मोबाइल स्क्रॉलिंग से दिमाग क्यों थक जाता है? डॉक्टर से जानें इसके पीछे की वजह

Why does scrolling on my phone make me tired : आपने कभी सोचा है कि आप जब फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आप थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं। आइए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं।

phone scrolling

What does phone scrolling do to your brain : आजकल हर किसी के पास मोबाइल फोन है, जो काफी जरूरी भी है। आज के टैक्नोलॉजी के इस युग में ज्यादातर काम फोन के जरिए ही होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट, ये सभी काम फोन ने काफी आसान बना दिए हैं। खैर,जहां फोन के कुछ फायदे हैं वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। दरअसल, फोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसी कुछ ऐसी ऐप्स भी होते हैं, जिनपर व्यक्ति घंटों बिता देता है और समय का पता भी नहीं चलता है। हालांकि, मोबाइल स्क्रॉलिंग की इस आदत से दिमाग इतना थक जाता है कि दूसरा कोई काम करने का मन भी नहीं होता है।

फरीदाबाद के फॉर्टिस अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. विनीत बांगा का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोबाइल को लगातार स्क्रॉल करते रहने से ब्रेन लगातार उत्तेजित होता है, जिससे डोपामाइन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स डिस्बैलेंस हो जाते हैं। इससे फोकस में कमी आती है। इसे पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम कहते हैं, जो मानसिक थकान और चिड़चिड़ेपन का कारण बनता है। इसके अलावा, फोन के ज्यादा इस्तेमाल से नींद भी बाधित होती है। ऐसे में अगर आप फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे दिमाग की ऊर्जा भी काफी कम हो जाती है।

मोबाइल स्क्रॉलिंग से दिमाग थकने के मुख्य कारण

डोपामाइन और रिवॉर्ड सिस्टम

जब हम लगातार रील्स या शॉर्ट वीडियोज देखते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं, तो इससे डोपामाइन बढ़ता-घटता रहता है। इससे न सिर्फ आपका दिमाग थकता है बल्कि आपका ध्यान भी भटकता है और दूसरे किसी काम में आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इससे मानसिक थकान होने लगती है।

कोर्टिसोल का बढ़ना

जब आप फोन पर लगातार एक्टिव रहते हैं, तो हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आएं, जो निगेटिव हों। ऐसी चीजों को बार-बार देखने से आपके मन पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे आपको तनाव हो सकता है। तनाव बढ़ने का कारण कोर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है। ऐसे में जब यह हार्मोन बढ़ता है तो आपका मूड खराब होता है और आपकी बेचौनी लगातार बढ़ती जाती है।

ज्यादातर जानकारी से होने वाली थकान

कई बार जब आप लगातार फोन पर नई-नई चीजें देखते रहते हैं, तो इससे आपका दिमाग थक जाता है। इसे संज्ञानात्मक थकान कहते हैं। इस स्थिति में आसान सा काम भी मुश्किल लगने लगता है और फोकस करना मुश्किल हो जाता है।

ब्लू लाइट और मेलाटोनिन

डॉक्टर्स की मानें, तो फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपकी नींद पर बुरा असर डालती है। यह मेलाटोनिन हार्मोन को कम करती है, जो नींद के लिए ज़रूरी होता है। इससे नींद की क्वालिटी खराब होती है, जो मानसिक थकान का कारण बनती है।

You may like to read

डॉक्टरों की मानें, तो फोन पर स्क्रॉल करने की यह आदत आपकी मानसिक हेल्थ के लिए काफी खतरनाक साबित होती है। इससे ब्रेन रोट नाम की स्थिति पैदा हो सकती है। यह आदत तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन और अकेलापन बढ़ाती है। इसलिए फोन का इस्तेमाल कम ही करें।

TRENDING NOW

Highlights