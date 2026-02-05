दफ्तर का तनाव और सेहत: क्यों वर्किंग प्रोफेशनल्स की पहली पसंद बन रही है होम्योपैथी?

जैसे-जैसे लोग डिजिटल लाइफ की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। वैसे-वैसे लोगों का फोकस एलोपैथिक दवाओं पर निर्भर रहने के बजाय, प्राकृतिक और समग्र चिकित्सा पद्धतियों की ओर रुख कर रहे हैं। इनमें होम्योपैथी एक प्रमुख विकल्प बनकर उभरी है।

Why is homeopathy becoming the first choice for working professionals: आधुनिक युग में कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स की जीवनशैली तेजी से बदल रही है। लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करना, ऑफिस का मानसिक तनाव, अनियमित खान-पान, नींद की कमी के साथ जीरो एक्सरसाइज जैसे फैक्टर लोगों में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को जन्म दे रहे हैं। World Health Organization के अनुसार, तनाव, मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और मानसिक रोग आज दुनिया की बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल हैं। इन सभी समस्याओं की जड़ है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर।

जैसे-जैसे लोग डिजिटल लाइफ की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। वैसे-वैसे लोगों का फोकस एलोपैथिक दवाओं पर निर्भर रहने के बजाय, प्राकृतिक और समग्र चिकित्सा पद्धतियों की ओर रुख कर रहे हैं। इनमें होम्योपैथी एक प्रमुख विकल्प बनकर उभरी है। पद्मश्री से सम्मानित होम्योपैथिक डॉ. मुकेश बत्रा का कहना है कि इन दिनों 10 में से 7 कॉरपोरेट प्रोफेशनल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए होम्योपैथिक दवाओं का सहारा ले रहे हैं। होम्योपैथिक दवाओं से इलाज करवाने वाले लोगों को न सिर्फ वर्तमान में आराम मिलता है, बल्कि ये भविष्य में भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से राहत दिलाती है।

लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या हैं?

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वे बीमारियां हैं, जो गलत जीवनशैली के कारण धीरे-धीरे विकसित होती हैं।

प्रमुख लाइफस्टाइल डिसऑर्डर:

तनाव (Stress) अनिद्रा (Insomnia) मोटापा (Obesity) डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर थायरॉइड समस्या माइग्रेन एसिडिटी डिप्रेशन व एंग्जायटी हार्मोनल असंतुलन (महिला और पुरुष दोनो में)

रिसर्च बताती है कि आम लोगों की तुलना में कॉरपोरेट में काम करने वाले लोगों में लाइफस्टाल डिसऑर्डर ज्यादा देखें जाते हैं। इसकी मुख्य वजह से फिजिकल एक्टिविटी में कमी। कॉरपोरेट में काम करने वाले ज्यादातर लोग अक्सर मानसिक रूप से थके हुए होते हैं, जिससे किसी प्रकार एक्सरसाइज, योग और रनिंग करने से बचते हैं। इससे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तेजी से बढ़ता है।

कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम- Health problems faced by corporate professionals

कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को क्यों होती है हेल्थ प्रॉब्लम

डॉ. मुकेश बत्रा बताते हैं कि आज का कॉरपोरेट माहौल बहुत ही ज्यादा काम्पीटिशन वाला है। ऑफिस में लोग एक- दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनने की बजाय, एक-दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति न सिर्फ शारीरिक तौर पर परेशान होता है, बल्कि मानसिक तौर पर भी अकेला महसूस करता है। जिसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम धीरे-धीरे जन्म लेने लगती हैं।

मानसिक दबाव- कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स पर मंथली और ईयरली टारगेट पूरा करने का बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। 10 में से 7 कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स टारगेट पूरा न होने के कारण जॉब सिक्योरिटी की चिंता करने लगते हैं। साथ ही उन पर परफॉर्मेंस प्रेशर भी ज्यादा रहता है। इससे मानसिक दबाव बनता है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी- ऑफिस में एक ही जगह पर बैठकर घंटों तक का करने के बाद वर्किंग लोग अक्सर एक्सरसाइज करने से बचते हैं। फिजिकल एक्टिविटी की कीम के कारण अक्सर मोटापे की समस्या जन्म लेती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिसर्च के अनुसार, जब हम सक्रिय नहीं होते, तो शरीर कैलोरी को एनर्जी में बदलने के बजाय वसा (Fat) के रूप में जमा करने लगता है। इससे मोटापा (Obesity) बढ़ता है, जो अन्य सभी बीमारियों की जड़ है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी से शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ता है और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा पैदा होता है। गलत खान-पान- ऑफिस की डेस्क पर बैठे-बैठे कभी चिप्स, कभी नमकीन और बार-बार कॉफी पीने से भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि जब हम ताजे फल और सब्जियों के बजाय मैदा, चीनी और अत्यधिक नमक का सेवन करते हैं, तो शरीर को आवश्यक विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते। यह हार्मोनल असंतुलन पैदा करता है। उदाहरण के लिए, अत्यधिक चीनी के सेवन से पैंक्रियाज पर दबाव पड़ता है, जिससे टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है।

कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स होम्योपैथी क्यों चुन रहे हैं?

1. साइड इफेक्ट्स की संभावना कम

डॉ. मुकेश बत्रा बताते हैं कि होम्योपैथिक दवाएं प्राकृतिक स्रोतों से बनाई जाती हैं, जिससे इनके दुष्प्रभाव बहुत कम होते हैं। होम्योपैथिक का मुख्य सिद्धांत है, Like Cures Like- यानी जो पदार्थ बीमारी पैदा करता है, वही छोटी मात्रा में इलाज भी करता है। होम्योपैथिक दवाओं को 'पोटेंटाइजेशन' (Potentization) प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है, जिसमें मूल औषधीय पदार्थ को पानी या अल्कोहल के साथ बार-बार पतला (Dilution) किया जाता है। इस प्रक्रिया में दवा इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उसमें मूल पदार्थ के केमिकल्स तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसकी "एनर्जी या दवा का इफेक्ट" बना रहता है। ज्यादातर होम्योपैथिक दवाओं में केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत कम होता, इसलिए इसका साइड इफेक्ट लिवर और किडनी पर बिल्कुल भी नहीं होता है।

2. मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान

होम्योपैथिक विशेषज्ञ बताते हैं कि एलोपैथिक पद्धति में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग-अलग रखा जाता है, लेकिन होम्योपैथी में मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य से अलग नहीं माना जाता, बल्कि इसे बीमारी के इलाज का केंद्र बिंदु रखा जाता है क्योंकि यह पद्धति 'संपूर्ण स्वास्थ्य' (Holistic Approach) के सिद्धांत पर कार्य करती है। होम्योपैथी से इलाज के दौरान एक होम्योपैथ केवल बीमारी के नाम पर दवा नहीं देता, बल्कि रोगी के स्वभाव, उसके डर, चिंताएं, पुरानी मानसिक चोटें और यहां तक कि उसके सपनों और व्यवहार का भी गहन अध्ययन करता है। होम्योपैथिक दवाएं शरीर की 'वाइटल फोर्स' (Vital Force) या जीवनी शक्ति पर सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती हैं। इससे बीमारियों के साथ-साथ, एंग्जायटी, डिप्रेशन और अनिद्रा जैसे विकारों को जड़ से खत्म किया जाता है। यही कारण है वर्किंग प्रोफेशनल लोग होम्योपैथिक की ओर रुख कर रहे हैं।

3. पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट

होम्योपैथी में 'इंडिविजुअलाइजेशन' या पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके तहत "रोग नहीं, रोगी का इलाज" किया जाता है। होम्योपैथी में दो व्यक्तियों को एक ही बीमारी (जैसे सिरदर्द) होने पर भी अलग-अलग दवाएं दी जा सकती हैं, क्योंकि दवा का चयन केवल लक्षणों पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। डॉक्टर मरीज के शारीरिक गठन, खान-पान की पसंद, मौसम के प्रति संवेदनशीलता, मानसिक स्वभाव के अधार पर दवा देते हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग दवा और डोज होने से इलाज आसान हो जाता है।

4. बीमारी का जड़ से इलाज

होम्योपैथी के अनुसार, बीमारी तब होती है जब शरीर का इम्यून सिस्टम या 'वाइटल फोर्स' कमजोर पड़ जाता है। होम्योपैथिक दवाएं इस शक्ति को उत्तेजित करती हैं, जिससे शरीर खुद को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। डॉ. मुकेश बत्रा का कहना है कि होम्योपैथी में केवल शारीरिक कष्ट को नहीं देखा जाता, बल्कि व्यक्ति के मानसिक तनाव, आनुवंशिक इतिहास (Miasm) और जीवनशैली का विश्लेषण किया जाता है। जब दवा व्यक्ति की पूरी प्रकृति से मेल खाती है, तो वह गहराई से काम करती है और बीमारी को बार-बार लौटने से रोकती है। हम ये कह सकते हैं कि होम्योपैथिक में बीमारी का जड़ से इलाज किया जाता है। इसलिए आज के आधुनिक दौर में भी होम्योपैथिक इलाज की पद्धति और दवाएं लोगों की पहली पसंद बना हुआ है।

होम्योपैथिक चुनने के फायदे....

S. NO फायदा विवरण 1. नेचुरल इलाज होम्योपैथी प्राकृतिक तत्वों से बनी होती है, जिससे शरीर पर कम दुष्प्रभाव पड़ता है 2. कम साइड इफेक्ट इन दवाओं के साइड इफेक्ट बहुत कम या न के बराबर होते हैं। 3. हर व्यक्ति का इलाज डॉ. मुकेश बत्रा बताते हैं कि होम्योपैथिक एक ही बीमारी में 2 व्यक्तियों को अलग-अलग दवा देती हैं। ये दवा व्यक्ति की स्थिति, जीवनशैली और अन्य फैक्टर्स को देखकर दी जाती हैं। 4. इम्यूनिटी स्ट्रांग एलोपैथिक दवाएं लंबे समय तक लेने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, लेकिन होम्योपैथिक इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। 5. जड़ से इलाज अन्य चिकित्सा पद्धति के मुकाबले होम्योपैथिक सिर्फ बीमारी के लक्षण पर काम नहीं करती है, बल्कि कारण का पता लगाकर जड़ से खत्म करती है। 6. लंबे समय तक असर होम्योपैथिक पद्धति बीमारी का इलाज लंबे समय तक असरदार होता है। 7. बच्चों और बुजुर्गों के लिए सही होम्योपैथिक दवाएं हल्की होने के कारण सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त होती हैं। 8. जीवनशैली सुधार में मदद होम्योपैथिक दवाओं के साथ-साथ जीवनशैली, खानपान में सुधार करने पर जोर देती है। 9. मानसिक संतुलन ये दवाएं शरीर के साथ-साथ दिमाग को भी संतुलन बनाने में मदद करती हैं।

होम्योपैथी और वर्क-लाइफ बैलेंस

हमारे साथ खास बातचीत में डॉ. मुकेश बत्रा कहते हैं कि कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के लिए आज वर्क-लाइफ बैलेंस बड़ी चुनौती है। ऐसे में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए होम्योथैपी को अपनना फायदेमंद होता है। रोजाना के जीवन में होम्योपैथी की दवाएं, खानपान में परहेज करने से शारीरिक थकान दूर होती है। ये पद्धति शरीर को एनर्जी देने और एनर्जी को दोबारा से रीस्टोज करने में मदद करती है। होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करने से नींद भी अच्छी आती है। जो वर्क और पर्सनल लाइफ में मानसिक संतुलन बनाना सीखाती है। डॉक्टर का कहना है कि होम्योपैथिक को अपनाने से प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में संतुलन बनता है।

होम्योपैथी के साथ सही लाइफस्टाइल भी है जरूरी

लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और बीमारियों से बचाव के लिए होम्योपैथी दवाओं के साथ-साथ सही जीवनशैली को भी अपनना जरूरी है। खानपान, विभिन्न प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी से दवाओं का असर तेजी से होता है और मरीज की रिकवरी भी आसान हो जाती है।

संतुलित आहार- लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में होम्योपैथिक दवाएं लेते समय खाने में पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियां, रंग- बिरंगे फल, प्रोटीन से भरे हुए फूड्स जैसे पनीर, ब्रोकली को भरपूर मात्रा में शामिल करें। होम्योपैथिक दवाओं का असर ज्यादा हो और साइड इफेक्ट कम इसके लिए अम्लीय पदार्थों से दूरी बनाकर ही रखें। एक्सरसाइज करें- होम्योपैथिक दवाओं के साथ रोजाना 30 मिनट योग, वॉक, रनिंग और स्ट्रेचिंग जैसी एक्सरसाइज करने से फायदा ज्यादा मिलता है। जो वर्किंग प्रोफेशनल होम्योपैथिक दवाएं ले रहे हैं, उन्हें फिजिकल एक्टिविटी पर भी पूरा फोकस करना चाहिए। सही नींद- डायबिटीज, थायराइड और मानसिक तनाव को कम करने के लिए होम्योपैथिक दवाओं के साथ-साथ सही नींद भी लेना जरूरी है। एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 7 से 8 नींद जरूर लेनी चाहिए। रात को सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल, टीवी या लैपटॉप का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सोने से जितने समय पर स्क्रीन दूर रहेगा, उतनी ही अच्छी से सुकून की नींद आए।

कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए होम्योपैथी के फायदे

S. NO होम्योपैथिक के फायदे संपूर्ण जानकारी 1. सुरक्षित होम्योपैथिक लेने के साथ साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखें जाते हैं। 2. किफायती एलोपैथी दवाओं के मुकाबले होम्योपैथिक दवाएं सस्ती होती हैं। 3. दीर्घकालिक होम्योपैथिक दवाएं शरीर पर तुरंत असर नहीं दिखाती हैं, बल्कि लंबे समय में दिखाती हैं। इससे बीमारी पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाती है। 4. व्यक्तिगत होम्योपैथिक में हर व्यक्ति का अलग इलाज होता है। चाहे बीमारी एक ही क्यों ना हो। 5. पूरे शरीर पर असर इस चिकित्सा पद्धति का असर सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी पड़ता है। ये दोनों ही

होम्योपैथिक से इलाज करवाते समय सावधानी

किसी भी बीमारी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की परेशानी का इलाज अगर आप होम्योपैथिक पद्धति से कराना चाहते हैं, तो नीचे बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखें।

- सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर से ही अपना इलाज करवाएं। डॉक्टर से इलाज करवाते समय क्लीनिक के बारे में सही जानकारी जरूर प्राप्त करें। ध्यान रहे कि सही क्लीनिक और सही डॉक्टर की आपका सही इलाज कर सकते हैं।

- किसी भी बीमारी में खुद से किसी भी प्रकार की दवा न लें। डॉक्टर आपको बीमारी के आधार पर डोज देते हैं। आप खुद से दवा लेंगे तो डोज कम या ज्यादा होने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है।

निष्कर्ष

आज के कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स तनावपूर्ण और असंतुलित जीवन जी रहे हैं, जिससे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में होम्योपैथी सबसे सुरक्षित है। होम्योपैथी मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखती है। इसी कारण लोग अब इसे एक भरोसेमंद और प्रभावी विकल्प के रूप में अपना रहे हैं। यदि होम्योपैथी को सही जीवनशैली, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच के साथ अपनाया जाए, तो यह कॉर्पोरेट जीवन को स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल बना सकती है।

Highlights

सेहत के लिए होम्योपैथिक दवाएं अच्छी होती हैं।

होम्योपैथिक लंबे समय में अपना असर दिखाती हैं।

होम्योपैथी व्यक्ति के आधार पर बीमारी का इलाज करती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।