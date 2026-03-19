गर्मियों में क्यों बढ़ जाती है किडनी स्टोन की समस्या, जानें पानी की कमी कैसे बनता है इसका कारण

अगर गर्मियों में पर्याप्त पानी न पिया जाए तो इससे शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है। पानी की कमी किडनी में पथरी का कारण भी बन सकता है। जानें, कैसे?

kidney stone

Kidney Stone: गर्मी का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां और बीमारियां लेकर आता है। इस मौसम में शरीर में पानी की कमी की वजह से कई स्वास्थ्य समस्याएं विकसित होने लगती हैं। इसमें किडनी में पथरी एक सबसे आम समस्या है। इस मौसम में शरीर से खूब पसीना निकलता है और शरीर में पानी की कमी या बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। आपको बता दें कि किडनी शरीर का एक अहम अंग है, जो खून को साफ करती है और अतिरिक्त नमक, पानी तथा अपशिष्ट पदार्थों को पेशाब के जरिए बाहर निकालती है। लेकिन जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो किडनी को अपना काम करने में कठिनाई होती है। इसी वजह से गर्मियों के दौरान किडनी स्टोन यानी पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के सीनियर कंसल्टेंट-यूरोलॉजी डॉ. हरीश कासवान (Dr. Harish Kaswan, Sr. Consultant - Urology, Narayana Hospital Jaipur) से जानते हैं कि गर्मियों में किडनी में पथरी का खतरा क्यों बढ़ जाता है?

पानी की कमी से किडनी में पथरी कैसे हो जाती है?

डॉ. हरीश बताते हैं, जब शरीर में पानी की मात्रा कम होती है, तो पेशाब की मात्रा भी कम हो जाती है। पेशाब कम आने का मतलब है कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगे हैं। इस स्थिति में पेशाब में मौजूद कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड जैसे खनिज अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं और छोटे क्रिस्टल बनाते हैं। यहीं किडनी में जमा होकर पथरी का रूप ले लेते हैं।

गर्मियों में पसीना ज्यादा निकलता है, इससे शरीर का पानी तेजी से कम होता है। अगर इस स्थिति में पर्याप्त मात्रा में पानी न पिया जाए तो इससे किडनी स्टोन बनने की संभावना कई ज्यादा बढ़ जाती है।

किडनी में पथरी के शुरुआती लक्षण क्या हैं?

किडनी में पथरी के शुरुआती लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

किडनी स्टोन की वजह से कुछ लोगों को मतली और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर तेज या गंभीर दर्द हो तो इस संकेत की अनदेखी न करें।

गर्मियों में इन लोगों को रहना चाहिए ज्यादा सावधान

गर्मी में कुछ लोगों में किडनी में पथरी होने का खतरा ज्यादा होता है। इनमें शामिल हैं-

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जिन लोगों का काम लंबे समय तक धूप में रहने का होता है जैसे मजदूर, डिलीवरी कर्मचारी या आउटडोर काम करने वाले लोग, उनमें डिहाइड्रेशन जल्दी होता है और उनमें किडनी स्टोन हो सकता है।

जो लोग किडनी स्टोन की समस्या पहले से हैं, उन्हें गर्मियों में ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

किडनी को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए?

गर्मियों में किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए। इससे शरीर दिनभर हाइड्रेटेड रहेगा और पेशाब की मात्रा सही बनी रहेगी।

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। अपनी डाइट में फलों और सब्जियों को जरूर शामिल करें।

ज्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करने से बचें। इससे किडनी को नुकसान पहुंच सकता है।

पहुंच सकता है। अगर आपका फील्ड वर्क है, तो बीच-बीच में पानी जरूर पीते रहें। अन्यथा, पानी की कमी हो सकती है और किडनी कमजोर पड़ सकती है।

किडनी स्टोन एक आम, लेकिन दर्दनाक समस्या है। गर्मियों में शरीर में पानी की कमी से किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। अपनी डाइट में नारियल पानी और नींबू पानी भी शामिल करें।

Highlights:

गर्मियों में शरीर में पानी की कमी होना बेहद आम है।

डिहाइड्रेशन किडनी में पथरी के खतरे को बढ़ा सकता है।

किडनी स्टोन से बचाव के लिए डाइट भी बहुत जरूरी है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।