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Ebola case: विद्रोहियों के कब्जे वाले कांगो में इबोला की दस्तक, क्या आने वाली है एक और महामारी?

इबोला वायरस का नया मामला कांगों के विद्रोहियों वाले इलाके में सामने आया है। इस इलाके में इबोला का केस आन के बाद स्वास्थ्यकर्मी और WHO चिंता में है। क्योंकि इस क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं और अन्य संसाधनों की कमी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इबोला दुनिया के लिए महामारी लेकर आया है?

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 22, 2026 2:48 PM IST

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इबोला वायरस

युगांडा, कांगो के बाद अफ्रीकी देश के किवू प्रांत में इबोला वायरस का मामला सामने आया है। किवू प्रांत में इबोला वायरस का मामला सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न हेल्थ एजेंसी अलर्ट पर आ गई है। दरअसल, किवू प्रांत कांगो और युगांडा से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थिति है और यह क्षेत्र विद्रोही गठबंधन द्वारा कब्जा किया हुआ है। गौर करने वाली बात यह है किवू प्रांत इबोला संक्रमण वाले क्षेत्र से बहुत दूर है, ऐसे में यहां इबोला का मामला आना इस बात का संकेत है कि यह बीमारी अब और फैल गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बीमारी उत्तर में सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित इटुरी प्रांत में लगभग दो महीनों तक बिना किसी की नजर में आए फैलती रही और पिछले सप्ताह इसकी पहचान हो पाई है। विद्रोही इलाके में इबोला का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी चिंता में है कि कहीं इबोला महामारी न बन जाए।

इबोला वायरस से अब तक 139 लोगों की मौत

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, युगांडा और कांगो में इबोला वायरस से अब तक 139 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, इस संक्रमण की चपेट में अब तक 600 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि इबोला वायरस पर जल्द ही काबू नहीं पाया गया तो यह फैल सकती है और गंभीर रूप ले सकती है।

विद्रोहियों के कब्जे वाला कांगो का इलाका कौन सा है?

अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अफ्रीकी देश Democratic Republic of the Congo का पूर्वी हिस्सा पिछले कई दशकों से हिंसा का मुख्य केंद्र बना हुआ है। इस क्षेत्र में दर्जनों विद्रोही समूह एक्टिव हैं। लेकिन इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा चर्चा M23 विद्रोही संगठन की होती है। M23 ने North Kivu और South Kivu प्रांतों के कई हिस्सों पर अपना मजबूत कब्जा किया है। यह वही क्षेत्र है जहां पर इबोला संक्रमण का मामला सामने आया है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से सोना, कोल्टन जैसे विभिन्न खनिज संसाधनों से भरपूर माना जाता है। इन खनिजों पर नियंत्रण पाने के लिए विद्रोही समूह, स्थानीय मिलिशिया और सरकारी सेना के बीच लगातार लड़ाई होती रहती है। इस संघर्ष की वजह से लाखों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं और पूरे इलाके में अस्थिरता बनी रही हुई है। यही कारण है कि जब इबोला जैसी बीमारी वहां पहुंचती है, तो हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं।

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congo uganda ebola spread (Image Credit: chatgpt)

विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में इबोला से लड़ना मुश्किल क्यों?

इबोला संक्रमण से बचाव करने के लिए एक सही स्वास्थ्य प्रणाली की जरूरत होती है। WHO के अनुसार, संक्रमित व्यक्ति की पहचान, उसे अलग रखना, उसके संपर्क में आए लोगों की जांच और वैक्सीन अभियान ये सब तुरंत करना पड़ता है, ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। लेकिन विद्रोही इलाकों में इस बीमारी के फैलने के बाद हालात खराब हो सकते हैं। आइए जानते हैं विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में इबोला से लड़ना मुश्किल काम क्यों होता है।

1. स्वास्थ्य कर्मियों की जान हमेशा खतरे में रहती है

विद्रोही इलाकों में गोलीबारी, बमबारी और अपहरण आम बात है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह बात सामने आई है कि अफ्रीकी देशों के विद्रोही कब्जे वाले इलाके में कई बार डॉक्टरों और राहतकर्मियों पर हमले भी हुए हैं। ऐसे माहौल में मेडिकल टीमें गांवों तक पहुंचने से डरती हैं। इबोला जैसी बीमारी में हर घंटे कीमती होता है, लेकिन सुरक्षा खतरे की वजह से इलाज में देरी हो जाती है और संक्रमण फैलता चला जाता है।

2. संक्रमित लोगों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है

इबोला संक्रमित व्यक्ति के शरीर के संपर्क से फैलता है। इसलिए यह जानना जरूरी होता है कि मरीज किन-किन लोगों से मिला। मेडिकल की भाषा में इस स्थिति को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहा जाता है। पर विद्रोहियों के इलाकों में अक्सर लोग तुरंत- तुरंत अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। कई परिवार जंगलों या दूसरे शहरों में छिप जाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए यह पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि संक्रमण किस-किस तक पहुंच चुका है।

Ebola-Like Marburg Virus: This Deadly Virus Can Lead To Extreme Blood Loss And Kill You In Hours यह जानलेवा वायरस शरीर से अत्यधिक खून बहने का कारण बन सकता है और कुछ ही घंटों में आपकी जान ले सकता है।

3. लोगों में डर का माहौल रहता है

विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का अक्सर सरकार और बाहरी एजेंसियों पर भरोसा नहीं होता है। कई  बार अफवाह फैल जाती हैं कि डॉक्टर बीमारी फैलाने आए हैं या वैक्सीन खतरनाक है। इस डर की वजह से लोग मरीजों को छिपाने लगते हैं, अस्पताल जाने से बचते हैं और जांच नहीं करवाते। इन कारणों से बीमारी कम होने की बजाय तेजी से फैलने लगती है।

4. अस्पतालों की हालत है खराब

कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ चुकी है कि पूर्वी कांगो के कई हिस्सों में पहले से ही स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर है। कहीं अस्पताल नहीं हैं, तो कहीं दवाइयों और डॉक्टरों की भारी कमी है। इबोला मरीजों को आइसोलेशन, सुरक्षा किट, साफ पानी और समय-समय पर डॉक्टरी देखभाल की जरूरत होती है। लेकिन संघर्ष वाले इलाकों में यह सब मरीज को नहीं मिल सकता है।

5. बीमारी दूसरे देशों तक फैल सकती है

पूर्वी कांगो की सीमाएं Rwanda, Uganda और Burundi से जुड़ी हैं। लोग रोजगार, सुरक्षा या इलाज के लिए सीमा पार आते-जाते रहते हैं अगर इबोला संघर्ष वाले इलाके में फैलता है, तो उसे सीमाओं के भीतर रोकना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ऐसे मामलों को अंतरराष्ट्रीय खतरे के तौर पर देखता है।

Ebola Outbreak इबोला को जानलेवा संक्रमण कहा जाता है।

इबोला इतना खतरनाक क्यों माना जाता है?

WHO की रिपोर्ट के अनुसार, इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है, जिसमें तेज बुखार, कमजोरी, उल्टी, दस्त और कई मामलों में अंदरूनी ब्लीडिंग हो सकती है। समय पर इलाज न मिले तो यह जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जब विद्रोहियों के नियंत्रण वाले अस्थिर इलाके में इबोला का मामला सामने आता है, तो पूरी दुनिया की स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि वहां बीमारी को रोकना सामान्य परिस्थितियों की तुलना में काफी मुश्किल काम होता है।

क्या दुनिया में आने वाली है एक और महामारी?

कांगो के विद्रोहियों के इलाके में इबोला वायरस के मामला सामने आने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये एक और महामारी दुनिया में दस्तक देने वाली है? युगांडा और कांगो में इबोला के मामले सामने आने के बाद WHO ने इसे इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। साथ ही, WHO ने इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेशन में रखा हुआ है।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More