हार्ट के मरीज को हर 2 हफ्ते में CRP ब्लड टेस्ट क्यों कराते रहना चाहिए, हार्ट अटैक की पहले ही मिल जाएगी खबर

CRP Blood Test For Heart Problems: एक खास तरह का ब्लड टेस्ट जिसे आप अगर समय रहते अपने डॉक्टर की सलाह से हर दो हफ्ते में एक बार कराते हैं, तो इससे काफी फायदा मिल सकता है।

Blood Test for Heart Patients: यह तो हमें हर बताता है कि हार्ट यानी दिल हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है और अगर हार्ट हेल्दी नहीं है तो समझ लीजिए शरीर के ज्यादातर अंग ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हार्ट अगर ब्लड पंप ठीक से नहीं कर पाएगा तो शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंग जैसे ब्रेन, लिवर और किडनी आदि को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन व अन्य न्यूट्रिएंट्स से रिच ब्लड नहीं मिल पाएगा। हार्ट का खास ध्यान रखना भी जरूरी है। आज के समय में एक हार्ट पेशेंट को इन चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी है, कि सही लाइफस्टाइल और डाइट होना जरूरी है, तभी आप अपने हार्ट को हेल्दी रख पाएंगे। लेकिन कुछ अन्य चीजें भी हैं, जिनके बारे उन लोगों को खासतौर पर जानना चाहिए, जो हार्ट के मरीज हैं या फिर जिनके घर में कोई हार्ट का मरीज है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये छोटी-छोटी जानकारियां हार्ट को हेल्दी रखने में आपकी मदद करेंगी और आप किसी गंभीर स्थिति में फंसने से बचे रहेंगे। अब इस बारे में हम आपको ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में कुछ खास जानकारी देने वाले हैं।

हार्ट के लिए सीआरपी ब्लड टेस्ट की भूमिका

सबसे पहले आपको यह समझना होगा की सीआरपी ब्लड टेस्ट (CRP Blood Test) होता क्या है। दरअसल, इसके नाम से आप समझ ही गए होंगे कि यह एक प्रकार का खून टेस्ट है, जो सी-रिएक्टिव प्रोटीन (C-Reactive Protein) की जांच करता है। लिवर के द्वारा बनाए जाने वाला यह खास पदार्थ सी-रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि एक प्रोटीन ही होता है तब बनता है जब शरीर में किसी तरह की इंफ्लेमेशन, चोट, इंफेक्शन या एलर्जी होती है। लिवर से बनने के बाद यह प्रोटीन खून में मिल जाता है और इस टेस्ट की मदद से इसका पता लगा लिया जाता है। इस टेस्ट की मदद से यह पता लगता है कि शरीर के अंदर कहीं न कहीं सूजन, लालिमा, एलर्जी, इंफेक्शन या फिर किसी प्रकार की इंजरी है।

अब हार्ट के लिए यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हार्ट से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने में भी मदद करता है। हार्ट हेल्थ जानने के लिए खासतौर पर सी-रिएक्टिव प्रोटीन ब्लड टेस्ट (hs-C-Reactive Protein Blood Test) किया जाता है, जो हार्ट के अंदर होने वाली सूजन व धमनियों से जुड़ी समस्याओं की जांच करके हार्ट अटैक रिस्क के खतरे को बताता है। हालांकि, यह पता होना जरूरी है कि यह टेस्ट सीधे तौर पर हार्ट से जुड़ी बीमारी की जानकारी नहीं देता है, बल्कि सिर्फ सूजन व लालिमा का संकेत देता है। इस टेस्ट से हेल्थ एक्सपर्ट्स को सिर्फ अंदाजा मिल पाता है, जिसके आधार पर डॉक्टर अन्य जांच कर पाते हैं।

हर 2 हफ्ते में सीआरपी ब्लड टेस्ट कराने के फायदे

अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सी-रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट सिर्फ सूजन व लालिमा आदि की जानकारी ही देता है, तो इससे हार्ट के मरीजों को क्या फायदा होगा। लेकिन आपको बता दें कि यह हार्ट के लिए किए जाने वाले इमेजिंग स्कैन व अन्य टेस्ट की तुलना में जल्दी और आसानी से हो जाने वाला टेस्ट है और इसकी रिजल्ट रिपोर्ट भी अपेक्षाकृत जल्दी आ जाती है। इसलिए हर दो हफ्ते में अगर एक बार यह टेस्ट कराया जाए तो इससे शरीर के अंदर सूजन व लालिमा का अंदाजा लगाया जा सकता है और अगर सूजन व लालिमा बढ़ी हुई है, तो अन्य टेस्ट किए जा सकते हैं।

अन्य टेस्ट व जांच भी जरूरी

हालांकि, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस टेस्ट की मदद से ही आप अपनी हार्ट हेल्थ से जुड़ी सभी जानकारियां ले सकते हैं। इसलिए आपको यह टेस्ट कराना चाहिए या नहीं इस बारे में भी आपके हार्ट के डॉक्टर आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आपके लिए कोई अन्य टेस्ट सही रहेगा और वह टेस्ट आपको कब कराना होगा इस बारे में भी डॉक्टर आपको कुछ खास जानकारी दे सकते हैं।

