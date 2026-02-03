Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Low-Density Lipoprotein and Heart Attack : दशकों से, लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन (Low-Density Lipoprotein) कोलेस्ट्रॉल, जिसे आमतौर पर खराब कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है, को हृदय रोग का मुख्य कारण माना जाता रहा है। उच्च एलडीएल स्तर एथेरोस्क्लेरोसिस से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, जो धमनियों में वसायुक्त पट्टिकाओं का जमाव है जो रक्त प्रवाह को बाधित कर सकता है और दिल के दौरे को ट्रिगर कर सकता है। फिर भी, चिकित्सक और वैज्ञानिक एक चौंकाने वाली सच्चाई का सामना कर रहे हैं: दिल के दौरे का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों में होता है जिनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल स्तर आज के सामान्य सीमा के भीतर है। ऐसा क्यों होता है, इसे समझना हृदय संबंधी जोखिम का पता लगाने और रोकथाम में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अभिजीत बोरसे आज हमें विस्तार से बताएंगे कि क्यों नॉर्मल LDL कोलेस्ट्रॉल स्तर वाले लोगों को भी दिल के दौरे का रिस्क रहता है।
जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण अध्ययन में पाया गया कि जिन व्यक्तियों में वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार एलडीएल का स्तर सामान्य माना जाता है, उनमें भी धमनी पट्टिका (प्लेट) पाई गई, जो एथेरोस्क्लेरोसिस के जारी रहने का संकेत है, भले ही पारंपरिक जोखिम कारक मौजूद न हों। इस अध्ययन से पता चला कि सामान्य एलडीएल स्तर स्वस्थ माने जाने वाले मध्यम आयु वर्ग के वयस्कों में सबक्लिनिकल एथेरोस्क्लेरोसिस से स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ था।
अमेरिका में हुई एक बड़ी रिसर्च बताती है कि पहले दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल में भर्ती हुए 75% रोगियों में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अनुशंसित सीमा के भीतर था। इनमें से कई रोगियों में एलडीएल का स्तर 100 मिलीग्राम/डीएल से भी कम था, जिसे वर्तमान दिशानिर्देश अधिकांश वयस्कों के लिए स्वीकार्य मानते हैं। ये निष्कर्ष केवल एलडीएल पर केंद्रित पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि हृदय रोग कई कारकों से प्रभावित होता है और यह केवल एक रक्त लिपिड स्तर से कहीं अधिक अनेक जैविक प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है।
हाल के हृदय संबंधी अनुसंधान में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक लिपोप्रोटीन(ए) की भूमिका है। एलपी(ए) एक आनुवंशिक रूप से निर्धारित कण है जो एलडीएल से मिलता-जुलता है लेकिन इसमें एपोलिपोप्रोटीन(ए) नामक एक अतिरिक्त प्रोटीन होता है। एलपी(ए) एथेरोस्क्लेरोसिस में योगदान देता है और रक्त के थक्के बनने के जोखिम को बढ़ाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बढ़ा हुआ एलपी(ए) अक्सर नियमित कोलेस्ट्रॉल परीक्षण में नहीं दिखता है, जिसका अर्थ है कि लोगों में एलडीएल का स्तर सामान्य हो सकता है लेकिन एलपी(ए) का स्तर खतरनाक रूप से उच्च हो सकता है।
बड़े पैमाने पर किए गए आनुवंशिक और महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययनों से पता चला है कि Lp(a) एथेरोस्क्लेरोटिक हृदय रोग और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन (दिल का दौरा) का एक प्रमुख जोखिम कारक है। इसके सूजन-वर्धक और रक्त-फेफड़ों को बढ़ाने वाले गुण इसे सामान्य LDL की तुलना में कहीं अधिक एथेरोजेनिक बनाते हैं। कार्डियोलॉजी सोसायटी के नए दिशानिर्देश अब जीवन में कम से कम एक बार Lp(a) की जांच कराने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसका जोखिम से गहरा संबंध है, खासकर उन व्यक्तियों में जिन्हें अस्पष्ट हृदय रोग है या जिनके परिवार में पहले हृदय रोग का इतिहास रहा है।
लिपिड के अलावा, दीर्घकालिक सूजन एथेरोस्क्लेरोसिस में केंद्रीय भूमिका निभाती है। सूजन के तनाव से प्रभावित रक्त वाहिकाओं की दीवारें प्रतिरक्षा कोशिकाओं को आकर्षित करती हैं, जो प्लाक में प्रवेश कर उन्हें अस्थिर बना सकती हैं। इन अस्थिर प्लाक के फटने की संभावना अधिक होती है, जिससे रक्त के थक्के बनते हैं और हृदयघात होता है।
अनुसंधान से पता चला है कि उच्च संवेदनशीलता वाले सी-रिएक्टिव प्रोटीन (एचएससीआरपी) जैसे सूजन के संकेतक एलडीएल स्तर से स्वतंत्र रूप से हृदयघात की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों में एलडीएल का स्तर कम होता है लेकिन एचएससीआरपी का स्तर अधिक होता है, उनमें कम एलडीएल और कम सूजन वाले व्यक्तियों की तुलना में हृदयघात का जोखिम काफी अधिक होता है।
सामान्य एलडीएल स्तर वाले लोगों को भी दिल का दौरा क्यों पड़ता है, इसे समझाने में कई अतिरिक्त कारक सहायक होते हैं। डॉ. अभिजीत बोरसे के अनुसारनॉन-एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एपोलिपोप्रोटीन बी: अध्ययनों से पता चलता है कि नॉन-एचडीएल कोलेस्ट्रॉल (एक ऐसा माप जो सभी एथेरोजेनिक कणों को दर्शाता है) और एपोलिपोप्रोटीन बी का स्तर अकेले एलडीएल की तुलना में जोखिम का बेहतर अनुमान लगा सकता है।
अवशेष लिपोप्रोटीन: ये ट्राइग्लिसराइड-समृद्ध कण भी धमनी पट्टिका और हृदय संबंधी घटनाओं में योगदान करते हैं।
जीवनशैली और चयापचय संबंधी कारक: उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा और धूम्रपान, ये सभी कारक सामान्य एलडीएल स्तर होने पर भी दिल के दौरे के जोखिम को स्वतंत्र रूप से बढ़ाते हैं।
आनुवंशिकी और पट्टिका की संवेदनशीलता: कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ होती हैं जो सामान्य लिपिड परीक्षणों के बावजूद उनकी धमनी पट्टिकाओं के फटने की संभावना को बढ़ाती हैं।
डॉ. अभिजीत बोरसेकहते हैं ‘यह स्पष्ट है कि सामान्य एलडीएल कोलेस्ट्रॉल स्तर हृदयघात से सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। हृदय रोग लिपिड कणों, सूजन, आनुवंशिकी और जीवनशैली कारकों का एक जटिल अंतर्संबंध है। केवल मानक एलडीएल परीक्षणों पर निर्भर रहने से उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान छूट सकती है।‘
रोकथाम योग्य हृदय संबंधी मौतों को कम करने के लिए, चिकित्सकों और रोगियों दोनों को एक व्यापक जोखिम मूल्यांकन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसमें उन्नत लिपिड परीक्षण, सूजन मार्कर, आवश्यकता पड़ने पर इमेजिंग और रक्तचाप, मधुमेह और जीवनशैली कारकों का आक्रामक प्रबंधन शामिल हो।
हृदय स्वास्थ्य केवल एक संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण स्थिति को समझने के बारे में है।
