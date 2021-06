बच्‍चों को घर के खाने से ज्‍यादा अच्‍छा बाहर का खाना लगता है।इसलिए छोटे बच्‍चे अक्‍सर अपने पेरेंट्स से जंक फूड जैसे कि चाऊमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्‍जा और चॉकलेट खाने की जिद्द करते हैं। अगर उन्‍हें ये सब न मिले तो वो घर का खाना भी नहीं खाते। पेरेंट्स बच्‍चों को खुश करने और घर का खाना खिलाने के लालच में थोड़ा बहुत जंक फूड खिला देते हैं। लेकिन ऐसी चीजों को पचाना बच्‍चों के लिए मुश्किल होता है। जिसके चलते बच्‍चों को ब्‍लोटिंग और पेट में दर्द जैसी समस्‍या हो जाती है। घर के बड़े भी बच्‍चों के पेट फूलने (Bloated stomach in kids in hindi) को जंक फूड खाने का कारण मानकर इन्‍हें आगे से न खाने की सलाह देते हैं। लेकिन क्‍या आपको वाकई पता है कि बच्‍चों का पेट क्‍यों फूलता है? क्‍या आपके बच्‍चे के पेट फूलने का कारण जंक फूड है या फिर इसके पीछे कोई खतरनाक मेडिकल कंडीशन है? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बच्‍चों का पेट अपने आप क्‍यों फूल जाता है और इसके क्‍या कारण और उपाय हैं। तो आइए जानते हैं- Also Read - Ayurvedic Remedies: पेट फूलना, पेटदर्द, मरोड़ और गैस की समस्‍या के ये हैं 6 आयुर्वेदिक उपचार, जानिए प्रयोग का तरीका

इन कारणों से फूलता है बच्‍चों का अचानक पेट (Reasons Why Children Stomach Bloated)

बच्‍चों के अचानक पेट फूलने का कारण कब्‍ज हो सकती है। जब बच्‍चे को कब्‍ज होती है तो उसे मल त्‍यागने में दिक्‍कत होती है, लेकिन वो इस बदलाव को न समझ पाता है और न उसे ये पता होता है कि यह एक समस्‍या है जिसे घरवालों को बताना चाहिए। इसलिए पेट फूलने पर आप खुद बच्‍चे से पूछ सकते हैं कि उन्‍हें पॉटी सही तरह से आ रही है या नहीं। ऐसी कंडीशन में बच्‍चा उदास हो जाता है।

दूध में लैक्‍टोज होता है, जिसका ज्‍यादा सेवन करने पर पेट फूल जाता है। अगर आप अपने बच्‍चे को हेल्‍दी रखने की मंशा से ज्‍यादा दूध पिलाती हैं या ऐसी चीजें खिला रही हैं जिसमें लैक्‍टोज होता है तो बच्‍चे का पेट फूल सकता है। इस स्थिति में बच्‍चे का पेट फूलता है और पेट में दर्द भी होता है।

अगर बच्‍चा बहुत हैवी डाइट ले रहा है तब भी पेट फूल सकता है। ऐसी स्थिति में बच्‍चे के शरीर में प्रोबायोटिक्स और एंजाइम बनने में समय लगता है।

बनने में समय लगता है। जब छोटे बच्‍चे बहुत तेज-तेज ब्रेस्‍टफीड करते हैं तो भी उनका पेट फूल जाता है। अगर बच्‍चे ऐसा कर रहे हैं तो उन्‍हें रुककर दूध पिलाएं।

इसके अलावा जंक फूड का सेवन भी बच्‍चों में पेट फूलने का कारण बन सकता है।

क्‍या हैं इससे बचने के उपाय