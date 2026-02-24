दांतों में पस क्यों जमता है? क्या इलाज में देरी से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है

Dental Care: हममें से कई लोगों को दांत में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि या तो रूट खराब हो गई हैं या फिर दांत में पस जम गया है। आइए डॉक्टर से जानते हैं दांतों पर पस क्यों जमता है?

Daant Mai Pas Kaise Jan Jata Hai: दांतों और मसूड़ों की समस्या को अक्सर लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन समय पर इलाज न कराने पर यही समस्या गंभीर रूप ले सकती है। कई लोगों के मसूड़ों में सूजन के साथ पस बनने लगता है, जिसे मेडिकल भाषा में डेंटल एब्सेस कहा जाता है। आकाश हेल्थकेयर की सीनियर कंसल्टेंट और Dentistry हेड डॉक्टर भूमिका मदान के अनुसार यह बैक्टीरियल संक्रमण का संकेत है और इसे हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है।

डेंटल सर्जन भूमिका मदान कहते हैं कि 'दांतों में पस बनने की समस्या आमतौर पर मसूड़ों या दांत की जड़ में संक्रमण के कारण होती है। जब दांतों में कीड़ा लगने के बाद समय पर इलाज नहीं कराया जाता या मसूड़ों में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, तो संक्रमण धीरे-धीरे जड़ तक पहुंच जाता है। इसके कारण पस बनता है, दर्द बढ़ता है और सूजन भी दिखाई देती है।’ आइए हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि आखिर दांत में पस बनने के मुख्य कारण क्या हैं।

दांतों में पस बनने के मुख्य कारण

दांतों पर पस बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे-

दांतों में कैविटी का लंबे समय तक इलाज न कराना मसूड़ों की बीमारी (पायरिया) दांत टूटने या चोट लगने के बाद संक्रमण खराब ओरल हाइजीन डायबिटीज के मरीजों में संक्रमण का खतरा अधिक होना

एक्सपर्ट बताती हैं कि अगर ब्रश सही तरीके से न किया जाए और दांतों के बीच फंसे खाने के पार्टिकल साफ न हों तो बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं।

पस बनने के शुरुआती संकेत

मसूड़ों में सूजन दांत में तेज दर्द मुंह से बदबू आना गर्म या ठंडा लगना मसूड़ों से पस निकलना चेहरे में हल्की सूजन

डॉक्टर कहती हैं कि ‘इन लक्षणों को नजरअंदाज करने से संक्रमण दांत की जड़ और जबड़े तक फैल सकता है।’

क्या समय पर इलाज न कराने से कैंसर हो सकता है?

लोगों में यह डर आम है कि दांतों में पस या लंबे समय तक मसूड़ों का संक्रमण रहने से कैंसर हो सकता है। विशेषज्ञ का कहना है कि सीधे तौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक चलने वाला संक्रमण जोखिम बढ़ा सकता है। डॉक्टर स्पष्ट करती हैं, ‘दांतों में पस होना सीधे कैंसर का कारण नहीं है, लेकिन यदि मुंह में लंबे समय तक संक्रमण, सूजन या घाव बना रहे और उसका इलाज न कराया जाए तो ओरल कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए किसी भी तरह की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।’

विशेषज्ञ बताते हैं कि मुंह के स्वास्थ्य और कैंसर के बीच अप्रत्यक्ष संबंध देखा गया है, खासकर उन लोगों में जो तंबाकू या गुटखा का सेवन करते हैं।

इलाज कैसे किया जाता है?

दांतों में पस बनने पर डॉक्टर स्थिति के अनुसार इलाज करते हैं-

रूट कैनाल ट्रीटमेंट

एंटीबायोटिक दवाएं

मसूड़ों की सफाई (डीप क्लीनिंग)

गंभीर स्थिति में दांत निकालना

समय पर इलाज कराने से संक्रमण पूरी तरह ठीक हो सकता है।

कैसे करें बचाव

दिन में दो बार ब्रश करें

फ्लॉस का उपयोग करें

हर 6 महीने में डेंटल चेकअप कराएं

मीठे और चिपचिपे खाद्य पदार्थ कम लें

तंबाकू से दूर रहें

डॉक्टर कहते हैं कि ‘मुंह की सफाई को हल्के में न लें। दांतों की छोटी समस्या भी बड़े संक्रमण में बदल सकती है। नियमित जांच और सही ओरल हाइजीन से दांतों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है।’

दांतों पर पस बनना संक्रमण का संकेत है और इसे नजरअंदाज करना गंभीर जटिलताओं को जन्म दे सकता है। हालांकि यह सीधे कैंसर का कारण नहीं है, लेकिन लंबे समय तक समस्या रहने पर जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए दर्द या सूजन दिखने पर तुरंत दंत चिकित्सक से संपर्क करना जरूरी है।

