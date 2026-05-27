अगर समय पर कंट्रोल नहीं किया तो कैंसर से कम नहीं है मोटापा, एक्सपर्ट्स से किया सावधान

मोटापा जिसे हम आम कंडीशन समझ लेते हैं, अगर उसे लंबे समय तक ऐसे ही इग्नोर किया जाए तो यह किसी जानलेवा बीमारी से कम नहीं होती है। इस लेख में जानें आखिर क्यों हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे कैंसर से तुलना करते हैं।

Written By: Mukesh Sharma | Published : May 27, 2026 7:26 AM IST

Medically Verified By: Dr. Akhil Kumar Rustagi

obesity risk for health (Image Credit: chatgpt)

कैंसर जैसी बीमारियां जिनका नाम सुनकर भी लोग डर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशन भी हैं जिन्हें आज के समय में बहुत कॉमन समझ लिया गया है। मोटापा यानी शरीर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाना कोई आम चीज नहीं है बल्कि बेहद गंभीर और जानलेवा कंडीशन है, लेकिन लोगों ने सिर्फ इसे खराब लाइफस्टाइल का नतीजा समझ कर हल्के में ले लिया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लंबे समय से मोटापा रहना आपके स्वास्थ्य के लिए किसी कैंसर से कम नहीं है। ShardaCare-Healthcity हॉस्पिटल के कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी (CTVS) डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर एंड एचओडी डॉ. अखिल कुमार रुस्तगी के अनुसार मोटापा सिर्फ वजन बढ़ने की समस्या नहीं बल्कि यह धीरे-धीरे कई गंभीर बीमारियों की जड़ बनता जा रहा है। अगर मोटापे को समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो यह शरीर को उसी तरह नुकसान पहुंचा सकता है जैसे कोई कैंसर जैसी बीमारी।

हम ये नहीं कह रहे कि मोटापा कैंसर जैसी कोई बीमारी है, बल्कि हम लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से लोग कैंसर जैसी बीमारियों को गंभीरता से लेते हैं, उसी तरह से मोटापे को गंभीरता से लेना भी जरूरी है। क्योंकि मोटापा ऐसी हेल्थ कंडीशन है जो हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लिवर, स्ट्रोक और यहां तक कि कई तरह के कैंसर होने के खतरे को बढ़ा सकता है। अगर मोटापा इतनी सारी जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है, तो इसे कैंसर जैसी किसी गंभीर बीमारी से कम समझना भी नहीं चाहिए।

Dr. Akhil Kumar Rustagi, Senior Director and HOD - cardiothoracic and vascular surgery (CTVS), cardiac sciences, ShardaCare-Healthcity (Cardiac Sciences)

बढ़ता वजन एक चिंता का विषय होना चाहिए

आजकल बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक तेजी से शरीर का वजन बढ़ रहा है, जो एक गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन अभी भी इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि आजकल खराब जीवनशैली, घंटों बैठकर काम करना, जंक फूड, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी आदि को बहुत कॉमन समझने लगे हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब शरीर का वजन कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो उससे कई जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

मोटापा कैसे बनता है गंभीर बीमारी की वजह?

शरीर में बहुत ज्यादा फैट जमा होना यानी मोटापा सिर्फ आपके लुक में हुआ एक बदलाव नहीं बल्कि अंदरूनी अंगों को प्रभावित करने वाली एक गंभीर हेल्थ कंडीशन है। शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी हार्मोन और मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देती है। इससे शरीर में सूजन बढ़ती है और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल व ब्लड शुगर का स्तर असंतुलित होने लगता है। मोटापे के कारण हार्ट को ब्लड पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा मोटापा शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है।

मोटापे और कैंसर का रिश्ता

जिस “कैंसर” का नाम सुनकर आप डर जाते हैं, उसी के साथ मोटापे का खास रिश्ता होता है या यूं मान लीजिए कि ये किसी दोस्त से कम नहीं है। क्योंकि रिसर्च में भी पाया गया है कि मोटापा कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकता है। मोटापा होगा तो बॉडी के अंदर लगातार इन्फ्लेमेशन बनी रहेगी, हार्मोनल चेंज होते रहेंगे जो कोशिकाओं को असामान्य बदलाव के खतरे को बढ़ा देते हैं यानी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

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कई रिसर्चों में पाया गया है कि मोटापे से होने वाली कई बीमारियां हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर और लिवर कैंसर जैसे गंभीर कैंसर भी शामिल हैं। यही कारण है कि डॉक्टर मोटापे को “साइलेंट हेल्थ रिस्क” मानते हैं, क्योंकि इसके नुकसान धीरे-धीरे सामने आते हैं। इसके अलावा भी मोटापे से होने वाली बीमारियां हैं,

इन संकेतों को नजरअंदाज न करें

कुछ संकेत हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉ. से संपर्क करना चाहिए -

शरीर का वजन लगातार बढ़ने लगना

थोड़ी शारीरिक गतिविधि करने पर सांस फूलना

ब्लड प्रेशर हाई रहना

नींद ठीक से न आना

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल मोटापा और उससे होने वाली बीमारियों से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs क्या मोटापे से हार्ट डिजिज का रिस्क बढ़ता है? जी हां, मोटापा हार्ट डिजिज का एक रिस्क फैक्टर होता है। मोटापा बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं? मोटापा बढ़ने के पीछे आपकी लाइफस्टाइल, खान-पान की आदतें, कसरत ना करने की आदत, जंक फूड अधिक खाने की आदत, कुछ क्रोनिक बीमारियां और अनुवांशिकी जैसे कारण हो सकते हैं। मोटापा बढ़ने से किन बीमारियों का खतरा बढ़ता है? शरीर का वजन बढ़ने या मोटापे से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लिवर डिजिज, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और हार्ट डिजिज जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है।