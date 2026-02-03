यूरिक एसिड में घुटनों का दर्द क्यों परेशान करता है? जानें दोनों में कनेक्शन

High Uric Acid: घुटनों में दर्द एक आम समस्या है। यह हाई यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है। जानें, यूरिक एसिड बढ़ने से घुटनों में दर्द क्यों होने लगता है?

High Uric Acid and Knee Pain: यूरिक एसिड शरीर में बनने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। यह प्यूरीन नामक रसायन के टूटने से बनता है, जो शरीर और कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। आमतौर पर यूरिक एसिड किडनी के जरिए पेशाब के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन, जब इसका स्तर बढ़ जाता है तो किडनी पूरा यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती है। इस स्थिति में रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने पर जोड़ों में दर्द एक आम समस्या है। यह घुटनों और टखनों को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के डायरेक्टर-रूमेटोलॉजी डॉ. राहुल जैन से जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने से घुटनों में दर्द क्यों होता है?

यूरिक एसिड और घुटनों के दर्द में संबंध क्या है?

हाई यूरिक एसिड और घुटनों के दर्द में सीधा संबंध होता है। दरअसल, यूरिक एसिड बढ़ने से क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो जाते हैं और इससे घुटने प्रभावित होते हैं। इस स्थिति को गाउट कहा जाता है। गाउट की वजह से घुटनों और जोड़ो में सूजन और दर्द होता है। हालांकि, गाउट के अधिकतर मामलों में पैर का अंगूठा और टखना सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। लेकिन, सभी मामलों में घुटनों के दर्द को गाउट या यूरिक एसिड से जोड़ना सही नहीं है।

ऑस्टियोआर्थराइटिस और यूरिक एसिड

घुटनों के दर्द का सबसे आम कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस माना जाता है, जिसमें जोड़ की कार्टिलेज धीरे-धीरे घिस जाती है। इसकी वजह से घुटनों में दर्द बढ़ जाता है और चलने-फिरने में भी मुश्किल होती है। कई बार ब्लड टेस्ट में यूरिक एसिड थोड़ा बढ़ा हुआ पाया जाता है, जिससे लोगों को लगता है कि घुटनों में दर्द यूरिक एसिड बढ़ने से हो रहा है। जबकि, ज्यादातर मामलों में हाई यूरिक एसिड और घुटनों के दर्द में सीधा संबंध नहीं है।

यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करें?

यूरिक एसिड कम करने के लिए आप पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं। इससे अतिरिक्त यूरिक एसिड बाहर निकल जाएगा।

रेड मीट, सी फूड आदि के सेवन से परहेज करें। ये खाद्य पदार्थ यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं।

अपनी डाइट में फाइबर युक्त आहार शामिल करें। साबुत अनाज और ओट्स का सेवन करें।

शामिल करें। साबुत अनाज और ओट्स का सेवन करें। विटामिन सी से भरपूर डाइट ले। नींबू, संतरा और आंवले का सेवन करें।

घुटनों के दर्द का सही कारण कैसे पता करें?

घुटनों के दर्द का कारण समझने के लिए सिर्फ ब्लड टेस्ट पर्याप्त नहीं माना जाता है। अगर आपको अक्सर ही घुटनों में दर्द रहता है, तो इस स्थिति में दर्द के पैटर्न को समझना भी बहुत जरूरी है। घुटनों का दर्द सिर्फ हाई यूरिक एसिड से नहीं, यह गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस से संबंधित भी हो सकता है।

