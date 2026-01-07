Select Language

सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा? जानें क्या हो सकते हैं मुख्य कारण

Heart Attack Cases in Winters: सर्दियों कई रोगों का जोखिम बढ़ता है, इसमें हृदय रोग भी शामिल है। इस मौसम में हार्ट अटैक के मामले ज्यादा सामने आते हैं।

Written by Anju Rawat |Published : January 7, 2026 12:59 PM IST

Heat Attack in Winters: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन केअनुसार, हृदयरोगविश्वस्तरपरमृत्युकाएकसबसेबड़ाकारणहैसाल 2008 केआकड़ोंकीबातकरेंतो हृदयरोगोंसे 1.73 करोड़लोगोंनेगंवाईथीयहवैश्विकस्तरपरहोनेवालेकुछमौतोंका 30 फीसदीहैआपकोबतादेंकिहृदयरोगोंकेमौतोंमेंमौसमीभिन्नताभीदेखीगईहै, जिसमेंगर्मियोंकीतुलनामेंसर्दियोकेमौसममेंहृदयरोगोंकेमामलेऔरइससेहोनेवालेमौतोंकेआंकड़ेज्यादाहैंयानीसर्दियोंमेंहृदयरोगऔरहार्टअटैककेमामलोंमेंवृद्धिहोनेलगतीहैंलेकिन, सर्दियोंमेंहार्टअटैकक्योंबढ़जाताहै?

ठंडातापमान

सर्दियोंमेंहार्टअटैककेमामलेबढ़नेकेपीछेसबसेबड़ाकारणठंडातापमानहीहैसर्दियोंमेंठंडकीवजहसेहृदयरोगऔरहार्टअटैककेमामलेसामनेआतेहैंदरअसल, ठंडलगनेपररक्तवाहिकाएंसिकुड़नेलगतीहैंइससेब्लडप्रेशरबढ़जाताहैऔरहृदयकोरक्तपंपकरनेकेलिएज्यादामेहनतकरनीपड़तीहैइसकीवजहसेहृदयपरदबावबढ़ताहैऔरहार्टअटैककाजोखिमबढ़जाताहै

शारीरिकगतिविधिकमहोना

सर्दियोंमेंज्यादातरलोगआलसऔरसुस्तीमेंघिरेरहतेहैलोगठंडकीवजहसेलंबेसमयतकबिस्तरपरलेटेरहनापसंदकरतेहैसर्दियोंमेंफिजिकलएक्टिविटीकेबराबरहोजातीहैइसकीवजहसेमोटापाऔरकोलेस्ट्रॉलतेजीसेबढ़ताहैयेदोनोंब्लडप्रेशरकोबढ़ातेहैंऔरहृदयकोनुकसानपहुंचातेहैंयानीसर्दियोमेंशारीरिकरूपसेसक्रियरहनेकीवजहसेभीहार्टअटैककेमामलोंमेंतेजीदिखसकतीहै

प्रदूषण

सर्दियों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। इस मौसम में धुंध भी छाई रहती है। प्रदूषण और धुंध, सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं हृदय को भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसलिए इस मौसम में हार्टअटैक के मामलों में वृद्धि होने लगती है। सर्दियों में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ने लगता है, जो गंभीर हृदय रोगों को न्यौता देता है।

अनहेल्दीडाइट

सर्दियों में फास्टफूड और मसालेदार खाना खाने की खूब क्रेविंग होती है। इस मौसम में लोग जमकर समोसा, बर्गर और पिज्जा आदि खाते हैं। इससे पाचन-तंत्र तो बिगड़ता ही है, हार्टहेल्थ भी खराब होने लगती है। खासकर, अगर आप ज्यादा ऑयली चीजों का सेवन करेंगे, तो इससे हृदय रोगों का जोखिम बढ़ जाता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

