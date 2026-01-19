Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Why is your dental hygiene incomplete without flossing and mouthwash : भारत में 10 में से 7 लोग ये मानते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करने से ओरल हेल्थ अच्छी रहती है। पर सच्चाई ये नहीं है। डॉक्टर का कहना है ओरल हेल्थ को सही रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करने के साथ-साथ फ्लॉसिंग और माउथवॉश भी जरूरी है। ब्रश करने के साथ अगर हम रोजाना फ्लॉसिंग और माउथवॉश करते हैं तो इससे दांतों की कैविटी, मसूड़ों की सूजन, बदबूदार सांस और दांतों के कमजोर होने की समस्या कम होती है।
दिल्ली के जय माता डेंटल क्लीनिक के डेंटिस्ट डॉ. अरुण अग्रवाल बताते हैं कि ब्रश दांतों की आगे-पीछे और ऊपर की सतह को साफ करता है। लेकिन लगभग 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा दांतों के बीच और मसूड़ों के नीचे होता है, जहां ब्रश के ब्रिसल्स नहीं पहुंच पाते।इन जगहों पर फंसे खाने के कण बैक्टीरिया के लिए भोजन बन जाते हैं। धीरे-धीरे यह बैक्टीरिया प्लाक बनाते हैं, जो बाद में टार्टर में बदल जाता है। टार्टर हटाना फिर सिर्फ डेंटिस्ट ही कर सकता है। यही कारण है कि सिर्फ ब्रश करने से पूरे मुंह की सफाई नहीं हो पाती है। दांत अच्छे से साफ हो, मुंह में किसी प्रकार के बैक्टीरिया न पनपे, इसलिए ब्रश करने के साथ-साथ फ्लॉसिंग और माउथवॉश भी जरूरी है।
फ्लॉस एक पतला धागा होता है जिससे दांतों के बीच फंसे खाने के कण और प्लाक को साफ किया जाता है। मुंह और दांत के जिन हिस्सों में ब्रश नहीं पहुंच पाता, वहां फ्लॉस आसानी से पहुंचकर सफाई करता है।
फ्लॉसिंग करने से मुंह को होने वाले फायदे
माउथवॉश लिक्विड होता है। माउथवॉश से पूरे मुंह का कुल्ला किया जाता है। माउथवॉश करने से मुंह के बैक्टीरिया मरते हैं और सांसें फ्रेश बनती हैं।
मुंह के माउथवॉश करने के फायदे
बहुत से लोग गलत प्रोसेस में मुंह की सफाई करते हैं। मुंह की सफाई करने का सही प्रोसेस हैः
पहले धागे से दांतों को फ्लॉस करें
फिर ब्रश करें
सबसे आखिर में माउथवॉश करें
फ्लॉस पहले करने से दांतों में फंसी गंदगी निकल जाती है, फिर ब्रश बेहतर सफाई करता है और माउथवॉश बैक्टीरिया खत्म कर देता है।
सिर्फ ब्रश करना ही ओरल हाइजीन नहीं है। दांतों के बीच और मसूड़ों के नीचे की सफाई के लिए फ्लॉसिंग और माउथवॉश बेहद जरूरी हैं। ये कैविटी, मसूड़ों की बीमारी और बदबूदार सांस से बचाते हैं। आप भी अपने दांतों और मुंह को हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं तो डॉक्टर द्वारा बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखें।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
