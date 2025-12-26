पॉल्यूशन की वजह से सीने में भारीपन और दर्द क्यों हो रहा है?

Chest Mai Pain Or Heaviness Kyu Feel Hoti Hai: क्या आपको भी कुछ दिनों से छाती में भारीपन या दर्द हो रहा है? अगर हां तो इसे नजरअंदाज न करें। डॉक्टर से जानें ऐसा क्यों हो रहा है।

Heavy Chest Ke Liye Upay: दिल्ली का पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि लोग शहर से बाहर जाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जो नहीं जा पा रहे वह अलग-अलग शारीरिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सबसे मुख्य समस्या है छाती में भारीपन महसूस होना और दर्द होना। एक दो नहीं बल्कि कई लोग इस समस्या से परेशान हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट और रेस्पिरेटरी और स्लीप मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर अक्षय बधुराज से बात की।

डॉक्टर ने कहा कि 'आज के समय में वायु प्रदूषण(Air Pollution) एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। हवा में मौजूद जहरीले कण जब हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं तो इसका सीधा असर हमारे फेफड़ों और छाती पर पड़ता है। यही कारण है कि कई लोगों को सीने में भारीपन, जकड़न और दर्द महसूस होने लगता है।' इसके अलावा डॉक्टर ने ऐसा होने के कारण और ठीक करने के उपायों के बारे में बताया है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं।

पॉल्युशन से चेस्ट कैसे प्रभावित होती है?

डॉक्टर ने बताया कि 'प्रदूषण में मौजूद सूक्ष्म कण फेफड़ों में सूजन पैदा करते हैं, जिससे सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं और सीने में भारीपन महसूस होता है।' पॉल्युशन में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे बारीक कण नाक और गले को पार कर सीधे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। ये कण कई तरह से प्रभावित करते हैं जैसे-

छाती की मांसपेशियों में तनाव पैदा करते हैं सांस की नलियों में सूजन लाते हैं ऑक्सीजन के प्रभाव को कम करते हैं जब फेफड़े पूरी तरह से फैल नहीं पाते, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे सीने पर कोई भारी चीज रखी हो।

डॉक्टर के अनुसार 'सीने का भारीपन अक्सर फेफड़ों की सूजन और ऑक्सीजन की कमी का शुरुआती संकेत होता है। यह हृदय की बीमारी का भी संकेत हो सकता है।'

पॉल्युशन का लंग पर इफेक्ट और यह प्रभाव इतना दर्दनाक क्यों है?

लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से फेफड़ों की अंदरूनी परत (Alveoli) को नुकसान पहुंचाता है। इससे कई लक्षण दिखते हैं जैसे-

सांस फूलना खांसी सीने में जलन और दर्द अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और COPD जैसी बीमारियां हो सकती हैं।

दर्द इसलिए होता है क्योंकि सूजन के कारणफेफड़ों के आसपास की नसें और मांसपेशियां दबाव में आ जाती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि 'जब फेफड़ों में सूजन बढ़ती है, तो शरीर दर्द के ज़रिए हमें चेतावनी देता है कि वातावरण और आदतें बदलना जरूरी है।'

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सीने का भारीपन कैसे ठीक करें?

अगर समस्या का कारण पॉल्युशन है, तो ये उपाय मदद कर सकते हैं-

बाहर निकलते समय N95 मास्क पहनें गुनगुना पानी और हर्बल चाय पिएं घर में एयर प्यूरीफायर और तुलसी, एलोवेरा जैसे पौधे रखें प्राणायाम और गहरी सांस की एक्सरसाइज करें धूम्रपान और धुएं से पूरी तरह बचें अपने हाइड्रेशन पे ध्यान दे 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद लें

डॉक्टर कहते हैं कि ‘साफ हवा, नियमित सांस की एक्सरसाइजऔर सही जीवन शैली से सीने के भारीपन में काफी राहत मिलती है।’

सीने में दर्द होने के कारण और उपाय

पहले जानें सीने में दर्द होने के कारण-

पॉल्युशन से फेफड़ों की सूजन गैस और एसिडिटी मांसपेशियों में खिंचाव तनाव और एंग्जायटी अस्थमा या एलर्जी हृदय रोग

सीने में दर्द होने पर क्या उपाय करें?

हल्का और सुपाच्य भोजन करें

योग, ध्यान और स्ट्रेचिंग करें

पर्याप्त नींद लें

दर्द लगातार बना रहे तो डॉक्टर से जांच कराएं

डॉक्टर अक्षय का कहना है कि 'सीने का दर्द हर बार दिल से जुड़ा नहीं होता, लेकिन बिना जांच के इसे नजरअंदाज करना भी खतरनाक हो सकता है।'

पॉल्यूशन की वजह से होने वाला सीने का भारीपन और दर्द शरीर का एक चेतावनी संकेत है। समय रहते सावधानी, सही दिनचर्या और डॉक्टर की सलाह से इस समस्या को गंभीर होने से रोका जा सकता है। अगर लक्षण बढ़ें या सांस लेने में परेशानी हो, तो तुरंत मेडिकल सलाह लेना जरूरी है।

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Highlights

पॉल्यूशन के कारण सीने में दर्द और भारीपन की समस्या बहुत बढ़ गई है।

पॉल्युशन से फेफड़ों की सूजन, गैस और एसिडिटी और मांसपेशियों में खिंचाव आदि इसके कारण हैं।

उपाय के तौर पर हल्का खाना खाएं, योग करें और पर्याप्त नींद लें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।