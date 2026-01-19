सिर्फ ब्रश काफी नहीं! फ्लॉस और माउथवॉश के बिना आपकी दांतों की सफाई अधूरी क्यों है? एक्सपर्ट से जानिए पूरा सच

Why is your dental hygiene incomplete without flossing and mouthwash : ब्रश करने के साथ अगर हम रोजाना फ्लॉसिंग और माउथवॉश करते हैं तो इससे दांतों की कैविटी, मसूड़ों की सूजन, बदबूदार सांस और दांतों के कमजोर होने की समस्या कम होती है।

Why is your dental hygiene incomplete without flossing and mouthwash : भारत में 10 में से 7 लोग ये मानते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करने से ओरल हेल्थ अच्छी रहती है। पर सच्चाई ये नहीं है। डॉक्टर का कहना है ओरल हेल्थ को सही रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करने के साथ-साथ फ्लॉसिंग और माउथवॉश भी जरूरी है। ब्रश करने के साथ अगर हम रोजाना फ्लॉसिंग और माउथवॉश करते हैं तो इससे दांतों की कैविटी, मसूड़ों की सूजन, बदबूदार सांस और दांतों के कमजोर होने की समस्या कम होती है।

ओरल हेल्थ के लिए केवल ब्रश करना काफी नहीं है?

दिल्ली के जय माता डेंटल क्लीनिक के डेंटिस्ट डॉ. अरुण अग्रवाल बताते हैं कि ब्रश दांतों की आगे-पीछे और ऊपर की सतह को साफ करता है। लेकिन लगभग 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा दांतों के बीच और मसूड़ों के नीचे होता है, जहां ब्रश के ब्रिसल्स नहीं पहुंच पाते।इन जगहों पर फंसे खाने के कण बैक्टीरिया के लिए भोजन बन जाते हैं। धीरे-धीरे यह बैक्टीरिया प्लाक बनाते हैं, जो बाद में टार्टर में बदल जाता है। टार्टर हटाना फिर सिर्फ डेंटिस्ट ही कर सकता है। यही कारण है कि सिर्फ ब्रश करने से पूरे मुंह की सफाई नहीं हो पाती है। दांत अच्छे से साफ हो, मुंह में किसी प्रकार के बैक्टीरिया न पनपे, इसलिए ब्रश करने के साथ-साथ फ्लॉसिंग और माउथवॉश भी जरूरी है।

फ्लॉसिंग क्या है?

फ्लॉस एक पतला धागा होता है जिससे दांतों के बीच फंसे खाने के कण और प्लाक को साफ किया जाता है। मुंह और दांत के जिन हिस्सों में ब्रश नहीं पहुंच पाता, वहां फ्लॉस आसानी से पहुंचकर सफाई करता है।

फ्लॉसिंग करने से मुंह को होने वाले फायदे

दांतों के बीच की सफाई मसूड़ों की सूजन को घटाता है फ्लॉसिंग बदबूदार सांस को दूर करता है ये दांतों को मजबूत बनाता है कैविटी से बचाव पायरिया से बचाता है ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम फ्लॉसिंग से कम होती है।

माउथवॉश क्या है?

माउथवॉश लिक्विड होता है। माउथवॉश से पूरे मुंह का कुल्ला किया जाता है। माउथवॉश करने से मुंह के बैक्टीरिया मरते हैं और सांसें फ्रेश बनती हैं।

मुंह के माउथवॉश करने के फायदे

बैक्टीरिया खत्म करता है मुंह में प्लाक बनने से रोकता है सांस को फ्रेश बनाता है कैविटी से बचाता है मुंह में इंफेक्शन का खतरा कम करता है

ओरल हेल्थ के लिए क्या है सही प्रोसेस

बहुत से लोग गलत प्रोसेस में मुंह की सफाई करते हैं। मुंह की सफाई करने का सही प्रोसेस हैः

पहले धागे से दांतों को फ्लॉस करें

फिर ब्रश करें

सबसे आखिर में माउथवॉश करें

फ्लॉस पहले करने से दांतों में फंसी गंदगी निकल जाती है, फिर ब्रश बेहतर सफाई करता है और माउथवॉश बैक्टीरिया खत्म कर देता है।

मुंह को हेल्दी रखने के लिए करें ये काम

हर 6 महीने में डेंटिस्ट से दांतों और मुंह का चेकअप जरूर करवाएं। मसूड़ों से खून आए, बदबूदार सांस हो या दांतों में दर्द हो तो डेंटिस्ट को दिखाएं। दांतों की सेंसिटिविटी होने पर सही टूथपेस्ट का यूज करें। ज्यादा चिपचिपे पदार्थ या मीठी चीजों को खाने के बचें।

मुंह को हेल्दी रखने के लिए क्या करें और क्या नहीं

खाने में दूध और दही को शामिल करें।

फल और हरी सब्जियां ज्यादा खाएं।

रोजाना 3 लीटर पानी पिएं, ताकि शरीर हाइड्रेट रहे।

कोल्ड ड्रिंक, आर्टिफिशियल स्वीटनर ड्रिंक न पिएं।

मुंह को हेल्दी रखने के लिए तंबाकू और सिगरेट से दूर रहें।

सिर्फ ब्रश करना ही ओरल हाइजीन नहीं है। दांतों के बीच और मसूड़ों के नीचे की सफाई के लिए फ्लॉसिंग और माउथवॉश बेहद जरूरी हैं। ये कैविटी, मसूड़ों की बीमारी और बदबूदार सांस से बचाते हैं। आप भी अपने दांतों और मुंह को हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं तो डॉक्टर द्वारा बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखें।

