7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे?

हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं, तो आइए इस लेख में इस विषय के बारे में जानते हैं-

World Health Day

हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस (World Health Day 2026) मनाया जाता है, ताकि लोगों को दुनिया भर में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए एक सक्रिय कदम उठा सके। इस दिवस को मनाने के माध्यम से लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरुक किया जाता है। साथ ही उन्हें अपने हेल्थ के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आप जान गए होंगे कि वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है। लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि आखिर 7 अप्रैल को ही क्यों वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है? अगर नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम आपको जानतकारी दे रहे हैं कि आखिर 7 अप्रैल को ही क्यों विश्व स्वास्थ्य दिवस (Why is World Health Day Celebrated in April 7?) मनाते हैं?

वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए 7 तारीख को ही क्यों चुना गया?

WHO ( World Health Organization) की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी दिन को याद में रखते हुए वर्ल्ड हेल्थ डे को मनाने का फैसला लिया गया था। वर्ल्ड हेल्थ डे को सबसे पहली बार 7 अप्रैल को ही मनाया गया, लेकिन इसका साल बदल गया। साल 1950 में इसे पहली बार सेलेब्रेट किया गया, जो आज तक हर साल सेलेब्रिट किया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में अपनी सेहत के प्रति जागरुकता फैलाना है।

वर्ल्ड हेल्थ डे को माना क्यों है जरूरी?

इस खास मौके को मनाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इस दिवस को मनाने का मकसद काफी खास है, यह दिन हर लोगों को यह बात याद दिलाता है कि उनका स्वास्थ्य उनके लिए ही नहीं, बल्कि उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए कितना जरूरी है। इसके साथ ही इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, जिसके लिए सरकार और आम जनता को जागरुक करना भी है। साथ ही उन बीमारियों के प्रति लोगों को अलर्ट करना है, जिनके बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं होती है।

स्वास्थ्य ही है सबसे बड़ी पूंजी

इसके साथ ही इस मौके पर आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है कि स्वास्थ्य ही है सबसे बड़ी पूंजी है। बड़े-बुजुर्गों को यह शब्द आपने अक्सर कहते सुना होगा, लेकिन शायद आपने इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन यह काफी गहरा और सच्चा विचार है। इसका अर्थ है कि इंसान के पास चाहे कितना भी पैसा, पद या प्रसिद्धि क्यों न हो, अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वह इन सबका आनंद नहीं ले सकता।

एक एक स्वस्थ शरीर और शांत मन ही जीवन की असली दौलत है। जब हम फिट होते हैं, तो हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, परिवार के साथ समय बिता पाते हैं और जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं। लेकिन जब स्वास्थ्य खराब होता है, तो छोटी-छोटी खुशियां भी बोझ लगने लगती हैं। इस बात को वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर आपको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है।

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Highlights

7 अप्रैल को ही WHO की स्थापना हुई थी।

इस दिन को याद में रखते हुए वर्ल्ड हेल्थ डे को भी इसी दिन पर मनाया गया।

पहली बार वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को 1950 में मनाया गया था।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।