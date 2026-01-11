Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Jaw Pain Kyu Hota Hai: आपने भी कभी न कभी जबड़े में होने वाले दर्द को महसूस किया होगा। कुछ लोगों का दर्द सहनीय होता है तो कुछ इस दौरान हल्का सा भी मुंह नहीं हिला पाते हैं। यह दर्द दिनभर के कामों जैसे बोलने और खाना खाने में भी दिक्कत देता है। जबड़े में अचानक दर्द के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जो मामूली मांसपेशियों के खिंचाव से लेकर गंभीर हृदय संबंधी समस्याओं तक फैले होते हैं। यह समस्या कितना गंभीर है, यह जानने के लिए हमने आकाश हेल्थकेयर में बतौर सीनियर कंसल्टेंट और डेंटिस्ट्री विभाग की हेड डॉक्टर भूमिका मदान से बात की।
उन्होंने बताया कि 'कई बार लोग अचानक महसूस करते हैं कि उनके जबड़े में तेज दर्द हो रहा है। यह दर्द बोलते समय,खाना चबाते वक्त या मुंह खोलते समय बढ़ सकता है। कई मामलों में यह दर्द कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन कभी-कभी यह किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है।' आइए जानते हैं कि जबड़े में अचानक दर्द होने के डॉक्टर ने क्या कारण बताए हैं।
जबड़े में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से 5 मुख्य कारणों के बारे में डॉक्टर ने बताया है। यह हैं-
जबड़े की हड्डी और खोपड़ी को जोड़ने वाला जोड़ TMJ कहलाता है। इस जोड़ में सूजन या खिंचाव होने पर जबड़े में दर्द, क्लिक की आवाज और मुंह खोलने में परेशानी हो सकती है।
दांत में कीड़ा, इन्फेक्शन, अक्ल दाढ़ का उभरना या मसूड़ों की बीमारी भी जबड़े के दर्द का कारण बन सकती है। कई बार दर्द दांत से शुरू होकर पूरे जबड़े में फैल जाता है।
ज्यादा तनाव में लोग अनजाने में दांत भींचते या पीसते हैं, जिससे जबड़े की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और दर्द हो सकता है।
ऊपरी जबड़े के ऊपर साइनस कैविटी होती है। साइनस में सूजन या इंफेक्शन होने पर जबड़े और चेहरे में दर्द महसूस हो सकता है।
मुंह ज्यादा देर तक खुला रखना, जम्हाई लेते समय झटका लगना या किसी चोट के कारण भी जबड़े में अचानक दर्द हो सकता है।
डॉक्टर कहते हैं कि 'जबड़े में अचानक होने वाला दर्द अक्सर TMJ डिसऑर्डर, तनाव या दांतों से जुड़ी समस्या के कारणहोता है। अगर दर्द बार-बार हो रहा है, सूजन है या मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।'
अगर जबड़े का दर्द कई दिनों तक बना रहे, सूजन बढ़ जाए, बुखार आए या दर्द कान, सिर या गर्दन तक फैलने लगे तो तुरंत डेंटिस्ट या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जबड़े में अचानक दर्द आम समस्या लग सकती है, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सही समय पर पहचान और इलाज से इस दर्द से आसानी से राहत पाई जा सकती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
