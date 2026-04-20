पूरी नींद न ले पाने के कारण हार्ट अटैक और डिप्रेशन समेत इन 4 बीमारियों का बढ़ रहा खतरा, कैसे करें बचाव

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Lack of Sleep Impact on Health: आजकल के युवाओं ने नींद को बहुत अंडररेटेड बना दिया है और नींद ही वह ऐसी चीज है जिसे वे सबसे कम गंभीरता से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के युवा हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, वे जिम जाते हैं और डाइट में प्रोटीन जैसी जरूरी पोषक तत्वों का भी बड़ा ध्यान रखते हैं। लेकिन सिर्फ एक बात को पर ध्यान देना भूल जाते हैं, कि जब तक आप अच्छी क्वालिटी की और पूरी नींद नहीं लेंगे तब तक आपकी ये हाई प्रोटीन डाइट और रेगुलर जिम व एक्सरसाइज सब व्यस्त है। नींद को सीरियस न लेने वाली इस पीढ़ी को अब नतीजे भी साफ दिख रहे हैं, कम उम्र में ही क्रोनिक बीमारियों, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी गंभीर व जानलेवा समस्याएं होने लगी हैं। इस लेख में नींद की इंपोर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे और शुरुआत करेंगे कि आखिर नींद की कमी के कारण किन बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है।
आप रोजाना 7 घंटे से कम की नींद ले रहे हैं, आपको रात में बार-बार उठना पड़ता है या फिर नींद के दौरान बार-बार करवटें ले रहे हैं ये तीनों संकेत हैं कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है और आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं। इससे कौन सी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है ये भी जान लें -
जिस प्रकार रेगुलर एक्सरसाइज और सही डाइट आपके शरीर की जरूरत है और आप लगातार उसे मेन्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार सही और पूरी नींद भी आपके शरीर के लिए उतनी ही जरूरी है। अगर आप नींद नहीं ले रहे हैं, तो आपकी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, वह सारी व्यर्थ है। इसलिए इस बात को समझें कि आपके शरीर को पूरी नींद की बहुत जरूरी है और स्लीप क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए आप निम्न तरीके अपना सकते हैं -
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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