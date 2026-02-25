लेफ्ट साइड लोअर हिप में दर्द क्यों होता है? डॉक्टर की बताई 5 एक्सरसाइज से दूर होगी समस्या

Lower Hip Mai Dard Hone Ka karan: क्या आपके भी कमर के नीचे और हिप के साइड में दर्द होता है? आइए आपको बताते हैं ऐसा क्यों होता है और इसे ठीक करने का क्या तरीका है।

Lower Hip Pain Kaise Thik Kare: आजकल लंबे समय तक बैठकर काम करना, गलत पोस्चर, कम शारीरिक गतिविधि और बढ़ता वजन लोगों में हिप पेन यानी कि कूल्हे का दर्द की समस्या को तेजी से बढ़ा रहा है। खासतौर पर लेफ्ट साइड लोअर हिप में दर्द कई कारणों से हो सकता है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आकाश हेल्थकेयर के ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट के अनुसार समय पर ध्यान न देने पर यह समस्या कमर, जांघ और घुटनों तक फैल सकती है।

डॉक्टर बताते हैं कि ‘हिप जॉइंट शरीर का सबसे बड़ा और मजबूत जोड़ होता है, जो चलने, बैठने और शरीर के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इस हिस्से पर लगातार दबाव पड़ता है या मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो दर्द शुरू हो सकता है।’ आइए अब हम लेफ्ट साइड कमर के नीचे की तरफ होने वाले इस दर्द के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं।

लेफ्ट साइड लोअर हिप में दर्द होने का कारण

अगर आपके भी शरीर के इस हिस्से में दर्द हो रहा है तो इन अनदेखा न करें। डॉक्टरों के अनुसार कमर दर्द के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे-

अगर आप लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं तो लोअर हिप पेन हो सकता है मांसपेशियों में खिंचाव या लिगामेंट इंजरी के कारण भी दर्द हो सकता है साइटिका नर्व पर दबाव और गलत तरीके से व्यायाम करना भी इस दर्द का कारण हो सकता है कैल्शियम या विटामिन D की कमी भी कमर के निचले हिस्से का कारण बन सकती है बढ़ता वजन और कम शारीरिक गतिविधि आदि भी लोअर हिप पेन का कारण बन सकता है

स्लिप डिस्क या लोअर बैक की समस्या

डॉक्टर कहते हैं ‘आज की लाइफस्टाइल में शारीरिक गतिविधि कम होने से हिप और लोअर बैक की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इससे शरीर का संतुलन बिगड़ता है और एक तरफ दर्द महसूस होने लगता है। शुरुआती दर्द को नजरअंदाज करना आगे चलकर क्रॉनिक समस्या बन सकता है। सही एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग से 70 प्रतिशत तक मामलों में राहत मिल सकती है।’

डॉक्टर की बताई 5 असरदार एक्सरसाइज

हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच- एक घुटने को जमीन पर टिकाकर दूसरे पैर को आगे रखें और धीरे-धीरे शरीर को आगे झुकाएं। इससे हिप की जकड़न कम होती है।

ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज- पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ें और धीरे-धीरे कूल्हों को ऊपर उठाएं। यह हिप और लोअर बैक को मजबूत बनाता है।

क्लैमशेल एक्सरसाइज- एक करवट लेट कर घुटनों को मोड़ें और ऊपर वाले घुटने को धीरे-धीरे खोलें। इससे हिप की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं।

नी-टू-चेस्ट स्ट्रेच- पीठ के बल लेटकर एक घुटने को छाती की ओर लाएं और 10–15 सेकंड रोकें। इससे लोअर हिप का दबाव कम होता है।

पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज

पीठ के बल लेटकर पेट की मांसपेशियों को टाइट करें और कमर को जमीन से सटाने की कोशिश करें। यह लोअर बैक और हिप के दर्द में मददगार है।

कब दिखाएं डॉक्टर को?

यदि दर्द 7–10 दिन से ज्यादा बना रहे, चलने में दिक्कत हो या दर्द जांघ और पैर तक फैलने लगे, तो तुरंत विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए।

डॉक्टर के अनुसार ‘एक्सरसाइज के साथ सही पोस्चर, संतुलित आहार और नियमित वॉक हिप पेन से बचाव के सबसे आसान उपाय हैं। बिना जांच के दर्द निवारक दवाएं लेना समस्या को छिपा सकता है, ठीक नहीं करता।’ नियमित स्ट्रेचिंग और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाकर लेफ्ट साइड लोअर हिप दर्द से काफी हद तक बचा जा सकता है।