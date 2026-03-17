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क्या GenZ में तेजी से बढ़ रही है बाल झड़ने की समस्या? जानिए इसके पीछे की वजह

GenZ hair fall problems : जनरेशन Z को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें बालों के झड़ने की परेशानी भी शामिल है। आइए जानते हैं डॉक्टर GenZ को तेजी से बाल झड़ने की परेशानी क्यों होती है?

क्या GenZ में तेजी से बढ़ रही है बाल झड़ने की समस्या? जानिए इसके पीछे की वजह
GenZ hair fall problem
VerifiedMedically Reviewed By: Abhinav Kumar Gupta

Written by Kishori Mishra |Published : March 17, 2026 12:12 PM IST

#HumFitTohIndiaHit: आज के समय में बाल झड़ना केवल बढ़ती उम्र की समस्या नहीं माना जाता। कम उम्र के युवाओं में भी यह परेशानी तेजी से देखी जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इन दिनों जेन-ज़ी यानी लगभग 12 से 27 वर्ष के युवाओं में बाल झड़ने की शिकायत पहले की तुलना में अधिक सुनाई देती है। एंडोक्राइन और हार्मोनल स्वास्थ्य से जुड़े एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बदलाव के पीछे कई शारीरिक, हार्मोनल और जीवनशैली से जुड़े कारण देखे जाते हैं। जयपुर स्थित नारायणा हॉस्पिटल के एंडोक्लोनॉलिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अभिनव कुमार गुप्ता का कहना है कि बालों का झड़ना शरीर के अंदर होने वाले कई बदलावों का संकेत भी माना जाता है। इसलिए इस समस्या को केवल बाहरी कारणों से जोड़कर देखना सही नहीं माना जाता। आइए इस विषय के बारे में विस्तार से जानते हैं-

किन कारणों से GenZ की झड़ते हैं बाल?

डॉक्टर कहते हैं कि जनरेशन Z के बाल झड़ने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिसमें से कुछ निम्न हैं-

हार्मोनल बदलाव भी बनते हैं बड़ी वजह

एंडोक्राइन सिस्टम शरीर में हार्मोन को नियंत्रित करता है और यही हार्मोन बालों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है तो बालों का झड़ना बढ़ जाता है। युवाओं में एंड्रोजन नामक हार्मोन का प्रभाव बालों की जड़ों पर पड़ता है। इस स्थिति को एंड्रोजेनिक एलोपेसिया के रूप में देखा जाता है। इसमें बाल धीरे-धीरे पतले होते जाते हैं और समय के साथ झड़ने लगते हैं। कुछ मामलों में थायराइड हार्मोन का असंतुलन भी बालों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जब थायराइड कम या ज्यादा सक्रिय होता है तो बाल कमजोर हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ साइकिल प्रभावित होती है।

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तनाव और मानसिक दबाव भी डालते हैं असर

जेन-ज़ी पीढ़ी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में जीती है। पढ़ाई, करियर, सोशल मीडिया और लाइफस्टाइल से जुड़ा दबाव मानसिक तनाव को बढ़ाता है। जब शरीर लगातार तनाव की स्थिति में रहता है तो कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इससे बालों की ग्रोथ साइकिल प्रभावित होती है और टेलोजन एफ्लुवियम जैसी स्थिति विकसित होती है। इस स्थिति में अचानक अधिक मात्रा में बाल झड़ते हुए देखे जाते हैं। तनाव के कारण नींद की कमी भी देखने को मिलती है, जो बालों की सेहत को और कमजोर कर देती है।

पोषण की कमी भी बनती है कारण

युवाओं की खानपान की आदतों में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव देखा जाता है। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और अनियमित डाइट के कारण शरीर को जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते। बालों की ग्रोथ के लिए आयरन, प्रोटीन, जिंक, बायोटिन और विटामिन डी जैसे पोषक तत्व महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब इनकी कमी होती है तो बालों की जड़ें कमजोर पड़ने लगती हैं और झड़ना बढ़ जाता है। विशेष रूप से आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया युवाओं में हेयर लॉस का एक सामान्य कारण माना जाता है।

लाइफस्टाइल और डिजिटल आदतें भी निभाती हैं भूमिका

डॉक्टर कहते हैं कि जेन-ज़ी की जीवनशैली में देर रात तक जागना, स्क्रीन टाइम का बढ़ना और शारीरिक गतिविधि का कम होना आम देखा जाता है। इन आदतों का असर शरीर के हार्मोनल संतुलन और मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। इसके अलावा अत्यधिक हेयर स्टाइलिंग, केमिकल ट्रीटमेंट, बार-बार हेयर कलर और हीट स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल भी बालों को कमजोर बनाता है। कुछ मामलों में प्रदूषण और पानी की गुणवत्ता भी बालों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

कब लेनी चाहिए एक्सपर्ट की सलाह?

अगर रोजाना सामान्य से अधिक बाल झड़ते दिखाई देते हैं, बालों की मोटाई कम होने लगती है या सिर के किसी हिस्से में तेजी से बाल पतले होते नजर आते हैं, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जाता।  ऐसी स्थिति में हार्मोनल जांच, थायराइड टेस्ट और पोषण से जुड़े परीक्षण करवाए जाते हैं ताकि असली कारण को पहचाना जा सके। सही समय पर उपचार शुरू करने से बालों के झड़ने की गति को नियंत्रित किया जा सकता है और नई ग्रोथ को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

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बैलेंस लाइफस्टाइस से बालों का झड़ना करें कम

  1. बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन को महत्वपूर्ण माना जाता है।
  2. इसके साथ ही बालों की देखभाल के लिए सौम्य उत्पादों का उपयोग करना और अनावश्यक केमिकल ट्रीटमेंट से बचना भी जरूरी समझा जाता है।
  3. विशेषज्ञों के अनुसार अगर शरीर के हार्मोन, पोषण और जीवनशैली का संतुलन बनाए रखा जाता है तो कम उम्र में होने वाले हेयर लॉस के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

Highlights

  • खराब लाइफस्टाइल के चलते जेन-जी के बाल झड़ सकते हैं।
  • पर्याप्त नींद न लेना भी बालों के झड़ने का कारण बनता है।
  • पोषण  युक्त आहार के सेवन से बालों के झड़ने की परेशानी कम की जा सकती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More