो पूरे मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है और कई स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं।
अच्छा पाचन होने से शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं, जो हमारी इम्युनिटी और ग्रोथ के लिए जरूरी हैं।
अग्न्याशय हमारे शरीर का एक अहम अंग है, जिसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। इसमें गड़बड़ी होने पर पाचन-तंत्र और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अग्न्याशय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अग्न्याशय में इंसुलिन का सही से उत्पादन न होने की वजह से हाई ब्लड शुगर की समस्या हो सकती है।
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