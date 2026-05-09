अस्थमा रोगियों के लिए क्यों जरूरी होता है इन्हेलर का इस्तेमाल, डॉक्टर से बताए 4 मुख्य वजह

अगर आपको अस्थमा है, तो अपने साथ इन्हेलर जरूर रखें। इनके लिए इन्हेलर बहुत जरूरी होता है। दवाइयों से नुकसान पहुंच सकता है।

Written By: Anju Rawat | Published : May 9, 2026 8:42 AM IST

Medically Verified By: Dr. Arun Chowdary Kotaru

asthma patients

रात के सन्नाटे में जब अचानक सांस रुकने जैसी महसूस हो, सीने में जकड़न बढ़ जाए और हर सांस के लिए संघर्ष करना पड़े, इस दर्द को अस्थमा मरीज ही समझ सकता है। कई लोग अस्थमा को सिर्फ खांसी या सांस फूलने की समस्या मानते हैं, लेकिन असल में यह बीमारी धीरे-धीरे इंसान की दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में डॉक्टर अस्थमा मरीजों को नियमित रूप से इन्हेलर इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। लेकिन, कई लोग इन्हेलर को लेकर डर या शर्म महसूस करते हैं। जबकि, सही समय पर इन्हेलर इस्तेमाल करने से किसी की जिंदगी को बचाया जा सकता है। अस्थमा रोगियों के लिए इन्हेलर को बेहद जरूरी माना गया है। आइए, Artemis Hospitals के Head & Sr. Consultant-Respiratory Disease & Sleep Medicine (Unit I) डॉ. अरुण चौधरी से जानते हैं अस्थमा रोगियों के लिए इन्हेलर क्यों जरूरी होता है?

इन्हेलर का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है?

1. सांस लेने में मदद करता है

जब किसी व्यक्ति को अस्थमा अटैक आता है, तो उसे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसकी वजह से घबराहट और बेचैनी बढ़ सकती है। ऐसे में इन्हेलर का उपयोग करना जरूरी होता है। इन्हेलर की मदद से दवा आसानी से फेफड़ों और सांस की नलियों को खोलने में मदद मिलती है। इससे अस्थमा मरीज को जल्दी राहत मिलती है। यानी इन्हेलर का इस्तेमाल करने से गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। हर उम्र के अस्थमा मरीजों को अपने साथ इन्हेलर जरूर रखना चाहिए।

2. अस्थमा अटैक का खतरा कम होता है

धूल, धुआं और एलर्जी की वजह से अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। इसलिए इन चीजो से अस्थमा रोगियों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए नियमित रूप से इन्हेलर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इससे फेफड़ों की सूजन कम होती है और अस्थमा अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। इन्हेलर यूज न करने से अस्थमा रोगियों को बार-बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।

3. रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाता है

इन्हेलर अस्थमा रोगियों की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करता है। अस्थमा रोग ठीक से दौड़ नहीं पाते हैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं। सीढ़िया चढ़ने या दौड़ने के दौरान उनकी सांस फूलने लगती है, इससे उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए इन्हेलर का इस्तेमाल करना जरूरी होता है।

4. दवाइयों के नुकसान से बचना

कई अस्थमा रोगी इन्हेलर के बजाय दवाइयों का सेवन करना पसंद करते हैं। जबकि, टैबलेट या सिरप की तुलना में इन्हेलर का उपयोग करना ज्यादा सही रहता है। दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। जबकि, इन्हेलर से शरीर को नुकसान नहीं होता है।

क्या इन्हेलर की लत लग सकती है ?

कुछ लोगों को लगता है कि रोजाना इन्हेलर लेने से इसकी आदत लग जाती है। जबकि, यह सिर्फ एक भ्रूम है। इन्हेलर कोई नशे वाली चीज नहीं है, जो इसके यूज से लत लग जाती है। यह एक मेडिकल डिवाइस है, जो सांस की तकलीफ को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर किसी को बार-बार इन्हेलर की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को अच्छी तरह से इलाज की जरूरत है।

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Disclaimer: अस्थमा रोगियों को सांस फूलना, सीने में जकड़न और अटैक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में अस्थमा रोगियों की जान तक चली जाती है। इसलिए अस्थमा रोगियों को अपने साथ इन्हेलर जरूर रखना चाहिए और इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए।

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