होली के बाद बच्चों को क्यों होने लगती हैं सांस लेने की परेशानी? डॉक्टर से जानिए कैसे रहें सुरक्षित

Holi Color Affect Children Lungs : होली के रंगों की वजह से बच्चों के फेफड़े प्रभावित होने लगते हैं। इसकी वजह से कई बार उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

Colours in the Air, Trouble in Tiny Lungs

Colours in the Air, Trouble in Tiny Lungs : हम में से कई लोगों के लिए होली का त्यौहार काफी खुशनुमा होता है। लेकिन कुछ बच्चों के लिए होली का त्यौहार काफी परेशान करना वाला भी हो सकता है। डॉक्टर इंदु खोसला कहते हैं कि होली के 1 से 2 दिन हाद बच्चों के क्लीनिक पर बच्चों के खांसने या घरघराहट, नींद की कमी और चिड़चिड़ेपन के कारण रोने की आवाजें भरने लगती हैं। माता-पिता कहते हैं कि यह होली के त्योहार के ठीक बाद शुरू हो जाता है। परिवारों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाली बात यह है कि खेलते समय बच्चे बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन रात में उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है। लेकिन, सांस की ये दिक्कतें ज्यादातर हवा में होने वाले बदलावों की वजह से होती हैं, इसके अलावा त्योहारों के दौरान हवा में मौजूद चीजों पर बच्चों के फेफड़े जल्दी रिएक्ट करते हैं। इस विषय के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं-

बच्चों के फेफड़े बड़ों के मुकाबले तेजी से रिएक्ट क्यों करते हैं?

बच्चों के फेफड़े सिर्फ बड़ों के फेफड़ों के छोटे वर्जन नहीं होते। उनके एयरवेज पतले, नरम होते हैं और अभी भी डेवलप हो रहे होते हैं। इन रास्तों के अंदर हल्की सूजन भी सांस लेने पर काफी असर डाल सकती है। एक बड़ा व्यक्ति उसी माहौल में सांस ले सकता है और उसे बस हल्की जलन महसूस हो सकती है। लेकिन, एक बच्चे को खांसी या सीने में जकड़न हो सकती है, क्योंकि हवा का बहाव ज्यादा आसानी से रुक जाता है। उनके नैचुरल एयरवे डिफेंस मैकेनिज्म अभी भी मैच्योर हो रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि शरीर के फिल्टर करने से पहले छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा अंदर चले जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो, बच्चों के फेफड़े एफिशिएंट होते हैं, लेकिन बहुत सेंसिटिव भी होते हैं।

होली खेलते समय क्या होता है?

होली खेलते समय सूखे रंग के पाउडर तेजी से हवा में फैलते हैं, खासकर भीड़ वाली खेलने की जगहों पर। जब बच्चे दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं और एक-दूसरे का पीछा करते हैं, तो उनकी सांस तेज और गहरी हो जाती है। नैचुरली वे ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर सांस में लेते हैं। कई माता-पिता को पता ही नहीं होता कि ये पाउडर कितनी आसानी से नाक और गले से होते हुए फेफड़ों में चले जाते हैं। इसका असर तुरंत नहीं हो सकता है और कई मामलों में, लक्षण घंटों बाद दिखते हैं।

हो सकता है कि बच्चा पूरी सुबह बाहर मज़े करे और सोने के समय ही खांसना शुरू करे। यह देर से होने वाला रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि जलन धीरे-धीरे शुरू होती है। सबसे पहले सांस की नली की परत में सूजन आती है; सूजन और बलगम धीरे-धीरे बनता है। रात तक, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है।

होली के बाद कौन-कौन से ब्रीथिंग समस्याएं हो सकती हैं?

ब्रोंकोस्पाज्म – सांस की नली की मांसपेशियों में कुछ समय के लिए कसाव आम है, जिससे सांस लेने में आवाज आती है या सांस लेने में मुश्किल होती है। अस्थमा वाले बच्चे खास तौर पर कमजोर होते हैं, लेकिन जिन बच्चों को पहले से पता नहीं चला है, उन्हें भी घरघराहट हो सकती है अगर उनकी सांस की नली नैचुरली रिएक्टिव हो।

एलर्जिक राइनाइटिस - होली में एलर्जिक राइनाइटिस भी अक्सर दिखता है, जिसमें छींक आना, नाक बंद होना और आंखों से पानी आना शामिल है, जिसे माता-पिता अक्सर मौसमी इंफेक्शन समझ लेते हैं।

You may like to read

इसका कारण आमतौर पर पार्टिकल्स का सांस के ज़रिए अंदर जाना होता है। कई सिंथेटिक रंगों में बहुत बारीक पार्टिकल्स और केमिकल एडिटिव्स होते हैं, जो सांस की नली की परत में जलन पैदा करते हैं। सांस के साथ शरीर में जाने पर शरीर उन्हें बाहरी चीजों की तरह इस्तेमाल करता है और सूजन को एक्टिवेट करता है। क्योंकि बच्चों में बड़ों के मुकाबले सांस लेने की ताकत कम होती है, इसलिए लक्षण तेजी से बढ़ते हैं।

कैसे रखें होली में बच्चों को सुरक्षित?

अगर आप होली खेलने के दौरान कुछ चीजों को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो काफी हद तक बच्चों को ब्रीथिंग समस्या से बचाया जा सकता है:-

● हवा में घुलने वाली बारीक सूखे पाउडर को इस्तेमाल करने के बजाय गीले या नेचुरल रंगों का इस्तेमाल करें।

● खुली, हवादार जगहों पर खेलने के लिए बढ़ावा दें और रंग सीधे चेहरे पर न फेंकें।

अस्थमा वाले बच्चों के लिए, त्योहार के दिनों में डॉक्टर की लिखी इनहेलर लेना जरूरी है, भले ही वे बिल्कुल ठीक लग रहे हों। खेलने के बाद चेहरा धोना और नाक को धीरे से धोना भी उन बचे हुए कणों को हटाने में मदद करता है जो सांस की नली में जलन पैदा करते रहते हैं।

दिखे ये संकेत, तो फौरन जाएं डॉक्टर के पास

माता-पिता को छोटे-छोटे चेतावनी संकेतों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे-

ये अक्सर सांस लेने में साफ दिक्कत से पहले दिखाई देते हैं। जल्दी जवाब देने से आमतौर पर लक्षण बिगड़ने से बच जाते हैं।

जागरूकता के साथ सेलेब्रेट करें होली

डॉक्टर कहते हैं कि होली हंसी के लिए याद की जानी चाहिए, न कि सांस लेने में दिक्कत की वजह से देर रात तक होने वाली चिंता के लिए। बच्चों को साथ मिलकर सेलिब्रेशन करने, दोस्ती करने और बाहर खेलने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मकसद यह नहीं है कि सावधानी खुशी छीन ले, बल्कि यह है कि जागरूकता उसे बचाए रखे।

छोटे फेफड़े बहुत मज़बूत होते हैं, फिर भी बढ़ते सालों में सेंसिटिव होते हैं। थोड़ी सी तैयारी बहुत काम आती है। जब उत्साह को सांस लेने की आसान देखभाल के साथ बैलेंस किया जाता है, तो हवा में रंग वैसे ही रहते हैं जैसे वे हमेशा से थे, सेलिब्रेशन की निशानी, सांस फूलने की वजह नहीं।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Highlights

होली के रंगों की वजह से बच्चों को सांस से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

रंगों में मौजूद पार्टिकल्स की वजह से सीने में तकलीफ होने लगती है।

कुछ बच्चों को रंगों में मौजूद कणों के कारण एलर्जी हो सकती है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।