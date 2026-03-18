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Ek Din Mai Kitna Namak Khana Chahiye: बहुत से लोगों को खाने में ऊपर से नमक डालने की आदत होती है या फिर ऐसी पैकेट वाली (प्रोसेस्ड) चीजें खाते हैं जिनमें नमक ज्यादा होता है। लेकिन रोज ही ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए दिल का का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए नमक कम करना काफी जरूरी हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सर एच. एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन डॉ. बिपीनचंद्र भामरे बता रहे हैं।
डॉक्टर का कहना है कि ‘हम जो रोज खाते हैं, उसका सीधा असर हमारे दिल पर पड़ता है। इसलिए सबसे जरूरी बदलावों में से एक है नमक कम करना। अक्सर लोग शरीर की जरूरत से ज्यादा नमक खा लेते हैं। नमक में सोडियम होता है, और ज्यादा सोडियम लंबे समय तक दिल के लिए नुकसानदायक हो सकता है।’ देखें थोड़ी मात्रा में नमक जरूरी होता है क्योंकि यह शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है और मांसपेशियों व नसों के काम में मदद करता है। लेकिन जब नमक ज्यादा हो जाता है, तो दिल पर दबाव बढ़ता है। कैसे? आइए डॉक्टर से ही जानते हैं।
अगर आप नमक अधिक मात्रा में खाते हैं तो ब्लड प्रेशर लंबे समय तक ज्यादा रहता है। इससे यह धमनियों (रक्त की नलियों) को नुकसान पहुंचाता है। इससे एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की समस्या हो सकती है, जिसमें धमनियों के अंदर चर्बी जमा हो जाती है। इससे धमनियां संकरी और सख्त हो जाती हैं और खून का प्रवाह कम हो जाता है। आगे चलकर इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतराबढ़ जाता है, और यह जानलेवा भी हो सकता है। कई बार लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए वे अनजान रहते हैं।
वहीं अगर हम हार्ट हेल्थ की बात करें तो दिल का स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो खाने में ऊपर से नमक डालने से बचें। पैकेट वाले स्नैक्स, चिप्स, अचार और प्रोसेस्ड फूड कम खाएं। सामान खरीदते समय उसके लेबल को पढ़ें और कम सोडियम वाले विकल्प चुनें। स्वाद बढ़ाने के लिए नमक की जगह नींबू, हर्ब्स और मसालों का इस्तेमालकरें।
कोशिश करें कि घर का बना खाना खाएं, ताकि नमक की मात्रा को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा विशेषज्ञ द्वारा सलाह दी गई मात्रा में ही नमक का सेवन करें। ज्यादा नमक से बचें। नमक कम करें और अपने दिल को सुरक्षित रखें।
लोग यह तो कह देते हैं कि कम नमक खाना चाहिए, लेकिन कोई भी यह नहीं बताता है कि कितना कम। इसलिए हमने डॉक्टर से यह सवाल किया, उन्होंने बताया कि ‘बच्चों, वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों में नमक की खपत को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जब नमक के सेवन की बात आती है तो विशेषज्ञ द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। इसलिए-
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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