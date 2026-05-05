मेनोपॉज के बाद ओवेरियन कैंसर का खतरा क्यों बढ़ जाता है? ऐसे दिखते हैं ओवेरियन कैंसर के शुरुआती लक्षण

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Written By: Rashmi Upadhyay | Published : May 5, 2026 4:39 PM IST
Medically Verified By: Dr. Anusha Rao P
मेनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव आते हैं। इन्हीं बदलावों के बीच महिलाओं में ओवेरियन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ओवेरियन कैंसर को अक्सर 'साइलेंट किलर' कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण शुरुआती चरणों में बहुत स्पष्ट नहीं होते। अब तक हुई रिसर्च बताती हैं कि बढ़ती उम्र, विशेष रूप से मेनोपॉज के बाद, इस कैंसर का खतरा काफी बढ़ा देते हैं। अधिकांश ओवेरियन कैंसर के मामले 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं में ही दिखते हैं। क्योंकि हर साल 8 मई को विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस मनाया जाता है ऐसे में आज हम एक खास विषय पर बात करेंगे कि मेनोपॉज के बाद ओवेरियन कैंसर का रिस्क क्यों बढ़ जाता है। हैदराबाद के सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. अनुषा राव पी. ने बहुत आसान भाषा में इस खास विषय पर हमारे साथ बात की है।
बढ़ती उम्र में यानि कि 50-60 साल की उम्र के बाद ओवेरियन कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है जिसका सबसे बड़ा कारण हॉर्मोनल बदलाव है। यदि परिवार में मां, बहन या बेटी को ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर रहा हो, तो आनुवंशिक कारणों से यह खतरा अगली पीढ़ी में भी बढ़ जाता है। कुछ अध्ययन बताते हैं कि मेनोपॉज के लक्षणों के लिए लंबे समय तक ली गई एस्ट्रोजन-ओनली थेरेपी भी खतरे को बढ़ा सकती है। इसके अलावा अधिक वजन वाली महिलाओं में इस कैंसर का खतरा तुलनात्मक रूप से अधिक पाया गया है।
मेनोपॉज के बाद महिलाओं को अक्सर लगता है कि पेट फूलना या थकान बढ़ती उम्र के सामान्य लक्षण हैं, ऐसे में महिलाएं अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन ये ओवेरियन कैंसर के संकेत भी हो सकते हैं। नीचे टेबल में समझिए कि बढ़ती उम्र और ओवेरियन कैंसर के लक्षणों में क्या फर्क है।
|लक्षण
|बढ़ती उम्र के लक्षण
|ओवेरियन कैंसर के लक्षण
|पेट की सूजन
|कभी-कभी होती है, भारी खाने या गैस के कारण। कुछ घंटों में ठीक हो जाती है।
|लगातार बनी रहती है। पेट हर समय फूला हुआ महसूस होता है और धीरे-धीरे बढ़ता है।
|खाने की आदत
|भूख सामान्य रहती है, बस पाचन थोड़ा धीमा हो जाता है।
|पेट जल्दी भर जाता है। थोड़ा सा खाने पर भी ऐसा लगता है जैसे पेट भर गया है।
|पेशाब की समस्या
|उम्र के साथ कंट्रोल थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन यह धीरे-धीरे होता है।
|बार-बार पेशाब आना या पेशाब कंट्रोल न कर पाना।
|पेट/पेल्विक दर्द
|मांसपेशियों में खिंचाव या कब्ज के कारण हल्का दर्द जो आता-जाता रहता है।
|लगातार और नया दर्द। पेट के निचले हिस्से या कूल्हे में बना रहने वाला दर्द।
|वजन में बदलाव
|धीरे-धीरे वजन बढ़ना या कम होना।
|बिना किसी कारण के वजन कम होना या पेट का बढ़ना।
|अवधि
|कुछ दिनों में घरेलू उपचार या आराम से ठीक हो जाता है।
|लक्षण लगातार बने रहते हैं और समय के साथ बिगड़ते हैं।
जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राम होता है ऐसे ओवेरियन कैंसर के लिए कोई एक रूटीन टेस्ट नहीं है। फिर भी, लक्षण महसूस होने पर डॉक्टर निम्नलिखित जांच करते हैं:
यदि ऊपर बताए गए लक्षण (जैसे सूजन या पेट दर्द) महीने में 12 से अधिक बार महसूस हों, तो तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें। मेनोपॉज के बाद 'एनुअल चेकअप' (वार्षिक जांच) करवाना सबसे समझदारी भरा कदम है।
Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी केवल आपकी जागरुकता के लिए हैं। अगर आपको लंबे समय तक कोई खास लक्षण महसूस हो रहा है तो परेशान न हो, समय पर डॉक्टर को दिखाकर जांच कराएं।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.