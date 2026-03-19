गर्मियों में क्यों बढ़ जाती है किडनी स्टोन की समस्या, जानें पानी की कमी कैसे बनता है इसका कारण

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Kidney Stone: गर्मी का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां और बीमारियां लेकर आता है। इस मौसम में शरीर में पानी की कमी की वजह से कई स्वास्थ्य समस्याएं विकसित होने लगती हैं। इसमें किडनी में पथरी एक सबसे आम समस्या है। इस मौसम में शरीर से खूब पसीना निकलता है और शरीर में पानी की कमी या बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। आपको बता दें कि किडनी शरीर का एक अहम अंग है, जो खून को साफ करती है और अतिरिक्त नमक, पानी तथा अपशिष्ट पदार्थों को पेशाब के जरिए बाहर निकालती है। लेकिन जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो किडनी को अपना काम करने में कठिनाई होती है। इसी वजह से गर्मियों के दौरान किडनी स्टोन यानी पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के सीनियर कंसल्टेंट-यूरोलॉजी डॉ. हरीश कासवान (Dr. Harish Kaswan, Sr. Consultant - Urology, Narayana Hospital Jaipur) से जानते हैं कि गर्मियों में किडनी में पथरी का खतरा क्यों बढ़ जाता है?
डॉ. हरीश बताते हैं, जब शरीर में पानी की मात्रा कम होती है, तो पेशाब की मात्रा भी कम हो जाती है। पेशाब कम आने का मतलब है कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगे हैं। इस स्थिति में पेशाब में मौजूद कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड जैसे खनिज अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं और छोटे क्रिस्टल बनाते हैं। यहीं किडनी में जमा होकर पथरी का रूप ले लेते हैं।
गर्मियों में पसीना ज्यादा निकलता है, इससे शरीर का पानी तेजी से कम होता है। अगर इस स्थिति में पर्याप्त मात्रा में पानी न पिया जाए तो इससे किडनी स्टोन बनने की संभावना कई ज्यादा बढ़ जाती है।
किडनी में पथरी के शुरुआती लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
किडनी स्टोन की वजह से कुछ लोगों को मतली और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर तेज या गंभीर दर्द हो तो इस संकेत की अनदेखी न करें।
गर्मी में कुछ लोगों में किडनी में पथरी होने का खतरा ज्यादा होता है। इनमें शामिल हैं-
किडनी स्टोन एक आम, लेकिन दर्दनाक समस्या है। गर्मियों में शरीर में पानी की कमी से किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। अपनी डाइट में नारियल पानी और नींबू पानी भी शामिल करें।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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