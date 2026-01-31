अगर पेशाब में ज्यादा झाग बनने लगा है, तो यह किन 3 बीमारियों का संकेत हो सकता है?

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Foamy Urine Sign of What: क्या आप जानते हैं कि पेशाब आपके शरीर में चल रही गड़बड़ी का संकेत दे सकता है। कई अध्ययन भी इस बात की पूष्टि करते हैं कि पेशाब शरीर के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेत देता है। लेकिन अक्सर ही आप इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में अगर अचानक पेशाब में ज्यादा झाग दिखने लगे, तो इसे नजरअंदाज करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। झाग वाला या बुलबुलेदार पेशाब अक्सर केवल अस्थायी समस्या नहीं होता, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकते हैं। ऐसे में पेशाब में अगर आपको लगातार झाग दिखाई दे तो यह शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने या गुर्दों की समस्या का एक संकेत हो सकता है।
पेशाब में झाग बनना आम तौर पर प्रोटीन यूरिया का संकेत होता है। विशेषज्ञ इसके बारे में जानकारी देते हुए बताते हैं कि जब गुर्दे ठीक से काम नहीं कर पाते, तो रक्त में मौजूद प्रोटीन पेशाब के साथ बाहर निकलने लगता है। हालांकि शुरुआती दौर में इसके कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन समय पर इलाज न करने और ध्यान न देने से क्रॉनिक किडनी डिजीज या गुर्दे की कार्यक्षमता में कमी होने लगता है।
पेशाब में झाग दिखने का एक कारण यूटीआई भी होता है। संक्रमण के कारण पेशाब में झाग दिखने लगता है और बदबू आती है। वहीं इसके अलावा पेशाब करते समय जलन महसूस होना, बार-बार पेशाब आना और कम कम ही पेशाब निकलना साथ ही पेट में दर्द महसूस होना समस्या बनते हैं। ऐसे में यूटीआई की समस्या को समय पर न ठीक करने पर यह गुर्दों तक फैल कर आपकी परेशानी बढ़ा सकती है और गंभीर समस्या पैदा कर सकता है।
कभी-कभी पेशाब में झाग बनना उच्च शुगर लेवल या डायबिटीज की ओर भी संकेत करता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि शरीर में शुगर की अधिकता के कारण मूत्र अधिक बनने लगता है और फिर उसमें झाग दिखाई देने लगता है। कहते हैं कि यदि इसे समय पर नियंत्रित न किया जाए, तो यह हार्ट डिजीज, किडनी प्रॉब्लम और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं का कारण बनते हैं और आपको बड़ी परेशानी में डालते हैं।
ऐसे में अब जब आपको अपनी पेशाब में झाग दिखाई दे तो इसे आप हल्के में न लें। यह शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत देता है। विशेषज्ञ जानकारी देते हैं कि अगर पेशाब में लगातार झाग दिखाई दे या अन्य लक्षण भी देखने को मिलें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। समय पर जांच और सही इलाज किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी से बचाव कर सकता है। इसके अलावा, पर्याप्त पानी पीना, संतुलित आहार खाना और स्वच्छता बनाए रखना भी एक जरूरी कदम है इस परेशानी से बचने का।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information