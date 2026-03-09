सही पोजीशन में बैठने के बाद भी गर्दन और कमर दर्द क्यों होता है?

Baithne Ki Position Ko Kaise Thik Kare: क्या आप भी सही पोजीशन में बैठते हैं, लेकिन फिर भी कभी कंधा दुखता है तो कभी कमर? आइए आपको बताते हैं ऐसा क्यों होता है।

Sahi Position Mai Baithne Par Bhi Body Pain Kyu Hota Hai: आजकल हम उम्र के व्यक्ति को शरीर के अलग-अलग हिस्सों जैसे पीठ, कमर, हिप, कंधे व गर्दन आदि का दर्द रहता ही है। अगर हम इसका एक बड़ा कारण गलत पोश्चर को मानें तो यह काफी हद तक तो ठीक होगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। क्योंकि आजकल इन हिस्सों में उन लोगों को भी दर्द होता है जो सही पोजीशन में बैठते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? यह कोई भी नहीं समझ पाता। आकाश हेल्थकेयर के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आशीष चौधरी कहते हैं कि

'कई लोग यह सोचते हैं कि अगर वे सही पोजीशन में बैठेंगे तो उन्हें दर्द नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सही तरीके से बैठने के बावजूद भी गर्दन, कंधे या कमर में दर्द महसूस करने लगता है।'

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, शरीर में होने वाला यह दर्द केवल बैठने की पोजीशन से ही नहीं जुड़ा होता, बल्कि इसके पीछे मसल्स की कमजोरी, पोषण की कमी, लंबे समय तक बैठे रहना और रीढ़ से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। आइए हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं, ताकि सही कारण और इलाज जानकर हम अपनी समस्या को ठीक कर पाएं।

लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना

भले ही आप सही पोजीशन में बैठे हों, लेकिन यदि आप कई घंटों तक लगातार बैठे रहते हैं तो मसल्स पर दबाव बढ़ने लगता है। इससे मसल्स में जकड़न और दर्द हो सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जब शरीर लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहता है तो रक्त संचार प्रभावित हो सकता है और मांसपेशियों में थकान बढ़ने लगती है। यही वजह है कि कई लोगों को ऑफिस में लंबे समय तक बैठने के बाद गर्दन और कमर दर्द महसूस होता है। एक्सपर्ट के अनुसार-

मसल्स की कमजोरी

कई लोगों में पीठ और गर्दन की मांसपेशियां पर्याप्त मजबूत नहीं होती हैं। जब ये मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो लंबे समय तक बैठने या काम करने पर शरीर का भार ठीक तरह से संभाल नहीं पाती हैं। मसल्स कमजोर होने के कारण रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे दर्द शुरू हो सकता है। यही कारण है कि जो लोग नियमित व्यायाम नहीं करते या लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उनमें यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है।

गलत एर्गोनॉमिक्स

भले ही व्यक्ति सीधे बैठ रहा हो, लेकिन अगर कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर स्क्रीन या कीबोर्ड की ऊंचाई सही नहीं है तो शरीर पर गलत दबाव पड़ सकता है। इसे ही गलत एर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। यदि स्क्रीन बहुत नीचे या ऊपर है, कुर्सी सही सपोर्ट नहीं दे रही या पैर जमीन पर ठीक से नहीं टिक रहे हैं तो धीरे-धीरे गर्दन और कमर में दर्द शुरू हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं, 'ऑफिस में बैठकर काम करने वालों को एर्गोनॉमिक्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्क्रीन आंखों के स्तर पर होनी चाहिए और कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जो कमर को पूरा सपोर्ट दे।'

विटामिन और पोषण की कमी

शरीर में विटामिन-डी, कैल्शियम और विटामिन-बी12 की कमी भी मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द का कारण बन सकती है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि दर्द केवल बैठने की वजह से हो रहा है, जबकि असल में इसके पीछे पोषण की कमी होती है। विटामिन-डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जबकि बी12 की कमी से नसों से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

रीढ़ से जुड़ी मेडिकल समस्याएं

कुछ मामलों में गर्दन और कमर दर्द के पीछे रीढ़ से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसे स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या डिस्क से जुड़ी अन्य समस्याएं। यदि दर्द लंबे समय तक बना रहता है या बार-बार होता है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

मोबाइल और लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल

आजकल लोग घंटों मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोग झुक कर मोबाइल देखते रहते हैं, जिससे गर्दन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसे ‘टेक्स्ट नेक’ भी कहा जाता है। लंबे समय तक इस तरह झुक कर बैठने से गर्दन की मांसपेशियों पर तनाव बढ़ जाता है और दर्द होने लगता है।

गर्दन और कमर दर्द से बचने के 3 आसान उपाय

नियमित ब्रेक लें

अक्सर लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहना हमारी रीढ़ की हड्डी और मसल्स में प्रेशर क्रीएट करता है। इसलिए हर 30-40 मिनट में एक छोटा अलार्म लगाएं या याद रख सकते हैं तो याद रखें और बस 2 मिनट के लिए अपनी सीट से उठें, पानी पीने जाएं या ऑफिस के फ्लोर में एक चक्कर लगाएं। यह छोटा सा ब्रेक आपकी मसल्स को रिलैक्स करेगा और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जिससे थकान और अकड़न पास नहीं फटकती।

व्यायाम और स्ट्रेचिंग करें

गर्दन और कमर का दर्द अक्सर तब होता है जब हमारी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। ऐसे में अगर आप रोज सुबह या शाम बस 15-20 मिनट हल्की एक्सरसाइज और योग करना भी शुरू कर दें तो बहुत फायदा दिख सकता है। भुजंगासन या कैट-काउ स्ट्रेच आपके कमर दर्द के लिए बड़े फायदेमंद हैं। अगर ऑफिस में बैठे-बैठे ही आपको नेक पेन हो रहा है तो सीट पर ही नेक रोटेशन और शोल्डर रोल कर सकते हैं।

संतुलित आहार लें

शरीर में होने वाले दर्द का एक कारण हमारी बॉडी में पोषण की कमी भी होता है। यानी बाहरी कसरत के साथ-साथ शरीर को अंदर से पोषण देना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम और विटामिन-डी लें, क्योंकि इनकी कमी से जोड़ों में दर्द और बोन वीक हो जाती हैं। साथ ही, प्रोटीन की पूर्ति करें क्योंकि यह हमारी मसल्स को रिपेयर करने में मदद करती हैं।

कब डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है?

यदि गर्दन या कमर का दर्द कई दिनों तक बना रहे, दर्द बहुत तेज हो या हाथ-पैरों में झनझनाहट, सुन्नपन या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार दर्द को नजरअंदाज करना आगे चलकर गंभीर समस्या बन सकता है।

ऑफिस में बैठने की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए?

पीठ और कमर का सपोर्ट

जब भी आप कुर्सी पर बैठ तो उस समय अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखें और कोशिश करें कि वह पूरी तरह कुर्सी के पिछले हिस्से (backrest) से सटी हो। बता दें कि हमारी कमर के निचले हिस्से में एक नेचुरल कर्व होता है, जिसे सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी अनकम्फर्टेबल कुर्सी में बैठते हैं तो आप एक छोटा तकिया या लंबर सपोर्ट रोल भी लगा सकते हैं। इससे होगा यह कि आपकी रीढ़ की हड्डी पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता और आप लंबे समय तक बिना थके काम कर पाएंगे

कंप्यूटर स्क्रीन और आंखों डिस्टेंस

आपने देखा होगा कि कुछ लोग कुर्सी ऊंची रखते हैं गर्दन को छुकाकर लैपटॉप पर काम करेत हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी कुर्सी नीची होती है पर कम्प्यूटर ऊंचा होने के कारण उन्हें अपनी गर्दन ऊपर की ओर करनी पड़ती है। यह दोनों ही तरीके गलत हैं। जी हां, जब भी आप ऑफिर या घर पर कुर्सी पर बैठें तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन न तो बहुत ऊंची होनी चाहिए और न ही बहुत नीची।

यानी कि स्क्रीन का ऊपरी हिस्सा आपकी आंखों के लेवल पर होना चाहिए। गर्दन झुकाकर काम करने से सर्वाइकल का दर्द शुरू हो सकता है। आप चाहें तो लैपटॉप स्टैंड या कुछ किताबों का सहारा ले सकते हैं और उसकी ऊंचाई को बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी गर्दन सीधी रहे।

पैर जमीन पर सीधे टिके होने चाहिए

अगर कुर्सी पर बैठते समय आप पीठ सही रखते हैं लेकिन पैर जमीन से ऊपर उठे रहते हैं तो यह भी गलत पोजीशन ही मानी जाएगी जो बॉडी पेन को बढ़ाएगी। इसलिए बैठते समय आपके दोनों पैर जमीन पर पूरी तरह और सीधे टिके होने चाहिए। पैरों को क्रॉस करके यानी कि एक के ऊपर एक रखकर बैठने से बचें, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है।

अगर आपकी कुर्सी ऊंची है और पैर जमीन तक नहीं पहुंच रहे, तो नीचे एक छोटा 'फुटरेस्ट' या स्टूल रख लें। ध्यान रहे कि आपके घुटने और कूल्हे एक ही लेवल पर हों या घुटने थोड़े नीचे हों, तभी सही पोजीशन मानी जाएगी।

कंधे ढीले और रेस्ट पोजीशन में हो

क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी हम काम करते हैं तो कंधे उचकाए से, ऊपर की ओर उठे रहते हैं? ऐसा स्ट्रेस की वजह से होता है कि हम अनजाने में अपने कंधों को सिकोड़ लेते हैं। इससे गर्दन और कंधों की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और फिर गर्दन व कंधे दुखना शुरु हो जाते हैं। इसलिए काम करते समय अपने कंधों को हमेशा नीचे की तरफ ढीला और पीछे की ओर रिलैक्स छोड़कर बैठें। अपनी कोहनियों को शरीर के करीब रखें, जिससे हाथों को सहारा मिले और कंधों पर वजन न पड़े।

कीबोर्ड और माउस की दूरी पर दें ध्यान

हम अपनी सीट पर तो फोकस कर लेते है, लेकिन सारा दिन जिस कीबॉर्ड और माउस से काम होना है, उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इससे हाथ भी जल्दी थक जाते हैं। इसलिए कीबोर्ड और माउस आपकी पहुंच में इतने करीब होने चाहिए कि आपको उनके लिए हाथ आगे न खींचने पड़ें। टाइप करते समय आपकी कोहनियां 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए और आपकी कलाइयां बिल्कुल सीधी रहें। इससे आपको माउस को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और कलाई को कम मोड़ना पड़ेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि सही पोजीशन के साथ-साथ नियमित ब्रेक, संतुलित आहार और शारीरिक गतिविधि भी उतनी ही जरूरी है। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो गर्दन और कमर दर्द की समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।