मानसून में प्रेग्नेंसी के दौरान क्यों बढ़ जाता है इंफेक्शन का खतरा? एक्सपर्ट से जानें

मानसून में कई तरह के इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बचने के लिए हम सावधानियां बरत सकते हैं. लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए ज्यादा परेशानी भरा होता है। आइए जानते हैं क्यों।

Medically Verified By: Dr Astha Dayal

Monsoon and pregnancy (Image Credit- ChatGPT)

बारिश का मौसम अपने साथ कुछ इंफेक्शन्स भी लेकर आता है। बारिश आते ही गर्मी से राहत तो मिल जाती है, लेकिन यह मौसम स्वास्थ्य पर बुरा असर भी डाल सकता है। खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए यही मौसम कुछ नई मुश्किलें भी लेकर आता है। इसलिए आइए आज हम इस विषय पर सीके बिरला हॉस्पिटल, गुरुग्राम की ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की डॉक्टर आस्था दयाल से जानते हैं।

वह बताती हैं कि गर्भावस्था में शरीर की इम्यूनिटी अपने आप कुछ हद तक कमजोर हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि शरीर भ्रूण को बाहरी तत्व समझकर रिजेक्ट न कर दे। लेकिन इसी वजह से मानसून की नमी, जगह-जगह जमा पानी और बैक्टीरिया व फंगस के पनपने के लिए अनुकूल माहौल बनने पर प्रेग्नेंट महिलाएं जल्दी संक्रमण की चपेट में आ जाती हैं। आइए इस विषय पर विस्तार से जानते हैं।

मानसून में बढ़ने लगते हैं यूटीआई के मामले

मानसून में गर्भवति महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के मामले अचानक बढ़ जाते हैं, और डॉक्टर इसकी वजह भी साफ बताती हैं। नमी वाले मौसम में पसीना और गीलापन त्वचा पर काफी देर तक बना रहता है, जो बैक्टीरिया के पनपने के लिए एकदम सही जगह बन जाता है। इसके साथ ही हार्मोनल बदलाव के चलते वेजाइनल पीएच भी बदलता रहता है। इससे यीस्ट इंफेक्शन जैसी फंगल दिक्कतें भी परेशान करने लगती हैं।

डॉक्टर कहती हैं, “यहां एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर यूटीआई का समय पर इलाज न हो, तो कुछ गंभीर मामलों में यह प्रीटर्म लेबर, यानी समय से पहले डिलीवरी तक की वजह बन सकता है।”

ये बीमारियां भी बढ़ा सकती हैं जोखिम

डॉक्टर आस्था कहती हैं कि सिर्फ यूटीआई ही नहीं, बल्कि मानसून पानी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का भी सीजन होता है। डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड इस मौसम में बड़ा खतरा बनकर सामने आते हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान डेंगू होने पर प्लेटलेट्स तेजी से गिर सकते हैं और भी गंभीर रूप ले सकते हैं। वहीं दूषित पानी या खाने से टाइफाइड और पेट के इंफेक्शन होने का खतरा भी बना रहता है। इनका असर सिर्फ मां ही नहीं, बल्कि भ्रूण की सेहत पर भी पड़ सकता है।

बचाव कैसे करें?

डॉक्टर की सलाह बहुत सीधी है, “सूती और ढीले कपड़े पहनें, इंटिमेट एरिया को सूखा-साफ रखें, और पानी खूब पिएं ताकि यूटीआई से बचा जा सके। घर के आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी या रिपेलेंट का इस्तेमाल करें, और बाहर का या कटा हुआ खाना खाने से जितना बचा जाए उतना अच्छा। और सबसे जरूरी- बुखार, जलन, अजीब-सा डिस्चार्ज या पेट दर्द जैसी कोई भी बात नज़रअंदाज़ न करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें।

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कौन से लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें?

अगर मानसून में आपको ऐसा लगे कि बुखार, पेशाब करते समय जलन, जननांगों में जलन, भ्रूण की हलचल कम महसूस होना, तेज पेट दर्द, ब्लीडिंग आदि हो रहे हैं तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं। उन्हें अपनी समस्या बताएं।

डिस्क्लेमर: मानसून में गर्भवती महिलाओं को अपनी सेहत के साथ-साथ हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि बरसात के इस मौसम में टाइट कपड़े न पहनें। अगर आपको लगे कि जी मचल रहा है या स्किन पर बहुत ही ज्यादा जलन और खुजली हो रही है, तो डॉक्टर को दिखाएं।