पुरुष अपनी फीलिंग्स को क्यों छिपाते हैं? साइकाइट्रिस्ट से समझिए क्या हैं इसके कारण

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Why Men Hide Their Emotions : "मर्द को दर्द नहीं होता" अक्सर इस लाइन को आपने कई पुरुषों को कहते हुए सुना होगा, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? क्या सच में मर्द को दर्द नहीं होता? तो आपको बता दें कि मानसिक और शारीरिक रूप दोनों ही से पुरुषों को दर्द होता है, लेकिन वे अपनी फीलिंग्स को छिपाने के लिए ऐसा कहते हैं। दरअसल, हमारे समाज में पुरुषों की छवि को काफी कठोर बना दिया गया है। बचपन से ही उन्हें बोला जाता है, 'लड़के रोते नहीं हैं', 'लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो' ऐसे कई लाइन हैं, जिसे बार-बार लड़कों के सामने बोला जाता है, जिसकी वजह से वे अपनी फीलिंग्स छिपाने लग जाते हैं, ताकि लोग उन्हें कमजोर न समझें। लेकिन अब समय बदल रहा है, लोग अपनी खुलकर मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर चर्चाएं कर रहे हैं।
जयपुर स्थित नारायणा हॉस्पिटल के विजिटिंग साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर सुमित गक्खर का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा पहले की तुलना में अधिक खुलकर होने लगी है, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करने के मामले में पुरुष अब भी पीछे नजर आते हैं। कई पुरुष अपने दर्द, डर, चिंता या उदासी को खुलकर नहीं बताते। बाहर से वे सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर कई भावनाएं दबाई जाती हैं। मनोविज्ञान की नजर से देखा जाए तो इसके पीछे सिर्फ व्यक्तिगत स्वभाव नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं। आइए डॉक्टर से विस्तार से जानते हैं कि पुरुष अपनी फीलिंग्स को क्यों व्यक्त नहीं करते हैं?
डॉक्टर कहते हैं कि पुरुषों की शुरू से ही अपनी फीलिंग्स को छुपाना सिखाया जाता है। इसके पीछे अन्य वजह भी हो सकती हैं। आइए समझते हैं इसके मनोवैज्ञानिक कारण-
अक्सर बचपन से ही लड़कों को एक अलग तरह की सीख दी जाती है। उन्हें यह बताया जाता है कि रोना कमजोरी की निशानी मानी जाती है और मजबूत बनने के लिए भावनाओं को नियंत्रित करना जरूरी समझा जाता है। जब कोई लड़का रोता है या डर व्यक्त करता है, तब कई बार उसे चुप रहने या मजबूत बनने के लिए कहा जाता है। इस तरह की परवरिश के कारण धीरे धीरे लड़कों में यह धारणा बन जाती है कि अपनी भावनाओं को दिखाना सही नहीं माना जाता। समय के साथ यह आदत बन जाती है और वे बड़े होकर भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने में झिझक महसूस करते हैं।
समाज में पुरुषों के लिए एक खास तरह की छवि बनाई जाती है। उन्हें परिवार का सहारा, निर्णय लेने वाला और मजबूत व्यक्ति माना जाता है। ऐसी स्थिति में कई पुरुष यह सोचते हैं कि अगर वे अपनी कमजोरियां या भावनाएं दिखाते हैं तो उनकी छवि प्रभावित हो सकती है। इस सामाजिक दबाव के कारण पुरुष अक्सर अपने तनाव, दुख या डर को भीतर ही दबाकर रखते हैं। वे यह मान लेते हैं कि उन्हें हर परिस्थिति में मजबूत दिखाई देना चाहिए।
मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो कई पुरुषों को अपनी भावनाओं को पहचानने और शब्दों में व्यक्त करने की आदत कम होती है। इसे भावनात्मक अभिव्यक्ति की कमीभी कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को यह समझने में कठिनाई होती है कि वह वास्तव में क्या महसूस कर रहा है, तब वह उसे दूसरों के साथ साझा भी नहीं कर पाता। इसके कारण कई बार पुरुष गुस्से, चिड़चिड़ापन या चुप्पी के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जबकि भीतर चिंता या दुख मौजूद होता है।
डॉक्टर कहते हैं कि भावनाओं को लंबे समय तक दबाकर रखना मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। जब व्यक्ति अपनी परेशानियों के बारे में बात नहीं करता, तब तनाव धीरे धीरे बढ़ सकता है। इससे चिंता, अवसाद और नींद से जुड़ी समस्याएं विकसित हो सकती हैं। कई मामलों में पुरुष मदद लेने से भी बचते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी समस्याओं को खुद ही संभालना चाहिए। इस सोच के कारण मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं समय पर पहचान में नहीं आ पातीं।
डॉक्टर का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ने लगी है। अब यह समझ विकसित हो रही है कि भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक संतुलन का हिस्सा माना जाता है। परिवार, स्कूल और समाज में ऐसी सोच विकसित करने की जरूरत महसूस की जाती है जहां लड़कों को भी अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब पुरुष अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं, तब उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव देखा जाता है।
मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार भावनाओं को साझा करना तनाव कम करने में मदद करता है। जब व्यक्ति अपने अनुभव और भावनाएं किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करता है, तब उसे मानसिक राहत मिलती है और समस्याओं को समझने का दृष्टिकोण भी बदलता है।
इसलिए यह जरूरी माना जाता है कि पुरुषों को भी यह महसूस कराया जाए कि भावनाएं व्यक्त करना स्वाभाविक और स्वस्थ प्रक्रिया है। जब समाज इस बदलाव को स्वीकार करता है, तब पुरुष भी अपने मन की बात खुलकर कहने में अधिक सहज महसूस करते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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