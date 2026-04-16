Heart Attack in The Morning: सुबह के समय ज्यादा हार्ट अटैक क्यों आते हैं? डॉक्टर बता रहे हैं कारण और बचाव के तरीके

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Subah ke Samay Heart Attack kyu Aate Hain: भारत में पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले हार्ट अटैक के मामले सिर्फ बुजुर्गों में देखे जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में युवाओं में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। हार्ट अटैक जिसे आम भाषा में दिल का दौरा भी कहा जाता है। यह एक गंभीर और जानलेवा स्थिति है। हार्ट अटैक को लेकर कई बातें कहीं जाती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है कि यह सुबह के समय आता है। आपने अक्सर सुना होगा कि ज्यादातर हार्ट अटैक सुबह के समय, खासकर सुबह 4 बजे से 10 बजे के बीच आते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? क्यों किसी व्यक्ति को सुबह के समय हार्ट अटैक आता है? क्या है सुबह के समय हार्ट अटैक के पीछे वैज्ञानिक कारण?
डॉ. मनोज बंसल का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की मांसपेशियों तक जाने वाली खून की आपूर्ति अचानक से रूक जाती है। दिल तक जाने वाली मांसपेशियों में खून की रूकावट तब आती है, जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज के कारण होता है, जिससे दिल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसके कारण मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। इसके कारण हार्ट अटैक की समस्या होती है।
भारत में युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं।
इन सबके साथ ही देर रात तक जागना, खराब खानपान, धूम्रपान, शराब और अत्यधिक मानसिक तनाव भी सुबह के समय हार्ट अटैक का कारण बनते हैं।
हार्ट अटैक आने के मुख्य लक्षणों में शामिल हैः
डॉ. मनोज बंसल का कहना है कि सुबह के समय हार्ट अटैक की समस्या न हो इसके लिए कुछ उपायों को अपनाना बहुत जरूरी है। इसमें शामिल हैः
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
हां बच्चों में भी हार्ट अटैक आना संभव है, हालांकि, इसके मामले वयस्कों की तुलना में दुर्लभ होते हैं।
हृदय से होने वाली कोई भी बीमारी जैसे हार्ट अटैक, हार्ट का रुक जाना (हार्ट फेलियर) और धमनियों से जुड़ी बीमारी आदि
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