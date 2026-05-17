मेनेपॉज के बाद महिलाओं में क्यों बढ़ जाता है हाई बीपी का खतरा? एक्सपर्ट्स से जानें

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 17, 2026 4:19 PM IST
Medically Verified By: Dr. Swati Singh
महिलाओं के शरीर में उम्र के साथ-साथ कई बदलाव देखने को मिलते हैं और उनमें से एक बड़ा बदलाव है मेनोपॉज के दौरान होने वाला बदलाव। मेनोपॉज शुरु होना यानी मासिक धर्म बंद होने के बाद शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके बाद कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ने लगता है। डॉ. स्वाति सिंह, सीनियर कंसल्टेंट, आब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, दिल्ली ने इस बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और बताया किस तरह से मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस लेख में इसी बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 45 से 55 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं में बीपी बढ़ने के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। इसका सीधे कनेक्शन कहीं न कहीं मेनोपॉज से ही जाकर जुड़ता है। मेनोपॉज के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर तेजी से कम होने लगता है। यह हार्मोन महिलाओं के हार्ट और ब्लड वेसल्स की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। एस्ट्रोजन कम होने पर ब्लड वेसल्स सख्त होने लगती हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस उम्र में महिलाओं की लाइफस्टाइल में भी बड़े बदलाव आते हैं। घरेलू जिम्मेदारियों, ऑफिस वर्क और पारिवारिक तनाव के बीच महिलाएं अपनी सेहत को नजरअंदाज करने लगती हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, वजन बढ़ने लगता है और शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। खासतौर पर पेट के आसपास जमा होने वाला फैट हाई बीपी और हार्ट डिजीज का रिस्क और ज्यादा बढ़ा देता है।
मेनोपॉज के बाद कई महिलाओं को नींद से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। रात में बार-बार नींद टूटना, ज्यादा पसीना आना और अनिद्रा जैसी परेशानियां आम हो जाती हैं। लगातार खराब नींद शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाती है, जिससे बीपी प्रभावित हो सकता है। मूड स्विंग, चिंता और मानसिक तनाव भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकते हैं। मेनोपॉज के बाद महिलाओं को अपने हार्ट हेल्थ को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। रेगुलर बीपी चेकअप, हेल्दी डाइट, कम नमक का सेवन, रोजाना वॉक या हल्की एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद और तनाव को नियंत्रित रखना बेहद जरूरी है। अगर परिवार में हाई बीपी, डायबिटीज या हार्ट डिजीज की हिस्ट्री हो, तो समय-समय पर हेल्थ स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए।
मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं बल्कि यह शरीर का एक चरण है और इसके बारे में पूरी जानाकरी होना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सही समय पर जागरूकता, लाइफस्टाइल सुधार और नियमित जांच के जरिए हाई बीपी और उससे जुड़ी गंभीर बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस उम्र में महिलाओं को अपनी सेहत को नजरअंदाज करने के बजाय सेल्फ-केयर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। छोटी-छोटी हेल्दी आदतें भविष्य में हार्ट और ब्लड प्रेशर से जुड़ी गंभीर समस्याओं से बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल हाइपरटेंशन जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल हाई बीपी या किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
संतुलित आहार, व्यायाम, तनाव नियंत्रण और नियमित जांच सबसे जरूरी होता है।
आमतौर पर एक वयस्क महिला या पुरुष का ब्लड प्रेशर लेवल 120/80 mmHg के बीच होता है।
ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ने पर सिरदर्द, कमजोरी, थकान और हाथों-पैरों में कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।