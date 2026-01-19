हमारे शरीर को विटामिन B12 की ज़रूरत क्यों होती है? जानें, किसमें पाया जाता है Vitamin B12

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Sources of vitamin B12 : पिछले कुछ सालों से विटामिन B12 की कमी भारत में सबसे आम न्यूट्रिशनल कमियों में से एक बनती जा रही है। दरअसल, अस्त-व्यस्त लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान-पान की वजह से शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिनमें से एक विटमिन बी 12 की कमी भी है। डॉक्टर्स का मानना है कि अब B12 का कम लेवल विटामिन D की कमी जितना ही आम हो गया है, खासकर उन लोगों में जो शाकाहारी खाना खाते हैं। दऱअसल, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि विटामिन B12 मुख्य रूप से जानवरों से मिलने वाले खाने में पाया जाता है। ऐसे में अगर आप अपनी डाइट को सही से प्लान नहीं करते हैं या फिर हर पोषक तत्व की पूर्ति के लिए कोई सप्लीमेंट नहीं लेते है, तो इससे आपकी बॉडी में बी12 की काफी कमी हो सकती है।
बी12 हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। दरअसल, इससे शरीर में एनर्जी बनाए रखने और नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में मदद मिलती है। ऐसे में अगर आपकी बॉडी में बी12 की कमी होने लगती है, तो शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है और लगातार थकान महसूस होने लगती है। इसके अलावा, हाथों या पैरों में झुनझुनी और फोकस करने में दिक्कत भी बी 12 की कमी की वजह से ही होती है।
डॉक्टर्स की मानें, तो विटामिन B12 माइलिन शीथ को बनाए रखकर एक न्यूरोलॉजिकल कवच की तरह काम करता है, जो कि नर्व सिग्नल्स को शार्प बनाए रखता है। जब शरीर में B12 का लेवल कम होता है, तो यह परत कमजोर हो जाती है, जिससे नसों से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं। B12 DNA सिंथेसिस और हेल्दी रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन के लिए भी ज़रूरी है। बॉडी मेंं अगर इसकी कमी हो जाए, तो सेल्स बेकार और बड़े बनने लगते हैं जिससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। यहां हम आपको शाकाहारी लोगों के लिए खाने योग्य कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो विटामिन बी12 का अच्छा सोर्स हैं।
दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते है। अगर आप विटामिन B12 की प्राप्ति चाहते है, तो दूध इसका एक प्राकृतिक स्रोत है और यह हड्डियों के स्वास्थ्य को भी सपोर्ट करता है।
दही भी B12 से भरपूर होत है। दरअसल, इसके प्रोबायोटिक्स के कारण यह पेट के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो घर का बना दही आज़माएं। आपको फर्क महसूस होगा।
पनीर भी डेयरी प्रोडक्ट है। इसमें प्रोटीन के साथ-साथ विटामिन B12 भी होता है। इसलिए शाकाहरी लोग विटामिन बी 12 की पूर्ति के लिए पनीर क सेवन कर सकते हैं।
छाछ भी दही को फेटकर बनाया जाता है, लेकिन इसमें भी B12 की भरपूर मात्रा होती है। यह पचाने में भी आसान होता है।
नेचुरल फर्मेंटेशन जैसे- इडली या डोसा बैटर सहित में भी B12 की कुछ मात्रा हो सकती है। तो अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं, तो भी आपके सरीर में बी 12 क जरूरी लेवल बना रहेगा।
