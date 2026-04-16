Heart Attack in The Morning: सुबह के समय ज्यादा हार्ट अटैक क्यों आते हैं? डॉक्टर बता रहे हैं कारण और बचाव के तरीके

Why Heart Attacks Happen in the Morning: भारत में ज्यादातर हार्ट अटैक के मामले सुबह के समय देखें जाते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण और बचाव के उपायों के बारे में।

ज्यादातर हार्ट अटैक सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे के बीच आते हैं।

Subah ke Samay Heart Attack kyu Aate Hain: भारत में पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले हार्ट अटैक के मामले सिर्फ बुजुर्गों में देखे जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में युवाओं में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। हार्ट अटैक जिसे आम भाषा में दिल का दौरा भी कहा जाता है। यह एक गंभीर और जानलेवा स्थिति है। हार्ट अटैक को लेकर कई बातें कहीं जाती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है कि यह सुबह के समय आता है। आपने अक्सर सुना होगा कि ज्यादातर हार्ट अटैक सुबह के समय, खासकर सुबह 4 बजे से 10 बजे के बीच आते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? क्यों किसी व्यक्ति को सुबह के समय हार्ट अटैक आता है? क्या है सुबह के समय हार्ट अटैक के पीछे वैज्ञानिक कारण?

हार्ट अटैक क्या होता है?

डॉ. मनोज बंसल का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की मांसपेशियों तक जाने वाली खून की आपूर्ति अचानक से रूक जाती है। दिल तक जाने वाली मांसपेशियों में खून की रूकावट तब आती है, जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज के कारण होता है, जिससे दिल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसके कारण मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। इसके कारण हार्ट अटैक की समस्या होती है।

भारत में युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं।

सुबह के समय हार्ट अटैक क्यों ज्यादा आते हैं?

हार्मोनल बदलाव (Hormonal Changes)- डॉक्टर बताते हैं कि सुबह के समय हार्ट अटैक आने का मुख्य कारण है हार्मोनल बदलाव। सुबह उठते समय शरीर में कोर्टिसोल (Stress Hormone) और एड्रेनालिन का स्तर बढ़ जाता है। ये हार्मोन शरीर को एक्टिव करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब शरीर में इन हार्मोन का स्तर सामान्य की तुलना में ज्यादा हो जाता है, तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यह स्थिति हार्ट अटैक का रिस्क कई गुणा तक बढ़ा देती है। खून का गाढ़ापन बढ़ना- सुबह के समय शरीर में बहने वाला खून थोड़ा गाढ़ा (viscous) हो जाता है और प्लेटलेट्स ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। इस स्थिति में खून के थक्के बढ़ने की संभावना कई गुणा ज्यादा होती है। इससे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ती है। ऑक्सीजन की कमी- रात भर सोने के बाद शरीर में ऑक्सीजन का स्तर थोड़ा कम हो सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें स्लीप एपनिया जैसी समस्या होती है। इससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। एक यह कारण भी सुबह के समय लोगों में हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है।

इन सबके साथ ही देर रात तक जागना, खराब खानपान, धूम्रपान, शराब और अत्यधिक मानसिक तनाव भी सुबह के समय हार्ट अटैक का कारण बनते हैं।

किन लोगों में सुबह हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है?

हाई ब्लड प्रेशर के मरीज डायबिटीज से पीड़ित लोग स्मोकिंग करने वाले लोग हार्ट डिजीज की फैमिली हिस्ट्री वाले लोगों

हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण

हार्ट अटैक आने के मुख्य लक्षणों में शामिल हैः

सीने में दर्द या दबाव सांस लेने में तकलीफ महसूस होना बाएं हाथ, गर्दन या जबड़े में दर्द ठंडा पसीना आना अचानक से शरीर का कमजोर लगना

सुबह के समय आने वाले हार्ट अटैक से कैसे बचें?

डॉ. मनोज बंसल का कहना है कि सुबह के समय हार्ट अटैक की समस्या न हो इसके लिए कुछ उपायों को अपनाना बहुत जरूरी है। इसमें शामिल हैः

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सुबह अचानक बिस्तर से उठने की बजाय शरीर को एडजस्ट करने के लिए कुछ समय दें। रोजाना 30 मिनट हल्की एक्सरसाइज, योग और वॉक करें। इससे दिल मजबूत होता है। अपने खाने में कम तेल और नमक, ज्यादा फल व ताजी सब्जियों को शामिल करें। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो नियमित तौर पर ब्लड प्रेशर की जांच करें। मेडिटेशन, योग और अच्छी नींद से मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं।

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