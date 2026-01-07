Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Heat Attack in Winters: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन केअनुसार, हृदयरोगविश्वस्तरपरमृत्युकाएकसबसेबड़ाकारणहै। साल 2008 केआकड़ोंकीबातकरेंतो हृदयरोगोंसे 1.73 करोड़लोगोंनेगंवाईथी। यहवैश्विकस्तरपरहोनेवालेकुछमौतोंका 30 फीसदीहै। आपकोबतादेंकिहृदयरोगोंकेमौतोंमेंमौसमीभिन्नताभीदेखीगईहै, जिसमेंगर्मियोंकीतुलनामेंसर्दियोकेमौसममेंहृदयरोगोंकेमामलेऔरइससेहोनेवालेमौतोंकेआंकड़ेज्यादाहैं। यानीसर्दियोंमेंहृदयरोगऔरहार्टअटैककेमामलोंमेंवृद्धिहोनेलगतीहैं। लेकिन, सर्दियोंमेंहार्टअटैकक्योंबढ़जाताहै?
सर्दियोंमेंहार्टअटैककेमामलेबढ़नेकेपीछेसबसेबड़ाकारणठंडातापमानहीहै। सर्दियोंमेंठंडकीवजहसेहृदयरोगऔरहार्टअटैककेमामलेसामनेआतेहैं। दरअसल, ठंडलगनेपररक्तवाहिकाएंसिकुड़नेलगतीहैं। इससेब्लडप्रेशरबढ़जाताहैऔरहृदयकोरक्तपंपकरनेकेलिएज्यादामेहनतकरनीपड़तीहै। इसकीवजहसेहृदयपरदबावबढ़ताहैऔरहार्टअटैककाजोखिमबढ़जाताहै।
सर्दियोंमेंज्यादातरलोगआलसऔरसुस्तीमेंघिरेरहतेहै। लोगठंडकीवजहसेलंबेसमयतकबिस्तरपरलेटेरहनापसंदकरतेहै। सर्दियोंमेंफिजिकलएक्टिविटी न केबराबरहोजातीहै। इसकीवजहसेमोटापाऔरकोलेस्ट्रॉलतेजीसेबढ़ताहै। येदोनोंब्लडप्रेशरकोबढ़ातेहैंऔरहृदयकोनुकसानपहुंचातेहैं। यानीसर्दियोमेंशारीरिकरूपसेसक्रिय न रहनेकीवजहसेभीहार्टअटैककेमामलोंमेंतेजीदिखसकतीहै।
सर्दियों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। इस मौसम में धुंध भी छाई रहती है। प्रदूषण और धुंध, सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं हृदय को भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसलिए इस मौसम में हार्टअटैक के मामलों में वृद्धि होने लगती है। सर्दियों में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ने लगता है, जो गंभीर हृदय रोगों को न्यौता देता है।
सर्दियों में फास्टफूड और मसालेदार खाना खाने की खूब क्रेविंग होती है। इस मौसम में लोग जमकर समोसा, बर्गर और पिज्जा आदि खाते हैं। इससे पाचन-तंत्र तो बिगड़ता ही है, हार्टहेल्थ भी खराब होने लगती है। खासकर, अगर आप ज्यादा ऑयली चीजों का सेवन करेंगे, तो इससे हृदय रोगों का जोखिम बढ़ जाता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
