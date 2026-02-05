Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Diabetes and Heart Diseases: ज्यादातर लोग डायबिटीज को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन, आपको बता दें कि डायबिटीज शरीर को धीरे-धीरे खोखला कर देता है। यह शरीर के कई जरूरी अंगों को नुकसान पहुंचाता है, इसमें हार्ट हेल्थ भी एक है। डायबिटीज की वजह से हृदय स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। डायबिटीज रोगियों में हृदय रोगों का खतरा, आम लोगों की तुलना में काफी ज्यादा रहता है। डायबिटीज रोगों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम भी बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि डायबिटीज रोगियों में ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है और यह धमनियों को प्रभावित कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डायबिटीज और हार्ट हेल्थ में क्या संबंध है? आइए, आकाश हेल्थकेयर की सीनियर कंसल्टेंट-एंडोक्रिनोलॉजी डॉ. मोनिका शर्मा (Dr. Monika Sharma, Senior Consultant - Endocrinology, Aakash Healthcare) से जानते हैं डायबिटीज की वजह से हार्ट हेल्थ को कैसे नुकसान पहुंचता है?
आपको बता दें कि डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। जब लंबे समय तक ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो इससे रक्त वाहिकाओं (ब्लड वेसल्स) को नुकसान पहुंचता है। इसकी वजह से धमनियां सख्त और संकरी होने लगती हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हृदय रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस स्थिति को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है।
डायबिटीज रोगियों में हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापे जैसी समस्याएं भी होती हैं। इन स्थितियों में दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है और हृदय को नुकसान पहुंचने लगता है।
डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कोशिकाएं ग्लूकोज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। इससे सूजन बढ़ जाती है और दिल की कार्यप्रणाली प्रभावित हो जाती है।
डायबिटीज रोगियों में कई हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इसमें शामिल हैं-
कई बार डायबिटीज रोगियों में हार्ट अटैक के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। इसे साइलेंट हार्ट अटैक भी कहा जाता है। इसलिए आपको समय-समय आपको ब्लड शुगर लेवल जरूर चेक करना चाहिए।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
